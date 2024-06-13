https://ria.ru/20240613/uchenye-1952639162.html

Путин встретился с ведущими российскими учеными

Путин встретился с ведущими российскими учеными - РИА Новости, 13.06.2024

Путин встретился с ведущими российскими учеными

Президент России Владимир Путин проводит встречу с ведущими российскими учеными в подмосковной Дубне. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T17:12

2024-06-13T17:12

2024-06-13T17:20

наука

владимир путин

россия

дубна

наука

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ДУБНА (ПОДМОСКОВЬЕ), 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит встречу с ведущими российскими учеными в подмосковной Дубне.Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее сообщил журналистам, что Путин в четверг пообщается с ведущими учеными, а также с получателями мегагрантов.Ожидается, что они расскажут президенту о том, как работает система мегагрантов, и как они предлагают ее реализовать и совершенствовать с учетом текущих реалий.

https://ria.ru/20240613/putin-1952639364.html

россия

дубна

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, дубна, наука