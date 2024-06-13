https://ria.ru/20240613/uchenye-1952639162.html
Путин встретился с ведущими российскими учеными
Путин встретился с ведущими российскими учеными - РИА Новости, 13.06.2024
Путин встретился с ведущими российскими учеными
Президент России Владимир Путин проводит встречу с ведущими российскими учеными в подмосковной Дубне. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T17:12
2024-06-13T17:12
2024-06-13T17:20
наука
владимир путин
россия
дубна
наука
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ДУБНА (ПОДМОСКОВЬЕ), 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит встречу с ведущими российскими учеными в подмосковной Дубне.Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее сообщил журналистам, что Путин в четверг пообщается с ведущими учеными, а также с получателями мегагрантов.Ожидается, что они расскажут президенту о том, как работает система мегагрантов, и как они предлагают ее реализовать и совершенствовать с учетом текущих реалий.
https://ria.ru/20240613/putin-1952639364.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, дубна, наука
Наука, Владимир Путин, Россия, Дубна, Наука
Путин встретился с ведущими российскими учеными
Путин встретился с ведущими российскими учеными в подмосковной Дубне