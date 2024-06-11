https://ria.ru/20240611/ucheniya-1952153023.html

Второй этап: Россия и Белоруссия проводят учения ядерных сил

Второй этап: Россия и Белоруссия проводят учения ядерных сил - РИА Новости, 11.06.2024

Второй этап: Россия и Белоруссия проводят учения ядерных сил

Россия и Белоруссия начали второй этап учения нестратегических ядерных сил. Маневры направлены на защиту Союзного государства. Подробности испытаний — в... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T14:43

2024-06-11T14:43

2024-06-11T16:46

фото

россия

белоруссия

владимир путин

ту-22

миг-31

министерство обороны рф (минобороны рф)

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Россия и Белоруссия начали второй этап учения нестратегических ядерных сил. Маневры направлены на защиту Союзного государства. Подробности испытаний — в фотоленте Ria.ru.

россия

белоруссия

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2024

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фото, фото, россия, белоруссия, владимир путин, ту-22, миг-31, министерство обороны рф (минобороны рф), военные учения - безопасность