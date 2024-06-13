https://ria.ru/20240613/ucheniya-1952554486.html
Подготовку нестратегических ядерных сил скорректируют после учений
Подготовку нестратегических ядерных сил скорректируют после учений - РИА Новости, 13.06.2024
Подготовку нестратегических ядерных сил скорректируют после учений
По результатам российско-белорусских учений нестратегических ядерных сил будут определены направления дальнейшего совершенствования их подготовки, заявил... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T13:16
2024-06-13T13:16
2024-06-13T13:16
безопасность
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947498199_0:0:1324:745_1920x0_80_0_0_cf1887eb3ac32edc0293d8255ef7d231.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. По результатам российско-белорусских учений нестратегических ядерных сил будут определены направления дальнейшего совершенствования их подготовки, заявил начальник 12-го главного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Колесников. Заявление Колесникова опубликовано на официальном Telegram-канале российского военного ведомства."По результатам учений будут подведены итоги каждого учебного вопроса и определены направления дальнейшего совершенствования подготовки нестратегических ядерных сил с целью гарантированного выполнения задач при различных вариантах развития военно-политической обстановки", - сказал он.
https://ria.ru/20240509/ucheniya-1944901440.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947498199_194:0:1314:840_1920x0_80_0_0_26b104886c24bb807c232d566a9ce9be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия
Подготовку нестратегических ядерных сил скорректируют после учений
Минобороны: после российско-белорусских учений скорректируют подготовку
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости.
По результатам российско-белорусских учений нестратегических ядерных сил будут определены направления дальнейшего совершенствования их подготовки, заявил начальник 12-го главного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Колесников. Заявление Колесникова опубликовано на официальном Telegram-канале
российского военного ведомства.
"По результатам учений будут подведены итоги каждого учебного вопроса и определены направления дальнейшего совершенствования подготовки нестратегических ядерных сил с целью гарантированного выполнения задач при различных вариантах развития военно-политической обстановки", - сказал он.