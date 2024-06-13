https://ria.ru/20240613/uchenye-1952701533.html
Путин дал совет ученым
Путин дал совет ученым - РИА Новости, 13.06.2024
Путин дал совет ученым
Ученым надо делать не только то, что хочется, что умеют, что престижно и выгодно, но и то, что нужно для России, дал совет ученым президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T19:39
2024-06-13T19:39
2024-06-13T19:39
наука
россия
владимир путин
наука
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Ученым надо делать не только то, что хочется, что умеют, что престижно и выгодно, но и то, что нужно для России, дал совет ученым президент РФ Владимир Путин. "Надо делать, скажем простыми словами, не только, что хочется, что умеем, что престижно и выгодно, но и то, что нужно для Отечества", - сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию.
https://ria.ru/20240503/uchenye-1943717892.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, наука
Наука, Россия, Владимир Путин, Наука
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Ученым надо делать не только то, что хочется, что умеют, что престижно и выгодно, но и то, что нужно для России, дал совет ученым президент РФ Владимир Путин.
"Надо делать, скажем простыми словами, не только, что хочется, что умеем, что престижно и выгодно, но и то, что нужно для Отечества", - сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию.