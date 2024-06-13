https://ria.ru/20240613/ukraina-1952545493.html

Киев получил в сумме 98 миллиардов долларов военной помощи, заявил Пентагон

Киев получил в сумме 98 миллиардов долларов военной помощи, заявил Пентагон - РИА Новости, 13.06.2024

Киев получил в сумме 98 миллиардов долларов военной помощи, заявил Пентагон

Страны контактной группы по Украине передали Киеву военную помощь на сумму более 98 миллиардов долларов, заявил министр обороны США Ллойд Остин. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T12:46

2024-06-13T12:46

2024-06-13T13:01

специальная военная операция на украине

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ллойд остин

министерство обороны сша

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Страны контактной группы по Украине передали Киеву военную помощь на сумму более 98 миллиардов долларов, заявил министр обороны США Ллойд Остин. "Я горжусь тем, что с февраля 2022 года эта контактная группа предоставила Украине помощь в области безопасности на сумму более 98 миллиардов долларов", - заявил Остин перед началом встречи контактной группы в Брюсселе в четверг. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.

https://ria.ru/20240531/zapad-1949516634.html

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россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, сша, нато, ллойд остин, министерство обороны сша