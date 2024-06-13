https://ria.ru/20240613/ukraina-1952585973.html
Оставшихся энергомощностей не хватит, чтобы пережить зиму, заявили в Киеве
Оставшихся энергомощностей не хватит, чтобы пережить зиму, заявили в Киеве - РИА Новости, 13.06.2024
Оставшихся энергомощностей не хватит, чтобы пережить зиму, заявили в Киеве
Украина лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей, этого не хватит, чтобы пережить зиму, импорта электроэнергии не хватает, чтобы покрыть... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T14:38
2024-06-13T14:38
2024-06-13T14:38
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в мире
украина
герман галущенко
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Украина лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей, этого не хватит, чтобы пережить зиму, импорта электроэнергии не хватает, чтобы покрыть дефицит, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко в интервью агентству Рейтер. Как сообщает агентство, с марта половина генерирующих мощностей Украины была выведена из строя. Галущенко рассказал журналистам о перспективах прохождения холодного сезона с оставшимися мощностями. "До зимы осталось пять месяцев. Если мы не сможем защититься сейчас... мы не сможем произвести ремонт. Пятидесяти процентов (оставшихся в строю генерирующих мощностей - ред.) недостаточно, чтобы пережить зиму", - цитирует агентство слова министра в материале на своем сайте. Галущенко упомянул ограничения в электроснабжении жителей Украины, подчеркнув, что к ним приходится прибегать даже летом. "Сейчас мы живем с ограничениями, даже летом, потому что мы не можем покрыть уничтоженную генерацию. Мы не можем перекрыть это за счет импорта", - заявил Галущенко журналистам Рейтер. Владимир Зеленский, выступая ранее на форуме в Берлине, заявил, что на Украине уничтожены 9 ГВт мощностей генерации энергии, это 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС. Как заявило 22 марта минэнерго Украины, украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье.
https://ria.ru/20240530/ukrenergo-1949534709.html
https://ria.ru/20240528/ukrenergo-1948947140.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, герман галущенко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Герман Галущенко
Оставшихся энергомощностей не хватит, чтобы пережить зиму, заявили в Киеве
Украинский министр: оставшихся энергомощностей не хватит, чтобы пережить зиму
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Украина лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей, этого не хватит, чтобы пережить зиму, импорта электроэнергии не хватает, чтобы покрыть дефицит, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко в интервью агентству Рейтер.
Как сообщает агентство, с марта половина генерирующих мощностей Украины была выведена из строя. Галущенко рассказал журналистам о перспективах прохождения холодного сезона с оставшимися мощностями.
"До зимы осталось пять месяцев. Если мы не сможем защититься сейчас... мы не сможем произвести ремонт. Пятидесяти процентов (оставшихся в строю генерирующих мощностей - ред.) недостаточно, чтобы пережить зиму", - цитирует агентство слова министра в материале на своем сайте.
Галущенко упомянул ограничения в электроснабжении жителей Украины, подчеркнув, что к ним приходится прибегать даже летом. "Сейчас мы живем с ограничениями, даже летом, потому что мы не можем покрыть уничтоженную генерацию. Мы не можем перекрыть это за счет импорта", - заявил Галущенко журналистам Рейтер.
Владимир Зеленский
, выступая ранее на форуме в Берлине
, заявил, что на Украине уничтожены 9 ГВт мощностей генерации энергии, это 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС.
Как заявило 22 марта минэнерго Украины, украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ
городе Запорожье
.