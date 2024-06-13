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Канада начала передачу Украине 50 новых бронетранспортеров - РИА Новости, 13.06.2024
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04:41 13.06.2024 (обновлено: 06:49 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/ukraina-1952464962.html
Канада начала передачу Украине 50 новых бронетранспортеров
Канада начала передачу Украине 50 новых бронетранспортеров - РИА Новости, 13.06.2024
Канада начала передачу Украине 50 новых бронетранспортеров
Канада отправила на Украину первые четыре бронетранспортера из обещанных 50, сообщил министр обороны североамериканской страны Билл Блэр. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T04:41
2024-06-13T06:49
украина
канада
россия
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сергей лавров
нато
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. Канада отправила на Украину первые четыре бронетранспортера из обещанных 50, сообщил министр обороны североамериканской страны Билл Блэр. Передачу партии канадцы начали с БТР в модификации санитарной машины. "Первые четыре из 50 новых бронемашин, построенных канадскими рабочими для Украины, отправляются в ВСУ", - написал Блэр в социальной сети Х. Он добавил, что этим летом украинские военные пройдут курс обучения управлению канадскими бронетранспортерами, которые конструктивно схожи с американскими Stryker. Ранее подобную технику Канада передавала украинцам из наличия собственных вооруженных сил. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240529/kanada-1949154686.html
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украина, канада, россия, в мире, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины
Украина, Канада, Россия, В мире, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины
Канада начала передачу Украине 50 новых бронетранспортеров

Минобороны Канады: на Украину отправили первые 4 из 50 бронетранспортера

© AP Photo / LIBKOSУкраинский солдат в Донецкой области
Украинский солдат в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинский солдат в Донецкой области. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. Канада отправила на Украину первые четыре бронетранспортера из обещанных 50, сообщил министр обороны североамериканской страны Билл Блэр.
Передачу партии канадцы начали с БТР в модификации санитарной машины.
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29 мая, 15:44
"Первые четыре из 50 новых бронемашин, построенных канадскими рабочими для Украины, отправляются в ВСУ", - написал Блэр в социальной сети Х.
Он добавил, что этим летом украинские военные пройдут курс обучения управлению канадскими бронетранспортерами, которые конструктивно схожи с американскими Stryker. Ранее подобную технику Канада передавала украинцам из наличия собственных вооруженных сил.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаг Канады - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
Канада выделит 55,7 миллиона долларов на закупку систем ПВО для Украины
10 мая, 19:05
 
УкраинаКанадаРоссияВ миреСергей ЛавровНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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