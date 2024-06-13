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Центробанк объяснил приостановку торгов евро - РИА Новости, 13.06.2024
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08:37 13.06.2024 (обновлено: 09:55 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/tsentrobank-1952477028.html
Центробанк объяснил приостановку торгов евро
Центробанк объяснил приостановку торгов евро - РИА Новости, 13.06.2024
Центробанк объяснил приостановку торгов евро
Торги евро на Московской бирже приостановили из-за соблюдения Евросоюзом американских санкций, сообщил Банк России. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T08:37
2024-06-13T09:55
экономика
сша
россия
московская биржа
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Торги евро на Московской бирже приостановили из-за соблюдения Евросоюзом американских санкций, сообщил Банк России."Санкции были введены только со стороны США, но их соблюдают также страны ЕС. Поэтому биржевые торги прекращены и в евро", — пояснил регулятор.США 12 июня расширили санкции против России. В черный список включили Московскую биржу. После этого торги долларом и евро на площадке приостановили и перенесли на внебиржевой рынок.В банке напомнили, что и международный валютный рынок, и валютные рынки в большинстве стран мира именно внебиржевые."Биржевая торговля валютой не является необходимым условием для конвертируемости национальной валюты, свободного обращения иностранной валюты и рыночного курсообразования", — говорится в сообщении.Торги во всех остальных биржевых сегментах и по биржевым инструментам в рублях и в прочих валютах будут проходить в штатном режиме, добавили в ЦБ.Официальный курс рубля будут рассчитывать по внебиржевому курсу, он останется единым и рыночным. Кроме того, регулятор уточнил, что у компаний и физлиц сохранится возможность покупать и продавать доллары и евро через банки. В ЦБ подчеркнули, что накопления в валютах вне опасности.
https://ria.ru/20240613/birzha-1952457022.html
https://ria.ru/20240313/organ-1932637410.html
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экономика, сша, россия, московская биржа, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, США, Россия, Московская биржа, Евросоюз, Санкции в отношении России
Центробанк объяснил приостановку торгов евро

Центробанк объяснил приостановку торгов евро соблюдением ЕС американских санкций

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Торги евро на Московской бирже приостановили из-за соблюдения Евросоюзом американских санкций, сообщил Банк России.
"Санкции были введены только со стороны США, но их соблюдают также страны ЕС. Поэтому биржевые торги прекращены и в евро", — пояснил регулятор.
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США 12 июня расширили санкции против России. В черный список включили Московскую биржу. После этого торги долларом и евро на площадке приостановили и перенесли на внебиржевой рынок.
В банке напомнили, что и международный валютный рынок, и валютные рынки в большинстве стран мира именно внебиржевые.
"Биржевая торговля валютой не является необходимым условием для конвертируемости национальной валюты, свободного обращения иностранной валюты и рыночного курсообразования", — говорится в сообщении.
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Торги во всех остальных биржевых сегментах и по биржевым инструментам в рублях и в прочих валютах будут проходить в штатном режиме, добавили в ЦБ.
Официальный курс рубля будут рассчитывать по внебиржевому курсу, он останется единым и рыночным.
Кроме того, регулятор уточнил, что у компаний и физлиц сохранится возможность покупать и продавать доллары и евро через банки. В ЦБ подчеркнули, что накопления в валютах вне опасности.
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ЭкономикаСШАРоссияМосковская биржаЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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