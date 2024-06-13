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На учениях отработали доставку ядерных боеприпасов в пункты хранения - РИА Новости, 13.06.2024
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13:07 13.06.2024 (обновлено: 14:29 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/ucheniya-1952551966.html
На учениях отработали доставку ядерных боеприпасов в пункты хранения
На учениях отработали доставку ядерных боеприпасов в пункты хранения - РИА Новости, 13.06.2024
На учениях отработали доставку ядерных боеприпасов в пункты хранения
Военные на учениях отработали доставку ядерных боеприпасов в пункты хранения, заявил начальник 12-го Главного управления Минобороны генерал-лейтенант Игорь... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T13:07
2024-06-13T14:29
безопасность
россия
белоруссия
вооруженные силы рф
вооруженные силы белоруссии
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Военные на учениях отработали доставку ядерных боеприпасов в пункты хранения, заявил начальник 12-го Главного управления Минобороны генерал-лейтенант Игорь Колесников."В ходе выполнения задач подвижные формирования 12-го Главного управления Минобороны России обеспечили доставку учебных ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады и оперативного аэродрома штурмовой авиации. Совместно с белорусскими коллегами осуществлена подготовка и выдача ракет в специальном оснащении и подвеска авиационных средств поражения под самолеты-носители", — сказал военнослужащий.Колесников уточнил, что на втором этапе учений с нестратегическим ЯО отрабатывают вопросы обеспечения боевого дежурства с учебными ядерными боеприпасами.По итогам российско-белорусских маневров определят направления дальнейшего совершенствования подготовки нестратегических ядерных сил, добавил генерал-лейтенант.Во вторник Минобороны объявило о начале второго этапа учений нестратегических ядерных сил. Российские и белорусские военные отработают готовность к применению нестратегического ЯО.Цель маневров — поддержать готовность частей боевого применения нестратегического ядерного оружия двух стран обеспечить суверенитет и территориальную целостность Союзного государства.Первый этап учений начался 21 мая по поручению Верховного главнокомандующего Владимира Путина. Президент назвал это плановой работой.Как отмечали в МИД России, маневры нужно рассматривать в контексте воинственных заявлений западных политиков и дестабилизирующих действий Североатлантического альянса.
https://ria.ru/20240611/shoygu-1952172940.html
https://ria.ru/20240612/ucheniya-1952228158.html
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353
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Российские ракетчики на втором этапе учения нестратегических ядерных сил
Российские ракетчики в ходе второго этапа учения нестратегических ядерных сил провели электронные пуски из назначенного позиционного района, в который заранее вышли, сообщили в Минобороны.
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безопасность, россия, белоруссия, вооруженные силы рф, вооруженные силы белоруссии, владимир путин
Безопасность, Россия, Белоруссия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Белоруссии, Владимир Путин
На учениях отработали доставку ядерных боеприпасов в пункты хранения

МО: военные на учениях отработали доставку ядерных боеприпасов в пункты хранения

© Минобороны РФВторой этап учений нестратегических ядерных сил
Второй этап учений нестратегических ядерных сил
© Минобороны РФ
Второй этап учений нестратегических ядерных сил
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Военные на учениях отработали доставку ядерных боеприпасов в пункты хранения, заявил начальник 12-го Главного управления Минобороны генерал-лейтенант Игорь Колесников.
"В ходе выполнения задач подвижные формирования 12-го Главного управления Минобороны России обеспечили доставку учебных ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады и оперативного аэродрома штурмовой авиации. Совместно с белорусскими коллегами осуществлена подготовка и выдача ракет в специальном оснащении и подвеска авиационных средств поражения под самолеты-носители", — сказал военнослужащий.
Колесников уточнил, что на втором этапе учений с нестратегическим ЯО отрабатывают вопросы обеспечения боевого дежурства с учебными ядерными боеприпасами.
По итогам российско-белорусских маневров определят направления дальнейшего совершенствования подготовки нестратегических ядерных сил, добавил генерал-лейтенант.
Второй этап: Россия и Белоруссия проводят учения ядерных сил
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанк

Россия и Белоруссия приступили ко второму этапу учений нестратегических ядерных сил.

Второй этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии

Россия и Белоруссия приступили ко второму этапу учений нестратегических ядерных сил.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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1 из 8
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанк

Маневры не привязаны напрямую к международной военно-политической ситуации.

Второй этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии

Маневры не привязаны напрямую к международной военно-политической ситуации.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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2 из 8
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанк

Учения направлены на защиту Союзного государства от гипотетического противника.

Второй этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии

Учения направлены на защиту Союзного государства от гипотетического противника.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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3 из 8
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанк

По информации Минобороны, во втором этапе задействованы истребители и ракетоносцы, а также оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".

Второй этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии

По информации Минобороны, во втором этапе задействованы истребители и ракетоносцы, а также оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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4 из 8
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанк

Совместные мероприятия двух государств необходимы для поддержания готовности личного состава и техники к отражению любых возможных угроз.

Второй этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии

Совместные мероприятия двух государств необходимы для поддержания готовности личного состава и техники к отражению любых возможных угроз.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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5 из 8
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанк

На фото: выдвижение комплекса "Искандер" к заданной точке.

Второй этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии

На фото: выдвижение комплекса "Искандер" к заданной точке.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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6 из 8
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанк

Учения проходят по поручению президента России Владимира Путина под руководством Генерального штаба.

Второй этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии

Учения проходят по поручению президента России Владимира Путина под руководством Генерального штаба.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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7 из 8
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанк

На фото: стратегический ракетоносец Ту-22 (на переднем плане) и истребитель МиГ-31 на взлетно-посадочной полосе.

Второй этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии

На фото: стратегический ракетоносец Ту-22 (на переднем плане) и истребитель МиГ-31 на взлетно-посадочной полосе.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
8 из 8

Россия и Белоруссия приступили ко второму этапу учений нестратегических ядерных сил.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
1 из 8

Маневры не привязаны напрямую к международной военно-политической ситуации.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
2 из 8

Учения направлены на защиту Союзного государства от гипотетического противника.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
3 из 8

По информации Минобороны, во втором этапе задействованы истребители и ракетоносцы, а также оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
4 из 8

Совместные мероприятия двух государств необходимы для поддержания готовности личного состава и техники к отражению любых возможных угроз.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
5 из 8

На фото: выдвижение комплекса "Искандер" к заданной точке.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
6 из 8

Учения проходят по поручению президента России Владимира Путина под руководством Генерального штаба.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
7 из 8

На фото: стратегический ракетоносец Ту-22 (на переднем плане) и истребитель МиГ-31 на взлетно-посадочной полосе.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
8 из 8
Во вторник Минобороны объявило о начале второго этапа учений нестратегических ядерных сил. Российские и белорусские военные отработают готовность к применению нестратегического ЯО.

В целом, как подчеркивал Владимир Путин, учения пройдут в три этапа.

Цель маневров — поддержать готовность частей боевого применения нестратегического ядерного оружия двух стран обеспечить суверенитет и территориальную целостность Союзного государства.
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
Ядерные учения стали реакцией на действия Запада на Украине, заявил Шойгу
11 июня, 14:03
Первый этап учений начался 21 мая по поручению Верховного главнокомандующего Владимира Путина. Президент назвал это плановой работой.
Как отмечали в МИД России, маневры нужно рассматривать в контексте воинственных заявлений западных политиков и дестабилизирующих действий Североатлантического альянса.
Второй этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
"От Белоруссии до Кубы". Россия направила послание Вашингтону
12 июня, 08:00
 
БезопасностьРоссияБелоруссияВооруженные силы РФВооруженные силы БелоруссииВладимир Путин
 
 
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