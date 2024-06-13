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Украина получит крупнокалиберные снаряды на сумму 350 миллионов евро
Украина получит крупнокалиберные снаряды на сумму 350 миллионов евро - РИА Новости, 13.06.2024
Украина получит крупнокалиберные снаряды на сумму 350 миллионов евро
Киев получит снаряды калибра 152-мм на сумму более 350 млн евро через Международный фонд поддержки Украины (IFU), сообщило в четверг министерство обороны... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T18:38
2024-06-13T18:38
2024-06-13T18:38
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ГААГА, 13 июн - РИА Новости. Киев получит снаряды калибра 152-мм на сумму более 350 млн евро через Международный фонд поддержки Украины (IFU), сообщило в четверг министерство обороны Нидерландов. "Украина получит снаряды калибра 152-мм на сумму более 350 миллионов евро. Речь идет о вкладе военной помощи Международного фонда поддержки Украины (IFU)", - говорится в сообщении оборонного ведомства по итогам встречи министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе. Как отмечается, минобороны Нидерландов "из соображений безопасности" не разглашает информацию о количестве боеприпасов и сроках их поставок на Украину.
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в мире, нидерланды, киев, брюссель, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Нидерланды, Киев, Брюссель, НАТО
Украина получит крупнокалиберные снаряды на сумму 350 миллионов евро
МО Нидерландов: Киев получит снаряды калибра 152-мм на сумму €350 млн через IFU