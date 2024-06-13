https://ria.ru/20240613/uchenye-1952674679.html
Путин призвал создавать условия для приезжающих из-за рубежа ученых
Путин призвал создавать условия для приезжающих из-за рубежа ученых - РИА Новости, 13.06.2024
Путин призвал создавать условия для приезжающих из-за рубежа ученых
Президент России Владимир Путин призвал регионы создавать хорошие бытовые условия для квалифицированных иностранных специалистов и ученых. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T18:24
2024-06-13T18:24
2024-06-13T18:34
наука
владимир путин
россия
наука
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ДУБНА (Московская обл.), 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал регионы создавать хорошие бытовые условия для квалифицированных иностранных специалистов и ученых."Но не только, думаю, надо проблему решать на федеральном уровне, но и на региональном тоже. Нужно создавать бытовые условия хорошие для тех людей, которые приезжают и хотят работать", - сказал Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными.Он отметил, что в некоторых странах в силу различных причин, даже не связанных с сегодняшней внешнеполитической конъюнктурой, прекращаются исследования в области ядерной науки, закрывают атомные электростанции."Специалистам в этих областях просто некуда деваться, и они с удовольствием бы к нам приехали. Надо создавать только условия для этого. И мы, безусловно, будем это делать", - добавил президент.
https://ria.ru/20240613/uchenye-1952673407.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, наука
Наука, Владимир Путин, Россия, Наука
Путин призвал создавать условия для приезжающих из-за рубежа ученых
Путин призвал регионы создавать условия для приезжающих из-за рубежа ученых
ДУБНА (Московская обл.), 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал регионы создавать хорошие бытовые условия для квалифицированных иностранных специалистов и ученых.
«
"Но не только, думаю, надо проблему решать на федеральном уровне, но и на региональном тоже. Нужно создавать бытовые условия хорошие для тех людей, которые приезжают и хотят работать", - сказал Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными.
Он отметил, что в некоторых странах в силу различных причин, даже не связанных с сегодняшней внешнеполитической конъюнктурой, прекращаются исследования в области ядерной науки, закрывают атомные электростанции.
"Специалистам в этих областях просто некуда деваться, и они с удовольствием бы к нам приехали. Надо создавать только условия для этого. И мы, безусловно, будем это делать", - добавил президент.