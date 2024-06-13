https://ria.ru/20240613/uchenye-1952673407.html

Россия заинтересована в приезде ученых со всего мира, заявил Путин

Россия заинтересована в приезде ученых со всего мира, заявил Путин - РИА Новости, 13.06.2024

Россия заинтересована в приезде ученых со всего мира, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ заинтересована в привлечении специалистов и ученых высокой квалификации со всего мира. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T18:21

2024-06-13T18:21

2024-06-13T18:32

россия

наука

владимир путин

наука

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ заинтересована в привлечении специалистов и ученых высокой квалификации со всего мира."Мы как раз заинтересованы в том, чтобы специалисты к нам приезжали со всего мира без всяких проблем", - сказал Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными. Президент уточнил, что речь идет о привлечении специалистов высокого уровня и высокого класса. "Обязательно будем всем этим заниматься", - добавил он.Путин также призвал регионы создавать хорошие бытовые условия для квалифицированных иностранных специалистов и ученых. "Но не только, думаю, надо проблему решать на федеральном уровне, но и на региональном тоже. Нужно создавать бытовые условия хорошие для тех людей, которые приезжают и хотят работать", - сказал президент.Он отметил, что в некоторых странах в силу различных причин, даже не связанных с сегодняшней внешнеполитической конъюнктурой, прекращаются исследования в области ядерной науки, закрывают атомные электростанции. "Специалистам в этих областях просто некуда деваться, и они с удовольствием бы к нам приехали. Надо создавать только условия для этого. И мы, безусловно, будем это делать", - добавил президент.

https://ria.ru/20240208/pozravlenie-1926255302.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, наука