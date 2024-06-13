https://ria.ru/20240613/tsentrobank-1952477028.html

Центробанк объяснил приостановку торгов евро

Центробанк объяснил приостановку торгов евро - РИА Новости, 13.06.2024

Центробанк объяснил приостановку торгов евро

Торги евро на Московской бирже приостановили из-за соблюдения Евросоюзом американских санкций, сообщил Банк России. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T08:37

2024-06-13T08:37

2024-06-13T09:55

экономика

сша

россия

московская биржа

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Торги евро на Московской бирже приостановили из-за соблюдения Евросоюзом американских санкций, сообщил Банк России."Санкции были введены только со стороны США, но их соблюдают также страны ЕС. Поэтому биржевые торги прекращены и в евро", — пояснил регулятор.США 12 июня расширили санкции против России. В черный список включили Московскую биржу. После этого торги долларом и евро на площадке приостановили и перенесли на внебиржевой рынок.В банке напомнили, что и международный валютный рынок, и валютные рынки в большинстве стран мира именно внебиржевые."Биржевая торговля валютой не является необходимым условием для конвертируемости национальной валюты, свободного обращения иностранной валюты и рыночного курсообразования", — говорится в сообщении.Торги во всех остальных биржевых сегментах и по биржевым инструментам в рублях и в прочих валютах будут проходить в штатном режиме, добавили в ЦБ.Официальный курс рубля будут рассчитывать по внебиржевому курсу, он останется единым и рыночным. Кроме того, регулятор уточнил, что у компаний и физлиц сохранится возможность покупать и продавать доллары и евро через банки. В ЦБ подчеркнули, что накопления в валютах вне опасности.

https://ria.ru/20240613/birzha-1952457022.html

https://ria.ru/20240313/organ-1932637410.html

https://ria.ru/20240613/dollar-1952456698.html

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, сша, россия, московская биржа, евросоюз, санкции в отношении россии