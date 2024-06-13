https://ria.ru/20240613/ukraina-1952464962.html

Канада начала передачу Украине 50 новых бронетранспортеров

Канада начала передачу Украине 50 новых бронетранспортеров - РИА Новости, 13.06.2024

Канада начала передачу Украине 50 новых бронетранспортеров

Канада отправила на Украину первые четыре бронетранспортера из обещанных 50, сообщил министр обороны североамериканской страны Билл Блэр. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T04:41

2024-06-13T04:41

2024-06-13T06:49

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ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. Канада отправила на Украину первые четыре бронетранспортера из обещанных 50, сообщил министр обороны североамериканской страны Билл Блэр. Передачу партии канадцы начали с БТР в модификации санитарной машины. "Первые четыре из 50 новых бронемашин, построенных канадскими рабочими для Украины, отправляются в ВСУ", - написал Блэр в социальной сети Х. Он добавил, что этим летом украинские военные пройдут курс обучения управлению канадскими бронетранспортерами, которые конструктивно схожи с американскими Stryker. Ранее подобную технику Канада передавала украинцам из наличия собственных вооруженных сил. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240529/kanada-1949154686.html

https://ria.ru/20240510/kanada-1945157563.html

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украина, канада, россия, в мире, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины