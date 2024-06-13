https://ria.ru/20240613/ucheniya-1952551966.html

На учениях отработали доставку ядерных боеприпасов в пункты хранения

На учениях отработали доставку ядерных боеприпасов в пункты хранения - РИА Новости, 13.06.2024

На учениях отработали доставку ядерных боеприпасов в пункты хранения

Военные на учениях отработали доставку ядерных боеприпасов в пункты хранения, заявил начальник 12-го Главного управления Минобороны генерал-лейтенант Игорь... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T13:07

2024-06-13T13:07

2024-06-13T14:29

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Военные на учениях отработали доставку ядерных боеприпасов в пункты хранения, заявил начальник 12-го Главного управления Минобороны генерал-лейтенант Игорь Колесников."В ходе выполнения задач подвижные формирования 12-го Главного управления Минобороны России обеспечили доставку учебных ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады и оперативного аэродрома штурмовой авиации. Совместно с белорусскими коллегами осуществлена подготовка и выдача ракет в специальном оснащении и подвеска авиационных средств поражения под самолеты-носители", — сказал военнослужащий.Колесников уточнил, что на втором этапе учений с нестратегическим ЯО отрабатывают вопросы обеспечения боевого дежурства с учебными ядерными боеприпасами.По итогам российско-белорусских маневров определят направления дальнейшего совершенствования подготовки нестратегических ядерных сил, добавил генерал-лейтенант.Во вторник Минобороны объявило о начале второго этапа учений нестратегических ядерных сил. Российские и белорусские военные отработают готовность к применению нестратегического ЯО.Цель маневров — поддержать готовность частей боевого применения нестратегического ядерного оружия двух стран обеспечить суверенитет и территориальную целостность Союзного государства.Первый этап учений начался 21 мая по поручению Верховного главнокомандующего Владимира Путина. Президент назвал это плановой работой.Как отмечали в МИД России, маневры нужно рассматривать в контексте воинственных заявлений западных политиков и дестабилизирующих действий Североатлантического альянса.

https://ria.ru/20240611/shoygu-1952172940.html

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Российские ракетчики на втором этапе учения нестратегических ядерных сил Российские ракетчики в ходе второго этапа учения нестратегических ядерных сил провели электронные пуски из назначенного позиционного района, в который заранее вышли, сообщили в Минобороны. 2024-06-13T13:07 true PT1M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, белоруссия, вооруженные силы рф, вооруженные силы белоруссии, владимир путин