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На учениях по нестратегическим ЯО прошла подготовка военных - РИА Новости, 13.06.2024
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13:36 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/ucheniya-1952561820.html
На учениях по нестратегическим ЯО прошла подготовка военных
На учениях по нестратегическим ЯО прошла подготовка военных - РИА Новости, 13.06.2024
На учениях по нестратегическим ЯО прошла подготовка военных
В ходе второго этапа учения с нестратегическим ЯО были отработаны вопросы совместной подготовки российских и белорусских подразделений, сообщил начальник 12-го... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T13:36
2024-06-13T13:36
безопасность
россия
белоруссия
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. В ходе второго этапа учения с нестратегическим ЯО были отработаны вопросы совместной подготовки российских и белорусских подразделений, сообщил начальник 12-го главного управления (ядерно-оружейного) Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Колесников в видеоролике, размещённом в telegram-канале МО РФ. "Президентами Российской Федерации и Республики Беларусь принято решение по проведению второго этапа учений нестратегических ядерных сил. В ходе данного мероприятия, в том числе, отработаны вопросы совместной подготовки белорусских частей боевого применения и российских подразделений ядерного обеспечения", - сказал он.
https://ria.ru/20240509/ucheniya-1944901440.html
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безопасность, россия, белоруссия
Безопасность, Россия, Белоруссия
На учениях по нестратегическим ЯО прошла подготовка военных

На учениях по нестратегическим ЯО отработали подготовку военных двух стран

© Фото : Министерство обороны Республики Беларусь/TelegramВторой этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии
Второй этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© Фото : Министерство обороны Республики Беларусь/Telegram
Второй этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. В ходе второго этапа учения с нестратегическим ЯО были отработаны вопросы совместной подготовки российских и белорусских подразделений, сообщил начальник 12-го главного управления (ядерно-оружейного) Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Колесников в видеоролике, размещённом в telegram-канале МО РФ.
"Президентами Российской Федерации и Республики Беларусь принято решение по проведению второго этапа учений нестратегических ядерных сил. В ходе данного мероприятия, в том числе, отработаны вопросы совместной подготовки белорусских частей боевого применения и российских подразделений ядерного обеспечения", - сказал он.
Оперативно-тактический ракетный комплекс Искандер Вооруженных сил Белоруссии - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
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