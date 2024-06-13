https://ria.ru/20240613/uchenye-1952678894.html
Российским ученым за рубежом возводят небывалые барьеры, заявил Путин
Российским ученым за рубежом возводят небывалые барьеры, заявил Путин - РИА Новости, 13.06.2024
Российским ученым за рубежом возводят небывалые барьеры, заявил Путин
В отношении российских ученых в других странах возводятся такие бюрократические барьеры, которых раньше не видели, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T18:37
2024-06-13T18:37
2024-06-13T18:37
наука
россия
владимир путин
наука
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ДУБНА (Московская область), 13 июн - РИА Новости. В отношении российских ученых в других странах возводятся такие бюрократические барьеры, которых раньше не видели, заявил президент РФ Владимир Путин. "Что касается бюрократических сложностей - то их хватает везде. В отношении наших специалистов, которые приезжают в некоторые страны, сейчас возводятся такие барьеры, создаются такие сложности, которых мы раньше никогда не видели и думали, что в демократических странах это просто невозможно, тем не менее это происходит", - сказал Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными, отвечая на вопрос, можно ли рассмотреть возможность упрощения визового механизма для иностранных ученых, которые приезжают работать в РФ. Глава государства отметил, что это плохой пример, а Россия заинтересована в том, чтобы иностранные специалисты к нам приезжали.
https://ria.ru/20240503/uchenye-1943717892.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, наука
Наука, Россия, Владимир Путин, Наука
Российским ученым за рубежом возводят небывалые барьеры, заявил Путин
Путин: российским ученым в других странах возводят небывалые барьеры
ДУБНА (Московская область), 13 июн - РИА Новости. В отношении российских ученых в других странах возводятся такие бюрократические барьеры, которых раньше не видели, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается бюрократических сложностей - то их хватает везде. В отношении наших специалистов, которые приезжают в некоторые страны, сейчас возводятся такие барьеры, создаются такие сложности, которых мы раньше никогда не видели и думали, что в демократических странах это просто невозможно, тем не менее это происходит", - сказал Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными, отвечая на вопрос, можно ли рассмотреть возможность упрощения визового механизма для иностранных ученых, которые приезжают работать в РФ.
Глава государства отметил, что это плохой пример, а Россия заинтересована в том, чтобы иностранные специалисты к нам приезжали.