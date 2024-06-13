https://ria.ru/20240613/ucheniya-1952561820.html

На учениях по нестратегическим ЯО прошла подготовка военных

На учениях по нестратегическим ЯО прошла подготовка военных - РИА Новости, 13.06.2024

На учениях по нестратегическим ЯО прошла подготовка военных

В ходе второго этапа учения с нестратегическим ЯО были отработаны вопросы совместной подготовки российских и белорусских подразделений, сообщил начальник 12-го... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T13:36

2024-06-13T13:36

2024-06-13T13:36

безопасность

россия

белоруссия

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. В ходе второго этапа учения с нестратегическим ЯО были отработаны вопросы совместной подготовки российских и белорусских подразделений, сообщил начальник 12-го главного управления (ядерно-оружейного) Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Колесников в видеоролике, размещённом в telegram-канале МО РФ. "Президентами Российской Федерации и Республики Беларусь принято решение по проведению второго этапа учений нестратегических ядерных сил. В ходе данного мероприятия, в том числе, отработаны вопросы совместной подготовки белорусских частей боевого применения и российских подразделений ядерного обеспечения", - сказал он.

https://ria.ru/20240509/ucheniya-1944901440.html

россия

белоруссия

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Дарья Буймова

безопасность, россия, белоруссия