https://ria.ru/20240613/udary-1952631160.html

США не давали согласия на удары ВСУ по территории России, заявил Пентагон

США не давали согласия на удары ВСУ по территории России, заявил Пентагон - РИА Новости, 13.06.2024

США не давали согласия на удары ВСУ по территории России, заявил Пентагон

США не давали соглашения на нанесение ударов ВСУ американским оружием вглубь территории РФ, эта политика не претерпела изменений, заявил в четверг глава... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T16:47

2024-06-13T16:47

2024-06-13T16:51

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ллойд остин

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. США не давали соглашения на нанесение ударов ВСУ американским оружием вглубь территории РФ, эта политика не претерпела изменений, заявил в четверг глава Пентагона Ллойд Остин. "Наша политика в том, что касается допустимости нанесения ударов на большие расстояния с применением американского оружия не претерпела изменений", - сказал Остин на пресс-конференции по итогам встречи стран-членов контактной группы помощи Украине в Брюсселе.

https://ria.ru/20240613/konflikt-1952532068.html

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в мире, сша, россия, украина, ллойд остин, вооруженные силы украины, министерство обороны сша