Самый крупный молодежный центр открылся в Сургутском районе Югры
© Фото : Администрация Сургутского районаМолодежный центр в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа
Молодежный центр в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июн – РИА Новости. Новый молодежный центр начал работу в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, он стал самым крупным в муниципалитете, сообщил глава района Андрей Трубецкой.
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"Общая площадь объекта — почти 640 квадратных метров. Это самый крупный молодежный центр в Сургутском районе. Учреждение расположилось в центре поселения на улице Нефтяников. В здании был проведен капитальный ремонт. Площадку оснастили современным оборудованием. Кроме того, здесь есть большой концертный зал на 100 посадочных мест. Здесь будут проходить фестивали, концерты, деловые игры и другие мероприятий", - приводит слова Трубецкого пресс-служба администрации муниципалитета.
Ведущими направлениями резиденции стали поддержка молодежных инициатив и молодых семей, а также содействие в добровольческой деятельности. В центре расположились коворкинг зона, компьютерный класс для занятий киберспортом и графическим дизайном, швейная мастерская, а также комната матери и ребенка в рамках проекта "Клуб молодых семей" - площадки, где мамы могут занять детей творческими и развивающими играми, пока сами осваивают в соседней комнате шитье или графический дизайн.
Молодежный центр стал первым в Югре, созданным при поддержке Росмолодежи, в рамках национального проекта "Образование". В прошлом году муниципалитет стал победителем Всероссийского конкурса "Регион для молодых" и получил более 18 миллионов рублей на реализацию проекта по созданию резиденции из федерального, регионального и местного бюджетов. Кроме того, дополнительно было направлено 6,4 миллиона рублей из районных средств на ремонтные работы. Суммарная стоимость объекта составила 24,7 миллиона рублей.
Молодежный центр с киберзоной открылся в Сургутском районе Югры
24 декабря 2023, 20:03