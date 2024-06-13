https://ria.ru/20240613/ukraina-1952647234.html
"Это зловещий знак". На Западе раскрыли, что случилось на Украине
"Это зловещий знак". На Западе раскрыли, что случилось на Украине - РИА Новости, 13.06.2024
"Это зловещий знак". На Западе раскрыли, что случилось на Украине
Бегство сотрудников спецслужб Украины за границу можно рассматривать как один из признаков краха государственности, заявил британский эксперт Александр Меркурис РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T17:27
2024-06-13T17:27
2024-06-13T22:39
в мире
украина
венгрия
киев
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574061141_0:183:600:521_1920x0_80_0_0_d96a362e47ff484bc88314a16162adbd.jpg
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Бегство сотрудников спецслужб Украины за границу можно рассматривать как один из признаков краха государственности, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Число людей, пересекающих границу, чтобы сбежать с территории Украины, растет. Часть из них ушла в Венгрию. Среди сбежавших есть сотрудники полиции и СБУ, что является зловещим знаком для Украины. Все они спасаются от мобилизации", — полагает эксперт.По мнению Меркуриса, Киев постепенно подходит к точке, когда коллапс государства будет неизбежен.Ранее западное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщило, что по меньшей мере 45 уклонистов погибли, пытаясь покинуть страну через горы и реки на границе.Жители республики спасаются от тотальной мобилизации, которую проводит киевское руководство. Набор в украинскую армию зачастую происходит насильственно. Сотрудники военкоматов применяют физическую силу и осуществляют противоправные действия. Нередко киевские чиновники избивают людей или похищают их, чтобы выполнить мобилизационный план.
https://ria.ru/20240613/kharkov-1952613832.html
https://ria.ru/20240608/ukraina-1951673877.html
украина
венгрия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574061141_0:127:600:577_1920x0_80_0_0_88009f1430b8e5e664d31beed999e4a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, венгрия, киев, служба безопасности украины
В мире, Украина, Венгрия, Киев, Служба безопасности Украины
"Это зловещий знак". На Западе раскрыли, что случилось на Украине
Меркурис назвал бегство сотрудников СБУ с Украины зловещим признаком коллапса