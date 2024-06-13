https://ria.ru/20240613/tsb-1952605415.html

ЦБ с четверга будет устанавливать официальные курсы доллара и евро

ЦБ с четверга будет устанавливать официальные курсы доллара и евро - РИА Новости, 13.06.2024

ЦБ с четверга будет устанавливать официальные курсы доллара и евро

Банк России с четверга будет устанавливать официальные курсы доллара и евро к рублю на 15.30 мск текущего рабочего дня, говорится в сообщении регулятора. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T15:35

2024-06-13T15:35

2024-06-13T15:36

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сша

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Банк России с четверга будет устанавливать официальные курсы доллара и евро к рублю на 15.30 мск текущего рабочего дня, говорится в сообщении регулятора. "Банк России с 13 июня 2024 года устанавливает официальные курсы доллара США и евро к российскому рублю на основе данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке по состоянию на 15.30 по московскому времени в текущий рабочий день", - сказано в сообщении.США в среду расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

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экономика, сша, россия, московская биржа, центральный банк рф (цб рф)