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Киев получил в сумме 98 миллиардов долларов военной помощи, заявил Пентагон - РИА Новости, 13.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:46 13.06.2024 (обновлено: 13:01 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/ukraina-1952545493.html
Киев получил в сумме 98 миллиардов долларов военной помощи, заявил Пентагон
Киев получил в сумме 98 миллиардов долларов военной помощи, заявил Пентагон - РИА Новости, 13.06.2024
Киев получил в сумме 98 миллиардов долларов военной помощи, заявил Пентагон
Страны контактной группы по Украине передали Киеву военную помощь на сумму более 98 миллиардов долларов, заявил министр обороны США Ллойд Остин. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T12:46
2024-06-13T13:01
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
нато
ллойд остин
министерство обороны сша
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Страны контактной группы по Украине передали Киеву военную помощь на сумму более 98 миллиардов долларов, заявил министр обороны США Ллойд Остин. "Я горжусь тем, что с февраля 2022 года эта контактная группа предоставила Украине помощь в области безопасности на сумму более 98 миллиардов долларов", - заявил Остин перед началом встречи контактной группы в Брюсселе в четверг. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
https://ria.ru/20240531/zapad-1949516634.html
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в мире, украина, россия, сша, нато, ллойд остин, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, НАТО, Ллойд Остин, Министерство обороны США
Киев получил в сумме 98 миллиардов долларов военной помощи, заявил Пентагон

Остин: контактная группа передала Украине 98 миллиардов долларов военной помощи

© AP Photo / Virginia MayoГлава Пентагона США Ллойд Остин выступает на заседании Контактной группы по Украине в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 13 июня 2024
Глава Пентагона США Ллойд Остин выступает на заседании Контактной группы по Украине в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 13 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава Пентагона США Ллойд Остин выступает на заседании Контактной группы по Украине в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 13 июня 2024
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Страны контактной группы по Украине передали Киеву военную помощь на сумму более 98 миллиардов долларов, заявил министр обороны США Ллойд Остин.
"Я горжусь тем, что с февраля 2022 года эта контактная группа предоставила Украине помощь в области безопасности на сумму более 98 миллиардов долларов", - заявил Остин перед началом встречи контактной группы в Брюсселе в четверг.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАНАТОЛлойд ОстинМинистерство обороны США
 
 
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