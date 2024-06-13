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В Кремле прокомментировали прибытие кораблей ВМФ на Кубу - РИА Новости, 13.06.2024
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14:13 13.06.2024 (обновлено: 16:11 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/ucheniya-1952577847.html
В Кремле прокомментировали прибытие кораблей ВМФ на Кубу
В Кремле прокомментировали прибытие кораблей ВМФ на Кубу - РИА Новости, 13.06.2024
В Кремле прокомментировали прибытие кораблей ВМФ на Кубу
В Кремле не видят никаких поводов для беспокойства со стороны США из-за прибытия российских кораблей на Кубу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T14:13
2024-06-13T16:11
россия
гавана
сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В Кремле не видят никаких поводов для беспокойства со стороны США из-за прибытия российских кораблей на Кубу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.&quot;Военные учения это нормальная практика, в самых разных регионах мира — это тоже нормальная практика для государств. Тем более для такой крупной морской державы, как Российская Федерация. И осуществление подобных визитов это тоже распространенная практика&quot;, — сказал он.Как сообщалось, в порт Гаваны накануне вошли российская атомная подлодка "Казань", фрегат "Адмирал Горшков", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир ВМФ "Николай Чикер". CBS News со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщал, что корабли ВМС США будут следить за визитом российских кораблей. Один из собеседников телеканала уточнил, что в Вашингтоне не рассматривают ситуацию как угрозу, но американские корабли развернут "для слежения за русскими".При этом, по информации ABC News, Пентагон пытается преуменьшить значение прибытия российских военных кораблей на Кубу.Разнородная тактическая группа из четырех судов, включая суда обеспечения, которые на этой неделе отрабатывали в Атлантике применение высокоточного ракетного оружия, вошла в порт Гаваны с официальным визитом, который продлится с 12 по 17 июня. В планах российских моряков — встречи с командованием ВМФ Кубы и губернатором Гаваны, посещение исторических и культурных мест.Главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев рассказал РИА Новости, что заход на Кубу — лишь одна из задач дальнего похода и совершается в рамках международного сотрудничества нашей страны.В МИД Кубы, комментируя визит российских кораблей, отметили, что он отвечает дружеским отношениям между Гаваной и Москвой и строго соответствует международным правилам. В ведомстве подчеркнули, что ни один из кораблей не несет ядерного оружия и их стоянка не представляет угрозы для региона.
https://ria.ru/20240612/ucheniya-1952228158.html
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россия, гавана, сша, дмитрий песков
Россия, Гавана, США, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали прибытие кораблей ВМФ на Кубу

Песков: проведение военных учений в других регионах — это нормальная практика

© AP Photo / Arial LeyРоссийская атомная подводная лодка "Казань" прибывает в порт Гаваны, Куба
Российская атомная подводная лодка Казань прибывает в порт Гаваны, Куба - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© AP Photo / Arial Ley
Российская атомная подводная лодка "Казань" прибывает в порт Гаваны, Куба
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В Кремле не видят никаких поводов для беспокойства со стороны США из-за прибытия российских кораблей на Кубу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«

"Военные учения это нормальная практика, в самых разных регионах мира — это тоже нормальная практика для государств. Тем более для такой крупной морской державы, как Российская Федерация. И осуществление подобных визитов это тоже распространенная практика", — сказал он.

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Как сообщалось, в порт Гаваны накануне вошли российская атомная подлодка "Казань", фрегат "Адмирал Горшков", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир ВМФ "Николай Чикер".
CBS News со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщал, что корабли ВМС США будут следить за визитом российских кораблей. Один из собеседников телеканала уточнил, что в Вашингтоне не рассматривают ситуацию как угрозу, но американские корабли развернут "для слежения за русскими".
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При этом, по информации ABC News, Пентагон пытается преуменьшить значение прибытия российских военных кораблей на Кубу.
Разнородная тактическая группа из четырех судов, включая суда обеспечения, которые на этой неделе отрабатывали в Атлантике применение высокоточного ракетного оружия, вошла в порт Гаваны с официальным визитом, который продлится с 12 по 17 июня. В планах российских моряков — встречи с командованием ВМФ Кубы и губернатором Гаваны, посещение исторических и культурных мест.
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Вчера, 12:28
Главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев рассказал РИА Новости, что заход на Кубу — лишь одна из задач дальнего похода и совершается в рамках международного сотрудничества нашей страны.
В МИД Кубы, комментируя визит российских кораблей, отметили, что он отвечает дружеским отношениям между Гаваной и Москвой и строго соответствует международным правилам. В ведомстве подчеркнули, что ни один из кораблей не несет ядерного оружия и их стоянка не представляет угрозы для региона.
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РоссияГаванаСШАДмитрий Песков
 
 
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