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Санкции США не помогают урегулированию на Украине, заявил МИД Китая - РИА Новости, 13.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:18 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/ukraina-1952519511.html
Санкции США не помогают урегулированию на Украине, заявил МИД Китая
Санкции США не помогают урегулированию на Украине, заявил МИД Китая - РИА Новости, 13.06.2024
Санкции США не помогают урегулированию на Украине, заявил МИД Китая
"Санкционная дубинка" США не помогает урегулировать украинский кризис, она стала основным источником рисков в мире, заявил на брифинге в четверг официальный... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T11:18
2024-06-13T11:18
специальная военная операция на украине
в мире
сша
китай
украина
мид кнр
санкции в отношении россии
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ПЕКИН, 13 июн – РИА Новости. "Санкционная дубинка" США не помогает урегулировать украинский кризис, она стала основным источником рисков в мире, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. "После эскалации украинского кризиса санкции США стали еще жестче, однако подобная практика размахивания "санкционной дубинкой" не только не помогает решить проблему, вместо этого она стала основным источником рисков в мире", - заявил дипломат. Новые антироссийские санкции, о которых в среду объявил американский минфин, касаются различных сфер: научной, оборонной, финансовой энергетической и даже общественной. Вашингтон запрещает предоставление услуг в сфере программного обеспечения и IT любому лицу на территории РФ. США также угрожают введением санкций против иностранных банков за операции с российскими финансовыми организациями, в том числе Сбербанком и ВТБ. Под вторичные антироссийские санкции также попали ряд граждан КНР, Белоруссии и Южно-Африканской Республики, двое граждан которой попали в список за причастность к действию группы "Вагнер" на территории ЦАР.
https://ria.ru/20240607/rossiya-1951118611.html
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в мире, сша, китай, украина, мид кнр, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Китай, Украина, МИД КНР, Санкции в отношении России
Санкции США не помогают урегулированию на Украине, заявил МИД Китая

МИД Китая: санкционная дубинка США не помогает урегулировать кризис на Украине

© iStock.com / xcarrot_007Здание министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© iStock.com / xcarrot_007
Здание министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 13 июн – РИА Новости. "Санкционная дубинка" США не помогает урегулировать украинский кризис, она стала основным источником рисков в мире, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
"После эскалации украинского кризиса санкции США стали еще жестче, однако подобная практика размахивания "санкционной дубинкой" не только не помогает решить проблему, вместо этого она стала основным источником рисков в мире", - заявил дипломат.
Новые антироссийские санкции, о которых в среду объявил американский минфин, касаются различных сфер: научной, оборонной, финансовой энергетической и даже общественной. Вашингтон запрещает предоставление услуг в сфере программного обеспечения и IT любому лицу на территории РФ. США также угрожают введением санкций против иностранных банков за операции с российскими финансовыми организациями, в том числе Сбербанком и ВТБ.
Под вторичные антироссийские санкции также попали ряд граждан КНР, Белоруссии и Южно-Африканской Республики, двое граждан которой попали в список за причастность к действию группы "Вагнер" на территории ЦАР.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
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7 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАКитайУкраинаМИД КНРСанкции в отношении России
 
 
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