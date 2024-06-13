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ЦБ рассмотрит вариант повышения ключевой ставки в июле - РИА Новости, 13.06.2024
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12:51 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/tsb-1952546533.html
ЦБ рассмотрит вариант повышения ключевой ставки в июле
ЦБ рассмотрит вариант повышения ключевой ставки в июле - РИА Новости, 13.06.2024
ЦБ рассмотрит вариант повышения ключевой ставки в июле
ЦБ рассмотрит вариант повышения ключевой ставки в июле, возможно, до 17-18%, заявил глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T12:51
2024-06-13T12:51
экономика
мурманск
кирилл тремасов
центральный банк рф (цб рф)
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МУРМАНСК, 13 июн - РИА Новости. ЦБ рассмотрит вариант повышения ключевой ставки в июле, возможно, до 17-18%, заявил глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов. "Мы сейчас рассматриваем возможность повышения ключевой ставки, этот вопрос обсуждался и на июньском заседании, я думаю, будет обсуждаться и на июльском заседании. Более того, тот сигнал, который мы дали, звучит как: мы допускаем возможность повышения ставки в июле", - сказал он, выступая в рамках коммуникационной сессии по денежно-кредитной политике, которая проходит в четверг в Мурманске. "Вот те предложения, которые были в июне - на июньском совете директоров, эти предложения будут лежать на столе совета директоров и в июльском раунде", - добавил Тремасов. Он отметил, что на последнем заседании совета директоров были предложения повысить ставку и на 100 базисных пунктов, до 17%, и на 200 базисных пунктов - до 18%. по итогам июньского заседания регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. "К июльскому заседанию у нас уже будет полная статистика и за май, и за июнь, поэтому у нас будет больше данных для принятия обоснованного взвешенного решения", - заключил Тремасов.
https://ria.ru/20240607/ekonomika-1951522286.html
https://ria.ru/20231027/stavka-1905660102.html
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экономика, мурманск, кирилл тремасов, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Мурманск, Кирилл Тремасов, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ рассмотрит вариант повышения ключевой ставки в июле

ЦБ рассмотрит вариант повышения ключевой ставки в июле, возможно, до 17-18%

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Центральный банк России. Архивное фото
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МУРМАНСК, 13 июн - РИА Новости. ЦБ рассмотрит вариант повышения ключевой ставки в июле, возможно, до 17-18%, заявил глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов.
"Мы сейчас рассматриваем возможность повышения ключевой ставки, этот вопрос обсуждался и на июньском заседании, я думаю, будет обсуждаться и на июльском заседании. Более того, тот сигнал, который мы дали, звучит как: мы допускаем возможность повышения ставки в июле", - сказал он, выступая в рамках коммуникационной сессии по денежно-кредитной политике, которая проходит в четверг в Мурманске.
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"Вот те предложения, которые были в июне - на июньском совете директоров, эти предложения будут лежать на столе совета директоров и в июльском раунде", - добавил Тремасов.
Он отметил, что на последнем заседании совета директоров были предложения повысить ставку и на 100 базисных пунктов, до 17%, и на 200 базисных пунктов - до 18%. по итогам июньского заседания регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых.
"К июльскому заседанию у нас уже будет полная статистика и за май, и за июнь, поэтому у нас будет больше данных для принятия обоснованного взвешенного решения", - заключил Тремасов.
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