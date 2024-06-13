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В Госдуме предложили закрепить понятие "научно-образовательного туризма"
В Госдуме предложили закрепить понятие "научно-образовательного туризма" - РИА Новости, 13.06.2024
В Госдуме предложили закрепить понятие "научно-образовательного туризма"
Понятие "научно-образовательного туризма" необходимо закрепить законодательно, считает вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T11:39
2024-06-13T11:39
2024-06-13T11:39
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Понятие "научно-образовательного туризма" необходимо закрепить законодательно, считает вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. "Предлагаю институционально закрепить понятие "научно-образовательный туризм", чтобы сразу появились унифицированные требования и к инвесторам, которые будут реализовывать проекты в данном направлении, и к органам исполнительной власти", - сказала Яровая. Как отмечается в сообщении пресс-службы Яровой, генеральный директор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов поддержал инициативу Яровой и заявил о готовности к совместной проработке данных предложений с целью их реализации. Яровая считает, что в России должен появиться новый туристический продукт, ориентированный на студентов - научно-образовательный туризм, который позволит во время каникул приобретать дополнительные знания и навыки.
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общество, россия, ирина яровая, госдума рф
Туризм, Общество, Россия, Ирина Яровая, Госдума РФ
В Госдуме предложили закрепить понятие "научно-образовательного туризма"
Яровая предложила закрепить понятие научно-образовательного туризма