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Второй этап: Россия и Белоруссия проводят учения ядерных сил - РИА Новости, 11.06.2024
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14:43 11.06.2024 (обновлено: 16:46 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/ucheniya-1952153023.html
Второй этап: Россия и Белоруссия проводят учения ядерных сил
Второй этап: Россия и Белоруссия проводят учения ядерных сил - РИА Новости, 11.06.2024
Второй этап: Россия и Белоруссия проводят учения ядерных сил
Россия и Белоруссия начали второй этап учения нестратегических ядерных сил. Маневры направлены на защиту Союзного государства. Подробности испытаний — в... РИА Новости, 11.06.2024
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фото
россия
белоруссия
владимир путин
ту-22
миг-31
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Россия и Белоруссия начали второй этап учения нестратегических ядерных сил. Маневры направлены на защиту Союзного государства. Подробности испытаний — в фотоленте Ria.ru.
россия
белоруссия
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РИА Новости
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5
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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фото, фото, россия, белоруссия, владимир путин, ту-22, миг-31, министерство обороны рф (минобороны рф), военные учения - безопасность
Фото, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Ту-22, МиГ-31, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Военные учения - Безопасность

Второй этап: Россия и Белоруссия проводят учения ядерных сил

Читать ria.ru в
Россия и Белоруссия начали второй этап учения нестратегических ядерных сил. Маневры направлены на защиту Союзного государства. Подробности испытаний — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанк

Россия и Белоруссия приступили ко второму этапу учений нестратегических ядерных сил.

Второй этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии

Россия и Белоруссия приступили ко второму этапу учений нестратегических ядерных сил.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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1 из 8
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанк

Маневры не привязаны напрямую к международной военно-политической ситуации.

Второй этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии

Маневры не привязаны напрямую к международной военно-политической ситуации.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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2 из 8
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанк

Учения направлены на защиту Союзного государства от гипотетического противника.

Второй этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии

Учения направлены на защиту Союзного государства от гипотетического противника.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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3 из 8
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанк

По информации Минобороны, во втором этапе задействованы истребители и ракетоносцы, а также оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".

Второй этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии

По информации Минобороны, во втором этапе задействованы истребители и ракетоносцы, а также оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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4 из 8
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанк

Совместные мероприятия двух государств необходимы для поддержания готовности личного состава и техники к отражению любых возможных угроз.

Второй этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии

Совместные мероприятия двух государств необходимы для поддержания готовности личного состава и техники к отражению любых возможных угроз.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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5 из 8
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанк

На фото: выдвижение комплекса "Искандер" к заданной точке.

Второй этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии

На фото: выдвижение комплекса "Искандер" к заданной точке.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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6 из 8
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанк

Учения проходят по поручению президента России Владимира Путина под руководством Генерального штаба.

Второй этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии

Учения проходят по поручению президента России Владимира Путина под руководством Генерального штаба.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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7 из 8
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанк

На фото: стратегический ракетоносец Ту-22 (на переднем плане) и истребитель МиГ-31 на взлетно-посадочной полосе.

Второй этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии

На фото: стратегический ракетоносец Ту-22 (на переднем плане) и истребитель МиГ-31 на взлетно-посадочной полосе.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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8 из 8
 
ФотоРоссияБелоруссияВладимир ПутинТу-22МиГ-31Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Военные учения - Безопасность
 
 
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