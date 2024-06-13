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Россия заинтересована в приезде ученых со всего мира, заявил Путин - РИА Новости, 13.06.2024
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Наука
 
18:21 13.06.2024 (обновлено: 18:32 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/uchenye-1952673407.html
Россия заинтересована в приезде ученых со всего мира, заявил Путин
Россия заинтересована в приезде ученых со всего мира, заявил Путин - РИА Новости, 13.06.2024
Россия заинтересована в приезде ученых со всего мира, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ заинтересована в привлечении специалистов и ученых высокой квалификации со всего мира. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T18:21
2024-06-13T18:32
россия
наука
владимир путин
наука
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ заинтересована в привлечении специалистов и ученых высокой квалификации со всего мира."Мы как раз заинтересованы в том, чтобы специалисты к нам приезжали со всего мира без всяких проблем", - сказал Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными. Президент уточнил, что речь идет о привлечении специалистов высокого уровня и высокого класса. "Обязательно будем всем этим заниматься", - добавил он.Путин также призвал регионы создавать хорошие бытовые условия для квалифицированных иностранных специалистов и ученых. "Но не только, думаю, надо проблему решать на федеральном уровне, но и на региональном тоже. Нужно создавать бытовые условия хорошие для тех людей, которые приезжают и хотят работать", - сказал президент.Он отметил, что в некоторых странах в силу различных причин, даже не связанных с сегодняшней внешнеполитической конъюнктурой, прекращаются исследования в области ядерной науки, закрывают атомные электростанции. "Специалистам в этих областях просто некуда деваться, и они с удовольствием бы к нам приехали. Надо создавать только условия для этого. И мы, безусловно, будем это делать", - добавил президент.
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россия, владимир путин, наука
Россия, Наука, Владимир Путин, Наука
Россия заинтересована в приезде ученых со всего мира, заявил Путин

Путин: Россия будет привлекать ученых высокого уровня из-за границы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне
Президент РФ Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ заинтересована в привлечении специалистов и ученых высокой квалификации со всего мира.
"Мы как раз заинтересованы в том, чтобы специалисты к нам приезжали со всего мира без всяких проблем", - сказал Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными. Президент уточнил, что речь идет о привлечении специалистов высокого уровня и высокого класса. "Обязательно будем всем этим заниматься", - добавил он.
Путин также призвал регионы создавать хорошие бытовые условия для квалифицированных иностранных специалистов и ученых. "Но не только, думаю, надо проблему решать на федеральном уровне, но и на региональном тоже. Нужно создавать бытовые условия хорошие для тех людей, которые приезжают и хотят работать", - сказал президент.
Он отметил, что в некоторых странах в силу различных причин, даже не связанных с сегодняшней внешнеполитической конъюнктурой, прекращаются исследования в области ядерной науки, закрывают атомные электростанции. "Специалистам в этих областях просто некуда деваться, и они с удовольствием бы к нам приехали. Надо создавать только условия для этого. И мы, безусловно, будем это делать", - добавил президент.
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