https://ria.ru/20240613/udary-1952631160.html
США не давали согласия на удары ВСУ по территории России, заявил Пентагон
США не давали согласия на удары ВСУ по территории России, заявил Пентагон - РИА Новости, 13.06.2024
США не давали согласия на удары ВСУ по территории России, заявил Пентагон
США не давали соглашения на нанесение ударов ВСУ американским оружием вглубь территории РФ, эта политика не претерпела изменений, заявил в четверг глава... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T16:47
2024-06-13T16:47
2024-06-13T16:51
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ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. США не давали соглашения на нанесение ударов ВСУ американским оружием вглубь территории РФ, эта политика не претерпела изменений, заявил в четверг глава Пентагона Ллойд Остин. "Наша политика в том, что касается допустимости нанесения ударов на большие расстояния с применением американского оружия не претерпела изменений", - сказал Остин на пресс-конференции по итогам встречи стран-членов контактной группы помощи Украине в Брюсселе.
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в мире, сша, россия, украина, ллойд остин, вооруженные силы украины, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Украина, Ллойд Остин, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США
США не давали согласия на удары ВСУ по территории России, заявил Пентагон
Остин: США не давали согласия на удары ВСУ американским оружием вглубь России