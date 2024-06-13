https://ria.ru/20240613/ukraina-1952679284.html

Украина получит крупнокалиберные снаряды на сумму 350 миллионов евро

Украина получит крупнокалиберные снаряды на сумму 350 миллионов евро - РИА Новости, 13.06.2024

Украина получит крупнокалиберные снаряды на сумму 350 миллионов евро

Киев получит снаряды калибра 152-мм на сумму более 350 млн евро через Международный фонд поддержки Украины (IFU), сообщило в четверг министерство обороны... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T18:38

2024-06-13T18:38

2024-06-13T18:38

специальная военная операция на украине

в мире

нидерланды

киев

брюссель

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910006430_0:177:3012:1871_1920x0_80_0_0_a33deecfb56185c9e06de27064ece9f5.jpg

ГААГА, 13 июн - РИА Новости. Киев получит снаряды калибра 152-мм на сумму более 350 млн евро через Международный фонд поддержки Украины (IFU), сообщило в четверг министерство обороны Нидерландов. "Украина получит снаряды калибра 152-мм на сумму более 350 миллионов евро. Речь идет о вкладе военной помощи Международного фонда поддержки Украины (IFU)", - говорится в сообщении оборонного ведомства по итогам встречи министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе. Как отмечается, минобороны Нидерландов "из соображений безопасности" не разглашает информацию о количестве боеприпасов и сроках их поставок на Украину.

https://ria.ru/20240613/pentagon-1952675706.html

нидерланды

киев

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нидерланды, киев, брюссель, нато