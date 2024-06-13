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В ЦБ рассказали, как будет рассчитываться официальный курс рубля
В ЦБ рассказали, как будет рассчитываться официальный курс рубля - РИА Новости, 13.06.2024
В ЦБ рассказали, как будет рассчитываться официальный курс рубля
Банк России будет рассчитывать официальный курс рубля к иностранным валютам по внебиржевому рынку, курс российской валюты останется единым и рыночным, говорится РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T09:41
2024-06-13T09:41
2024-06-13T09:41
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министерство финансов сша
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Банк России будет рассчитывать официальный курс рубля к иностранным валютам по внебиржевому рынку, курс российской валюты останется единым и рыночным, говорится в сообщении регулятора. "Банк России будет рассчитывать официальный курс рубля по внебиржевому рынку. Курс останется единым и рыночным, лишь изменится круг данных для его расчета. Следует отметить, что и международный валютный рынок, и внутренние валютные рынки большинства стран мира являются именно внебиржевыми. Биржевая торговля валютой не является необходимым условием для конвертируемости национальной валюты, свободного обращения иностранной валюты и рыночного курсообразования", - говорится в сообщении ЦБ. Минфин США в среду сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Московская биржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ). При этом управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии на сворачивание до 13 августа операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и НКЦ. С 13 июня Мосбиржа приостанавливает торги долларом США, евро и гонконгским долларом.
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экономика, сша, россия, московская биржа, министерство финансов сша, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, США, Россия, Московская биржа, Министерство финансов США, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В ЦБ рассказали, как будет рассчитываться официальный курс рубля
ЦБ: курс рубля останется рыночным, будет рассчитываться по внебиржевому рынку