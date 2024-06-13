https://ria.ru/20240613/ukraina-1952519511.html

Санкции США не помогают урегулированию на Украине, заявил МИД Китая

Санкции США не помогают урегулированию на Украине, заявил МИД Китая - РИА Новости, 13.06.2024

Санкции США не помогают урегулированию на Украине, заявил МИД Китая

"Санкционная дубинка" США не помогает урегулировать украинский кризис, она стала основным источником рисков в мире, заявил на брифинге в четверг официальный... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T11:18

2024-06-13T11:18

2024-06-13T11:18

специальная военная операция на украине

в мире

сша

китай

украина

мид кнр

санкции в отношении россии

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ПЕКИН, 13 июн – РИА Новости. "Санкционная дубинка" США не помогает урегулировать украинский кризис, она стала основным источником рисков в мире, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. "После эскалации украинского кризиса санкции США стали еще жестче, однако подобная практика размахивания "санкционной дубинкой" не только не помогает решить проблему, вместо этого она стала основным источником рисков в мире", - заявил дипломат. Новые антироссийские санкции, о которых в среду объявил американский минфин, касаются различных сфер: научной, оборонной, финансовой энергетической и даже общественной. Вашингтон запрещает предоставление услуг в сфере программного обеспечения и IT любому лицу на территории РФ. США также угрожают введением санкций против иностранных банков за операции с российскими финансовыми организациями, в том числе Сбербанком и ВТБ. Под вторичные антироссийские санкции также попали ряд граждан КНР, Белоруссии и Южно-Африканской Республики, двое граждан которой попали в список за причастность к действию группы "Вагнер" на территории ЦАР.

https://ria.ru/20240607/rossiya-1951118611.html

сша

китай

украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, китай, украина, мид кнр, санкции в отношении россии