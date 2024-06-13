https://ria.ru/20240613/uchenye-1952667511.html

Путин выступил за привлечение российских ученых из зарубежных центров

Путин выступил за привлечение российских ученых из зарубежных центров - РИА Новости, 13.06.2024

Путин выступил за привлечение российских ученых из зарубежных центров

Президент России Владимир Путин заявил, что научная отрасль России заинтересована в том, чтобы российские ученые, которые покинули зарубежные центры, работали в РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T18:06

2024-06-13T18:06

2024-06-13T18:06

наука

россия

владимир путин

наука

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952663910_0:0:3385:1904_1920x0_80_0_0_09659d59db269730efaeafe49862a53b.jpg

ДУБНА (Московская обл.), 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что научная отрасль России заинтересована в том, чтобы российские ученые, которые покинули зарубежные центры, работали в интересах развития науки РФ. "Мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы те российские исследователи, специалисты, которые работали где-то в зарубежных центрах и освобождают их в силу различных причин... конечно, мы хотим, чтобы здесь такие люди, как вы, классные специалисты, не просто нашли себя, а чтобы работали в интересах развития науки и производства внутри страны. Это задача", - сказал глава государства в ходе встречи с получателями мегагрантов и ведущими учеными.

https://ria.ru/20240322/tsern-1934829801.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, наука