Рейтинг@Mail.ru
США не давали согласия на удары ВСУ по территории России, заявил Пентагон - РИА Новости, 13.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:47 13.06.2024 (обновлено: 16:51 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/udary-1952631160.html
США не давали согласия на удары ВСУ по территории России, заявил Пентагон
США не давали согласия на удары ВСУ по территории России, заявил Пентагон - РИА Новости, 13.06.2024
США не давали согласия на удары ВСУ по территории России, заявил Пентагон
США не давали соглашения на нанесение ударов ВСУ американским оружием вглубь территории РФ, эта политика не претерпела изменений, заявил в четверг глава... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T16:47
2024-06-13T16:51
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
украина
ллойд остин
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811630246_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_7b48096fe6c989db9b147ef865d79c54.jpg
ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. США не давали соглашения на нанесение ударов ВСУ американским оружием вглубь территории РФ, эта политика не претерпела изменений, заявил в четверг глава Пентагона Ллойд Остин. "Наша политика в том, что касается допустимости нанесения ударов на большие расстояния с применением американского оружия не претерпела изменений", - сказал Остин на пресс-конференции по итогам встречи стран-членов контактной группы помощи Украине в Брюсселе.
https://ria.ru/20240613/konflikt-1952532068.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811630246_593:0:3324:2048_1920x0_80_0_0_b9f6039150398c2866be6110786c8747.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, украина, ллойд остин, вооруженные силы украины, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Украина, Ллойд Остин, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США
США не давали согласия на удары ВСУ по территории России, заявил Пентагон

Остин: США не давали согласия на удары ВСУ американским оружием вглубь России

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Американский флаг на здании Министерства обороны США . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. США не давали соглашения на нанесение ударов ВСУ американским оружием вглубь территории РФ, эта политика не претерпела изменений, заявил в четверг глава Пентагона Ллойд Остин.
«
"Наша политика в том, что касается допустимости нанесения ударов на большие расстояния с применением американского оружия не претерпела изменений", - сказал Остин на пресс-конференции по итогам встречи стран-членов контактной группы помощи Украине в Брюсселе.
Американские военные во время учения НАТО в Румынии - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
"Риск высок": в США раскрыли, к чему приведет стратегия НАТО по Украине
Вчера, 12:02
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияУкраинаЛлойд ОстинВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала