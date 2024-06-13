https://ria.ru/20240613/uchenye-1952674679.html

Путин призвал создавать условия для приезжающих из-за рубежа ученых

Путин призвал создавать условия для приезжающих из-за рубежа ученых - РИА Новости, 13.06.2024

Путин призвал создавать условия для приезжающих из-за рубежа ученых

Президент России Владимир Путин призвал регионы создавать хорошие бытовые условия для квалифицированных иностранных специалистов и ученых. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T18:24

2024-06-13T18:24

2024-06-13T18:34

наука

владимир путин

россия

наука

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952665126_0:261:3045:1974_1920x0_80_0_0_6903662493dbf9a4dead050be048ce86.jpg

ДУБНА (Московская обл.), 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал регионы создавать хорошие бытовые условия для квалифицированных иностранных специалистов и ученых."Но не только, думаю, надо проблему решать на федеральном уровне, но и на региональном тоже. Нужно создавать бытовые условия хорошие для тех людей, которые приезжают и хотят работать", - сказал Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными.Он отметил, что в некоторых странах в силу различных причин, даже не связанных с сегодняшней внешнеполитической конъюнктурой, прекращаются исследования в области ядерной науки, закрывают атомные электростанции."Специалистам в этих областях просто некуда деваться, и они с удовольствием бы к нам приехали. Надо создавать только условия для этого. И мы, безусловно, будем это делать", - добавил президент.

https://ria.ru/20240613/uchenye-1952673407.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, наука