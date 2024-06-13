https://ria.ru/20240613/ucheniya-1952554486.html

Подготовку нестратегических ядерных сил скорректируют после учений

Подготовку нестратегических ядерных сил скорректируют после учений - РИА Новости, 13.06.2024

Подготовку нестратегических ядерных сил скорректируют после учений

По результатам российско-белорусских учений нестратегических ядерных сил будут определены направления дальнейшего совершенствования их подготовки, заявил... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T13:16

2024-06-13T13:16

2024-06-13T13:16

безопасность

россия

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. По результатам российско-белорусских учений нестратегических ядерных сил будут определены направления дальнейшего совершенствования их подготовки, заявил начальник 12-го главного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Колесников. Заявление Колесникова опубликовано на официальном Telegram-канале российского военного ведомства."По результатам учений будут подведены итоги каждого учебного вопроса и определены направления дальнейшего совершенствования подготовки нестратегических ядерных сил с целью гарантированного выполнения задач при различных вариантах развития военно-политической обстановки", - сказал он.

https://ria.ru/20240509/ucheniya-1944901440.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия