https://ria.ru/20240613/ukraina-1952555526.html

У украинцев за рубежом осталась неделя, чтобы встать на учет, пишут СМИ

У украинцев за рубежом осталась неделя, чтобы встать на учет, пишут СМИ - РИА Новости, 13.06.2024

У украинцев за рубежом осталась неделя, чтобы встать на учет, пишут СМИ

У находящихся за границей украинских мужчин осталась всего неделя, чтобы встать на воинский учет, пишет в четверг издание "Страна" в Telegram-канале. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T13:21

2024-06-13T13:21

2024-06-13T13:21

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. У находящихся за границей украинских мужчин осталась всего неделя, чтобы встать на воинский учет, пишет в четверг издание "Страна" в Telegram-канале. "У мужчин за границей есть меньше недели, чтобы встать на воинский учет", - говорится в сообщении.Как сообщают журналисты, согласно новому постановлению кабмина Украины, военнообязанные украинцы обязаны встать на воинский учет в течение 30 дней со дня вступления в силу постановления кабинета министров Украины № 563" от 16 мая 2024 года. Это постановление вступило в силу 18 мая, соответственно, украинские граждане за границей должны встать на учет до 17 июня 2024 года. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240613/sekret-1952366889.html

https://ria.ru/20240604/ukraintsy-1950354028.html

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