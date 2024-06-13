Путин подпишет указ об основных направлениях научно-технического развития
Путин подпишет указ об основных направлениях научно-технического развития России
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне
Президент РФ Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне
ДУБНА (Московская область), 13 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, подводя итоги заседания Совета по науке и образованию, заявил, что подпишет указ об утверждении приоритетных направлений научно-технологического развития РФ.
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"Результатом нашей сегодняшней работы будет указ, который подготовлен и он будет подписан. Указ называется "Об утверждении приоритетных направлений научно-технического развития и перечня важнейших наукоемких технологий", - сказал Путин.
Президент РФ также предложил доработать документ и упомянуть в нем атомную энергетику.
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"Упоминание атомной энергетики или в направлениях приоритетных или в перечне наукоемких технологий все-таки где-то это лишним не будет. Это фишка, здесь у нас есть явные конкурентные преимущества, мы здесь во многом являемся лидерами без всякого преувеличения и натяжек", - сказал Путин.