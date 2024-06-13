https://ria.ru/20240613/ukaz-1952717000.html

Путин подпишет указ об основных направлениях научно-технического развития

Путин подпишет указ об основных направлениях научно-технического развития - РИА Новости, 13.06.2024

Путин подпишет указ об основных направлениях научно-технического развития

Президент РФ Владимир Путин, подводя итоги заседания Совета по науке и образованию, заявил, что подпишет указ об утверждении приоритетных направлений... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T20:44

2024-06-13T20:44

2024-06-13T23:56

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952657516_0:163:3351:2048_1920x0_80_0_0_18e3e11a4e8ff29a57e821f613aad843.jpg

ДУБНА (Московская область), 13 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, подводя итоги заседания Совета по науке и образованию, заявил, что подпишет указ об утверждении приоритетных направлений научно-технологического развития РФ. "Результатом нашей сегодняшней работы будет указ, который подготовлен и он будет подписан. Указ называется "Об утверждении приоритетных направлений научно-технического развития и перечня важнейших наукоемких технологий", - сказал Путин.Президент РФ также предложил доработать документ и упомянуть в нем атомную энергетику."Упоминание атомной энергетики или в направлениях приоритетных или в перечне наукоемких технологий все-таки где-то это лишним не будет. Это фишка, здесь у нас есть явные конкурентные преимущества, мы здесь во многом являемся лидерами без всякого преувеличения и натяжек", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240613/putin-1952702733.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин