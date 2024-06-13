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"Это зловещий знак". На Западе раскрыли, что случилось на Украине - РИА Новости, 13.06.2024
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17:27 13.06.2024 (обновлено: 22:39 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/ukraina-1952647234.html
"Это зловещий знак". На Западе раскрыли, что случилось на Украине
"Это зловещий знак". На Западе раскрыли, что случилось на Украине - РИА Новости, 13.06.2024
"Это зловещий знак". На Западе раскрыли, что случилось на Украине
Бегство сотрудников спецслужб Украины за границу можно рассматривать как один из признаков краха государственности, заявил британский эксперт Александр Меркурис РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T17:27
2024-06-13T22:39
в мире
украина
венгрия
киев
служба безопасности украины
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Бегство сотрудников спецслужб Украины за границу можно рассматривать как один из признаков краха государственности, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Число людей, пересекающих границу, чтобы сбежать с территории Украины, растет. Часть из них ушла в Венгрию. Среди сбежавших есть сотрудники полиции и СБУ, что является зловещим знаком для Украины. Все они спасаются от мобилизации", — полагает эксперт.По мнению Меркуриса, Киев постепенно подходит к точке, когда коллапс государства будет неизбежен.Ранее западное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщило, что по меньшей мере 45 уклонистов погибли, пытаясь покинуть страну через горы и реки на границе.Жители республики спасаются от тотальной мобилизации, которую проводит киевское руководство. Набор в украинскую армию зачастую происходит насильственно. Сотрудники военкоматов применяют физическую силу и осуществляют противоправные действия. Нередко киевские чиновники избивают людей или похищают их, чтобы выполнить мобилизационный план.
https://ria.ru/20240613/kharkov-1952613832.html
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в мире, украина, венгрия, киев, служба безопасности украины
В мире, Украина, Венгрия, Киев, Служба безопасности Украины
"Это зловещий знак". На Западе раскрыли, что случилось на Украине

Меркурис назвал бегство сотрудников СБУ с Украины зловещим признаком коллапса

© Фото : Служба безопасности УкраиныСотрудники СБУ
Сотрудники СБУ - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© Фото : Служба безопасности Украины
Сотрудники СБУ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Бегство сотрудников спецслужб Украины за границу можно рассматривать как один из признаков краха государственности, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Число людей, пересекающих границу, чтобы сбежать с территории Украины, растет. Часть из них ушла в Венгрию. Среди сбежавших есть сотрудники полиции и СБУ, что является зловещим знаком для Украины. Все они спасаются от мобилизации", — полагает эксперт.
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По мнению Меркуриса, Киев постепенно подходит к точке, когда коллапс государства будет неизбежен.
Ранее западное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщило, что по меньшей мере 45 уклонистов погибли, пытаясь покинуть страну через горы и реки на границе.
Жители республики спасаются от тотальной мобилизации, которую проводит киевское руководство. Набор в украинскую армию зачастую происходит насильственно. Сотрудники военкоматов применяют физическую силу и осуществляют противоправные действия. Нередко киевские чиновники избивают людей или похищают их, чтобы выполнить мобилизационный план.
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