Киев получил в сумме 98 миллиардов долларов военной помощи, заявил Пентагон
Остин: контактная группа передала Украине 98 миллиардов долларов военной помощи
© AP Photo / Virginia MayoГлава Пентагона США Ллойд Остин выступает на заседании Контактной группы по Украине в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 13 июня 2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава Пентагона США Ллойд Остин выступает на заседании Контактной группы по Украине в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 13 июня 2024
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Страны контактной группы по Украине передали Киеву военную помощь на сумму более 98 миллиардов долларов, заявил министр обороны США Ллойд Остин.
"Я горжусь тем, что с февраля 2022 года эта контактная группа предоставила Украине помощь в области безопасности на сумму более 98 миллиардов долларов", - заявил Остин перед началом встречи контактной группы в Брюсселе в четверг.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.