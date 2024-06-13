https://ria.ru/20240613/uchenye-1952678894.html

Российским ученым за рубежом возводят небывалые барьеры, заявил Путин

Российским ученым за рубежом возводят небывалые барьеры, заявил Путин - РИА Новости, 13.06.2024

Российским ученым за рубежом возводят небывалые барьеры, заявил Путин

В отношении российских ученых в других странах возводятся такие бюрократические барьеры, которых раньше не видели, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T18:37

2024-06-13T18:37

2024-06-13T18:37

наука

россия

владимир путин

наука

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ДУБНА (Московская область), 13 июн - РИА Новости. В отношении российских ученых в других странах возводятся такие бюрократические барьеры, которых раньше не видели, заявил президент РФ Владимир Путин. "Что касается бюрократических сложностей - то их хватает везде. В отношении наших специалистов, которые приезжают в некоторые страны, сейчас возводятся такие барьеры, создаются такие сложности, которых мы раньше никогда не видели и думали, что в демократических странах это просто невозможно, тем не менее это происходит", - сказал Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными, отвечая на вопрос, можно ли рассмотреть возможность упрощения визового механизма для иностранных ученых, которые приезжают работать в РФ. Глава государства отметил, что это плохой пример, а Россия заинтересована в том, чтобы иностранные специалисты к нам приезжали.

https://ria.ru/20240503/uchenye-1943717892.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, наука