https://ria.ru/20240613/tsb-1952657970.html

ЦБ оценил объем внешней торговли, проходящей в рублях

ЦБ оценил объем внешней торговли, проходящей в рублях - РИА Новости, 13.06.2024

ЦБ оценил объем внешней торговли, проходящей в рублях

Сейчас уже около 80% внешнеторговых расчетов России проходят в рублях, юанях и других "дружественных" валютах, говорится в материалах ЦБ. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T17:51

2024-06-13T17:51

2024-06-13T17:51

экономика

россия

сша

восток

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Сейчас уже около 80% внешнеторговых расчетов России проходят в рублях, юанях и других "дружественных" валютах, говорится в материалах ЦБ. "В последние два года роль доллара США и евро на российском рынке последовательно снижалась. Это результат перенаправления торговых потоков на Восток и изменения валюты расчетов на рубли, юани и другие валюты дружественных стран. На эти валюты сейчас приходится уже около 80% внешнеторговых расчетов", - сказано в сообщении.

https://ria.ru/20240613/tsb-1952476457.html

россия

сша

восток

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экономика, россия, сша, восток, центральный банк рф (цб рф)