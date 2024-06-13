https://ria.ru/20240613/ucheniya-1952561820.html
На учениях по нестратегическим ЯО прошла подготовка военных
На учениях по нестратегическим ЯО прошла подготовка военных - РИА Новости, 13.06.2024
На учениях по нестратегическим ЯО прошла подготовка военных
В ходе второго этапа учения с нестратегическим ЯО были отработаны вопросы совместной подготовки российских и белорусских подразделений, сообщил начальник 12-го... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T13:36
2024-06-13T13:36
2024-06-13T13:36
безопасность
россия
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952559390_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_0f1ad77f56549d43b493464018d8a6ab.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. В ходе второго этапа учения с нестратегическим ЯО были отработаны вопросы совместной подготовки российских и белорусских подразделений, сообщил начальник 12-го главного управления (ядерно-оружейного) Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Колесников в видеоролике, размещённом в telegram-канале МО РФ. "Президентами Российской Федерации и Республики Беларусь принято решение по проведению второго этапа учений нестратегических ядерных сил. В ходе данного мероприятия, в том числе, отработаны вопросы совместной подготовки белорусских частей боевого применения и российских подразделений ядерного обеспечения", - сказал он.
https://ria.ru/20240509/ucheniya-1944901440.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952559390_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_a5894c72f65a0532aa08bda4efa27bc9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, белоруссия
Безопасность, Россия, Белоруссия
На учениях по нестратегическим ЯО прошла подготовка военных
На учениях по нестратегическим ЯО отработали подготовку военных двух стран