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ЦБ с четверга будет устанавливать официальные курсы доллара и евро
ЦБ с четверга будет устанавливать официальные курсы доллара и евро - РИА Новости, 13.06.2024
ЦБ с четверга будет устанавливать официальные курсы доллара и евро
Банк России с четверга будет устанавливать официальные курсы доллара и евро к рублю на 15.30 мск текущего рабочего дня, говорится в сообщении регулятора. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T15:35
2024-06-13T15:35
2024-06-13T15:36
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Банк России с четверга будет устанавливать официальные курсы доллара и евро к рублю на 15.30 мск текущего рабочего дня, говорится в сообщении регулятора. "Банк России с 13 июня 2024 года устанавливает официальные курсы доллара США и евро к российскому рублю на основе данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке по состоянию на 15.30 по московскому времени в текущий рабочий день", - сказано в сообщении.США в среду расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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экономика, сша, россия, московская биржа, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, США, Россия, Московская биржа, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ с четверга будет устанавливать официальные курсы доллара и евро
ЦБ будет устанавливать официальные курсы доллара и евро на 15.30 текущего дня