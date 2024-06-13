Рейтинг@Mail.ru
ЦБ назвал биржевой курс юаня к рублю ориентиром для участников рынка - РИА Новости, 13.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:58 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/tsb-1952478318.html
ЦБ назвал биржевой курс юаня к рублю ориентиром для участников рынка
ЦБ назвал биржевой курс юаня к рублю ориентиром для участников рынка - РИА Новости, 13.06.2024
ЦБ назвал биржевой курс юаня к рублю ориентиром для участников рынка
Биржевой курс юаня к рублю будет задавать траекторию и для других рублевых валютных пар, станет ориентиром для участников рынка, говорится в сообщении Банка... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T08:58
2024-06-13T08:58
экономика
россия
сша
восток
московская биржа
министерство финансов сша
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790782810_0:0:3300:1857_1920x0_80_0_0_410d17451d06b24e1bcb458e760d18f1.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Биржевой курс юаня к рублю будет задавать траекторию и для других рублевых валютных пар, станет ориентиром для участников рынка, говорится в сообщении Банка России. "Биржевой курс юань/рубль будет задавать траекторию и для других валютных пар, станет ориентиром для участников рынка. Доля юаня на торгах Мосбиржи в мае составила 54%. Таким образом, уже сейчас основной валютой на биржевых торгах стал юань", - сообщил регулятор. В последние два года роль доллара и евро на российском рынке последовательно снижалась. Это результат перенаправления торговых потоков на Восток и изменения валюты расчетов на рубли, юани и другие валюты дружественных стран, отмечает ЦБ РФ. "Что касается доллара и евро, то они продолжат торговаться на внебиржевом рынке. Их оборот на внебиржевом рынке уже давно превосходит объем сделок по этим валютам на Московской бирже. Сделки на внебиржевом рынке совершаются как непосредственно между банками, в том числе с участием банков нерезидентов из дружественных стран, так и с клиентами, прежде всего, российскими экспортерами. Кроме того, на внебиржевом рынке функционируют электронные торговые платформы, где банки также могут заключать сделки с долларом США и евро", - говорится в сообщении. Минфин США в среду сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Московская биржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ). При этом управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии на сворачивание до 13 августа операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и НКЦ. С 13 июня Мосбиржа приостанавливает торги долларом, евро и гонконгским долларом.
https://radiosputnik.ru/20240612/sanktsii-1952439059.html
https://ria.ru/20240613/neft-1952475679.html
россия
сша
восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790782810_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1edf1ac9065c5260f66aeedbc4df0e86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, сша, восток, московская биржа, министерство финансов сша, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, США, Восток, Московская биржа, Министерство финансов США, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ назвал биржевой курс юаня к рублю ориентиром для участников рынка

ЦБ: биржевой курс юаня к рублю станет определяющим для других валютных пар

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Биржевой курс юаня к рублю будет задавать траекторию и для других рублевых валютных пар, станет ориентиром для участников рынка, говорится в сообщении Банка России.
«
"Биржевой курс юань/рубль будет задавать траекторию и для других валютных пар, станет ориентиром для участников рынка. Доля юаня на торгах Мосбиржи в мае составила 54%. Таким образом, уже сейчас основной валютой на биржевых торгах стал юань", - сообщил регулятор.
В последние два года роль доллара и евро на российском рынке последовательно снижалась. Это результат перенаправления торговых потоков на Восток и изменения валюты расчетов на рубли, юани и другие валюты дружественных стран, отмечает ЦБ РФ.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Архивное фто - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
В российском МИД пообещали ответ Москвы на новые "агрессивные санкции" США
12 июня, 21:09
"Что касается доллара и евро, то они продолжат торговаться на внебиржевом рынке. Их оборот на внебиржевом рынке уже давно превосходит объем сделок по этим валютам на Московской бирже. Сделки на внебиржевом рынке совершаются как непосредственно между банками, в том числе с участием банков нерезидентов из дружественных стран, так и с клиентами, прежде всего, российскими экспортерами. Кроме того, на внебиржевом рынке функционируют электронные торговые платформы, где банки также могут заключать сделки с долларом США и евро", - говорится в сообщении.
Минфин США в среду сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Московская биржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ). При этом управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии на сворачивание до 13 августа операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и НКЦ.
С 13 июня Мосбиржа приостанавливает торги долларом, евро и гонконгским долларом.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
Цены на нефть снижаются на опасениях по поводу спроса
Вчера, 08:18
 
ЭкономикаРоссияСШАВостокМосковская биржаМинистерство финансов СШАЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала