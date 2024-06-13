https://ria.ru/20240613/uchenye-1952667511.html
Путин выступил за привлечение российских ученых из зарубежных центров
Путин выступил за привлечение российских ученых из зарубежных центров - РИА Новости, 13.06.2024
Путин выступил за привлечение российских ученых из зарубежных центров
Президент России Владимир Путин заявил, что научная отрасль России заинтересована в том, чтобы российские ученые, которые покинули зарубежные центры, работали в РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T18:06
2024-06-13T18:06
2024-06-13T18:06
наука
россия
владимир путин
наука
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ДУБНА (Московская обл.), 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что научная отрасль России заинтересована в том, чтобы российские ученые, которые покинули зарубежные центры, работали в интересах развития науки РФ. "Мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы те российские исследователи, специалисты, которые работали где-то в зарубежных центрах и освобождают их в силу различных причин... конечно, мы хотим, чтобы здесь такие люди, как вы, классные специалисты, не просто нашли себя, а чтобы работали в интересах развития науки и производства внутри страны. Это задача", - сказал глава государства в ходе встречи с получателями мегагрантов и ведущими учеными.
https://ria.ru/20240322/tsern-1934829801.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, наука
Наука, Россия, Владимир Путин, Наука
Путин выступил за привлечение российских ученых из зарубежных центров
Путин: нужно, чтобы ученые, покинувшие зарубежные центры, работали на Россию
ДУБНА (Московская обл.), 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что научная отрасль России заинтересована в том, чтобы российские ученые, которые покинули зарубежные центры, работали в интересах развития науки РФ.
"Мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы те российские исследователи, специалисты, которые работали где-то в зарубежных центрах и освобождают их в силу различных причин... конечно, мы хотим, чтобы здесь такие люди, как вы, классные специалисты, не просто нашли себя, а чтобы работали в интересах развития науки и производства внутри страны. Это задача", - сказал глава государства в ходе встречи с получателями мегагрантов и ведущими учеными.