https://ria.ru/20240613/tsb-1952657970.html
ЦБ оценил объем внешней торговли, проходящей в рублях
ЦБ оценил объем внешней торговли, проходящей в рублях - РИА Новости, 13.06.2024
ЦБ оценил объем внешней торговли, проходящей в рублях
Сейчас уже около 80% внешнеторговых расчетов России проходят в рублях, юанях и других "дружественных" валютах, говорится в материалах ЦБ. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T17:51
2024-06-13T17:51
2024-06-13T17:51
экономика
россия
сша
восток
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Сейчас уже около 80% внешнеторговых расчетов России проходят в рублях, юанях и других "дружественных" валютах, говорится в материалах ЦБ. "В последние два года роль доллара США и евро на российском рынке последовательно снижалась. Это результат перенаправления торговых потоков на Восток и изменения валюты расчетов на рубли, юани и другие валюты дружественных стран. На эти валюты сейчас приходится уже около 80% внешнеторговых расчетов", - сказано в сообщении.
https://ria.ru/20240613/tsb-1952476457.html
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экономика, россия, сша, восток, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, США, Восток, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ оценил объем внешней торговли, проходящей в рублях
ЦБ: около 80% внешней торговли проходит в рублях и дружественных валютах