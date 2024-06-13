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У украинцев за рубежом осталась неделя, чтобы встать на учет, пишут СМИ - РИА Новости, 13.06.2024
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13:21 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/ukraina-1952555526.html
У украинцев за рубежом осталась неделя, чтобы встать на учет, пишут СМИ
У украинцев за рубежом осталась неделя, чтобы встать на учет, пишут СМИ - РИА Новости, 13.06.2024
У украинцев за рубежом осталась неделя, чтобы встать на учет, пишут СМИ
У находящихся за границей украинских мужчин осталась всего неделя, чтобы встать на воинский учет, пишет в четверг издание "Страна" в Telegram-канале. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T13:21
2024-06-13T13:21
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. У находящихся за границей украинских мужчин осталась всего неделя, чтобы встать на воинский учет, пишет в четверг издание "Страна" в Telegram-канале. "У мужчин за границей есть меньше недели, чтобы встать на воинский учет", - говорится в сообщении.Как сообщают журналисты, согласно новому постановлению кабмина Украины, военнообязанные украинцы обязаны встать на воинский учет в течение 30 дней со дня вступления в силу постановления кабинета министров Украины № 563" от 16 мая 2024 года. Это постановление вступило в силу 18 мая, соответственно, украинские граждане за границей должны встать на учет до 17 июня 2024 года. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240613/sekret-1952366889.html
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в мире, украина
В мире, Украина
У украинцев за рубежом осталась неделя, чтобы встать на учет, пишут СМИ

"Страна": у украинских мужчин осталась неделя, чтобы встать на воинский учет

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЭвакуация раненого украинского военного
Эвакуация раненого украинского военного - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Эвакуация раненого украинского военного. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. У находящихся за границей украинских мужчин осталась всего неделя, чтобы встать на воинский учет, пишет в четверг издание "Страна" в Telegram-канале.
«
"У мужчин за границей есть меньше недели, чтобы встать на воинский учет", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
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Как сообщают журналисты, согласно новому постановлению кабмина Украины, военнообязанные украинцы обязаны встать на воинский учет в течение 30 дней со дня вступления в силу постановления кабинета министров Украины № 563" от 16 мая 2024 года. Это постановление вступило в силу 18 мая, соответственно, украинские граждане за границей должны встать на учет до 17 июня 2024 года.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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