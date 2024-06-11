Второй этап: Россия и Белоруссия проводят учения ядерных сил

Россия и Белоруссия приступили ко второму этапу учений нестратегических ядерных сил.
Россия и Белоруссия приступили ко второму этапу учений нестратегических ядерных сил.
Маневры не привязаны напрямую к международной военно-политической ситуации.
Маневры не привязаны напрямую к международной военно-политической ситуации.
Учения направлены на защиту Союзного государства от гипотетического противника.
Учения направлены на защиту Союзного государства от гипотетического противника.
По информации Минобороны, во втором этапе задействованы истребители и ракетоносцы, а также оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".
По информации Минобороны, во втором этапе задействованы истребители и ракетоносцы, а также оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".
Совместные мероприятия двух государств необходимы для поддержания готовности личного состава и техники к отражению любых возможных угроз.
Совместные мероприятия двух государств необходимы для поддержания готовности личного состава и техники к отражению любых возможных угроз.
На фото: выдвижение комплекса "Искандер" к заданной точке.
На фото: выдвижение комплекса "Искандер" к заданной точке.
Учения проходят по поручению президента России Владимира Путина под руководством Генерального штаба.
Учения проходят по поручению президента России Владимира Путина под руководством Генерального штаба.
На фото: стратегический ракетоносец Ту-22 (на переднем плане) и истребитель МиГ-31 на взлетно-посадочной полосе.
На фото: стратегический ракетоносец Ту-22 (на переднем плане) и истребитель МиГ-31 на взлетно-посадочной полосе.