Санкции США не помогают урегулированию на Украине, заявил МИД Китая
МИД Китая: санкционная дубинка США не помогает урегулировать кризис на Украине
© iStock.com / xcarrot_007Здание министерства иностранных дел Китая в Пекине
© iStock.com / xcarrot_007
Здание министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 13 июн – РИА Новости. "Санкционная дубинка" США не помогает урегулировать украинский кризис, она стала основным источником рисков в мире, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
"После эскалации украинского кризиса санкции США стали еще жестче, однако подобная практика размахивания "санкционной дубинкой" не только не помогает решить проблему, вместо этого она стала основным источником рисков в мире", - заявил дипломат.
Новые антироссийские санкции, о которых в среду объявил американский минфин, касаются различных сфер: научной, оборонной, финансовой энергетической и даже общественной. Вашингтон запрещает предоставление услуг в сфере программного обеспечения и IT любому лицу на территории РФ. США также угрожают введением санкций против иностранных банков за операции с российскими финансовыми организациями, в том числе Сбербанком и ВТБ.
Под вторичные антироссийские санкции также попали ряд граждан КНР, Белоруссии и Южно-Африканской Республики, двое граждан которой попали в список за причастность к действию группы "Вагнер" на территории ЦАР.
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