https://ria.ru/20240613/tsentrobank-1952477028.html
Центробанк объяснил приостановку торгов евро
Центробанк объяснил приостановку торгов евро - РИА Новости, 13.06.2024
Центробанк объяснил приостановку торгов евро
Торги евро на Московской бирже приостановили из-за соблюдения Евросоюзом американских санкций, сообщил Банк России. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T08:37
2024-06-13T08:37
2024-06-13T09:55
экономика
сша
россия
московская биржа
евросоюз
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905619501_0:0:2737:1540_1920x0_80_0_0_a4f578c70db924d56b5f78582220049c.jpg
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Торги евро на Московской бирже приостановили из-за соблюдения Евросоюзом американских санкций, сообщил Банк России."Санкции были введены только со стороны США, но их соблюдают также страны ЕС. Поэтому биржевые торги прекращены и в евро", — пояснил регулятор.США 12 июня расширили санкции против России. В черный список включили Московскую биржу. После этого торги долларом и евро на площадке приостановили и перенесли на внебиржевой рынок.В банке напомнили, что и международный валютный рынок, и валютные рынки в большинстве стран мира именно внебиржевые."Биржевая торговля валютой не является необходимым условием для конвертируемости национальной валюты, свободного обращения иностранной валюты и рыночного курсообразования", — говорится в сообщении.Торги во всех остальных биржевых сегментах и по биржевым инструментам в рублях и в прочих валютах будут проходить в штатном режиме, добавили в ЦБ.Официальный курс рубля будут рассчитывать по внебиржевому курсу, он останется единым и рыночным. Кроме того, регулятор уточнил, что у компаний и физлиц сохранится возможность покупать и продавать доллары и евро через банки. В ЦБ подчеркнули, что накопления в валютах вне опасности.
https://ria.ru/20240613/birzha-1952457022.html
https://ria.ru/20240313/organ-1932637410.html
https://ria.ru/20240613/dollar-1952456698.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905619501_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_66f89c03e02bde61fcb44c6b4b512ab3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, россия, московская биржа, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, США, Россия, Московская биржа, Евросоюз, Санкции в отношении России
Центробанк объяснил приостановку торгов евро
Центробанк объяснил приостановку торгов евро соблюдением ЕС американских санкций