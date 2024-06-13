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ЦБ оценил объем внешней торговли, проходящей в рублях - РИА Новости, 13.06.2024
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17:51 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/tsb-1952657970.html
ЦБ оценил объем внешней торговли, проходящей в рублях
ЦБ оценил объем внешней торговли, проходящей в рублях - РИА Новости, 13.06.2024
ЦБ оценил объем внешней торговли, проходящей в рублях
Сейчас уже около 80% внешнеторговых расчетов России проходят в рублях, юанях и других "дружественных" валютах, говорится в материалах ЦБ. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T17:51
2024-06-13T17:51
экономика
россия
сша
восток
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Сейчас уже около 80% внешнеторговых расчетов России проходят в рублях, юанях и других "дружественных" валютах, говорится в материалах ЦБ. "В последние два года роль доллара США и евро на российском рынке последовательно снижалась. Это результат перенаправления торговых потоков на Восток и изменения валюты расчетов на рубли, юани и другие валюты дружественных стран. На эти валюты сейчас приходится уже около 80% внешнеторговых расчетов", - сказано в сообщении.
https://ria.ru/20240613/tsb-1952476457.html
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экономика, россия, сша, восток, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, США, Восток, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ оценил объем внешней торговли, проходящей в рублях

ЦБ: около 80% внешней торговли проходит в рублях и дружественных валютах

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРубли
Рубли - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Сейчас уже около 80% внешнеторговых расчетов России проходят в рублях, юанях и других "дружественных" валютах, говорится в материалах ЦБ.
"В последние два года роль доллара США и евро на российском рынке последовательно снижалась. Это результат перенаправления торговых потоков на Восток и изменения валюты расчетов на рубли, юани и другие валюты дружественных стран. На эти валюты сейчас приходится уже около 80% внешнеторговых расчетов", - сказано в сообщении.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
ЦБ оценил ситуацию на валютном рынке России
Вчера, 08:32
 
ЭкономикаРоссияСШАВостокЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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