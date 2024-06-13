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Подготовку нестратегических ядерных сил скорректируют после учений - РИА Новости, 13.06.2024
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13:16 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/ucheniya-1952554486.html
Подготовку нестратегических ядерных сил скорректируют после учений
Подготовку нестратегических ядерных сил скорректируют после учений - РИА Новости, 13.06.2024
Подготовку нестратегических ядерных сил скорректируют после учений
По результатам российско-белорусских учений нестратегических ядерных сил будут определены направления дальнейшего совершенствования их подготовки, заявил... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T13:16
2024-06-13T13:16
безопасность
россия
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. По результатам российско-белорусских учений нестратегических ядерных сил будут определены направления дальнейшего совершенствования их подготовки, заявил начальник 12-го главного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Колесников. Заявление Колесникова опубликовано на официальном Telegram-канале российского военного ведомства."По результатам учений будут подведены итоги каждого учебного вопроса и определены направления дальнейшего совершенствования подготовки нестратегических ядерных сил с целью гарантированного выполнения задач при различных вариантах развития военно-политической обстановки", - сказал он.
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безопасность, россия
Безопасность, Россия
Подготовку нестратегических ядерных сил скорректируют после учений

Минобороны: после российско-белорусских учений скорректируют подготовку

© Фото : Минобороны РоссииУчения с практической отработкой вопросов применения нестратегического ядерного оружия
Учения с практической отработкой вопросов применения нестратегического ядерного оружия - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© Фото : Минобороны России
Учения с практической отработкой вопросов применения нестратегического ядерного оружия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. По результатам российско-белорусских учений нестратегических ядерных сил будут определены направления дальнейшего совершенствования их подготовки, заявил начальник 12-го главного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Колесников. Заявление Колесникова опубликовано на официальном Telegram-канале российского военного ведомства.
"По результатам учений будут подведены итоги каждого учебного вопроса и определены направления дальнейшего совершенствования подготовки нестратегических ядерных сил с целью гарантированного выполнения задач при различных вариантах развития военно-политической обстановки", - сказал он.
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