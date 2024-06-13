https://ria.ru/20240613/tsentr-1952543044.html

Самый крупный молодежный центр открылся в Сургутском районе Югры

Самый крупный молодежный центр открылся в Сургутском районе Югры - РИА Новости, 13.06.2024

Самый крупный молодежный центр открылся в Сургутском районе Югры

Новый молодежный центр начал работу в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, он стал самым крупным в муниципалитете, сообщил глава района... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T12:49

2024-06-13T12:49

2024-06-13T12:49

ханты-мансийский автономный округ

общество

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

роспатриотцентр росмолодежи

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июн – РИА Новости. Новый молодежный центр начал работу в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, он стал самым крупным в муниципалитете, сообщил глава района Андрей Трубецкой. "Общая площадь объекта — почти 640 квадратных метров. Это самый крупный молодежный центр в Сургутском районе. Учреждение расположилось в центре поселения на улице Нефтяников. В здании был проведен капитальный ремонт. Площадку оснастили современным оборудованием. Кроме того, здесь есть большой концертный зал на 100 посадочных мест. Здесь будут проходить фестивали, концерты, деловые игры и другие мероприятий", - приводит слова Трубецкого пресс-служба администрации муниципалитета. Ведущими направлениями резиденции стали поддержка молодежных инициатив и молодых семей, а также содействие в добровольческой деятельности. В центре расположились коворкинг зона, компьютерный класс для занятий киберспортом и графическим дизайном, швейная мастерская, а также комната матери и ребенка в рамках проекта "Клуб молодых семей" - площадки, где мамы могут занять детей творческими и развивающими играми, пока сами осваивают в соседней комнате шитье или графический дизайн. Молодежный центр стал первым в Югре, созданным при поддержке Росмолодежи, в рамках национального проекта "Образование". В прошлом году муниципалитет стал победителем Всероссийского конкурса "Регион для молодых" и получил более 18 миллионов рублей на реализацию проекта по созданию резиденции из федерального, регионального и местного бюджетов. Кроме того, дополнительно было направлено 6,4 миллиона рублей из районных средств на ремонтные работы. Суммарная стоимость объекта составила 24,7 миллиона рублей.

https://ria.ru/20231224/yugra-1917798017.html

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, сургутский район, ханты-мансийский автономный округ, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), роспатриотцентр росмолодежи