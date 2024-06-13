https://ria.ru/20240613/tsb-1952478318.html

ЦБ назвал биржевой курс юаня к рублю ориентиром для участников рынка

ЦБ назвал биржевой курс юаня к рублю ориентиром для участников рынка - РИА Новости, 13.06.2024

ЦБ назвал биржевой курс юаня к рублю ориентиром для участников рынка

Биржевой курс юаня к рублю будет задавать траекторию и для других рублевых валютных пар, станет ориентиром для участников рынка, говорится в сообщении Банка... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T08:58

2024-06-13T08:58

2024-06-13T08:58

экономика

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восток

московская биржа

министерство финансов сша

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Биржевой курс юаня к рублю будет задавать траекторию и для других рублевых валютных пар, станет ориентиром для участников рынка, говорится в сообщении Банка России. "Биржевой курс юань/рубль будет задавать траекторию и для других валютных пар, станет ориентиром для участников рынка. Доля юаня на торгах Мосбиржи в мае составила 54%. Таким образом, уже сейчас основной валютой на биржевых торгах стал юань", - сообщил регулятор. В последние два года роль доллара и евро на российском рынке последовательно снижалась. Это результат перенаправления торговых потоков на Восток и изменения валюты расчетов на рубли, юани и другие валюты дружественных стран, отмечает ЦБ РФ. "Что касается доллара и евро, то они продолжат торговаться на внебиржевом рынке. Их оборот на внебиржевом рынке уже давно превосходит объем сделок по этим валютам на Московской бирже. Сделки на внебиржевом рынке совершаются как непосредственно между банками, в том числе с участием банков нерезидентов из дружественных стран, так и с клиентами, прежде всего, российскими экспортерами. Кроме того, на внебиржевом рынке функционируют электронные торговые платформы, где банки также могут заключать сделки с долларом США и евро", - говорится в сообщении. Минфин США в среду сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Московская биржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ). При этом управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии на сворачивание до 13 августа операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и НКЦ. С 13 июня Мосбиржа приостанавливает торги долларом, евро и гонконгским долларом.

https://radiosputnik.ru/20240612/sanktsii-1952439059.html

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экономика, россия, сша, восток, московская биржа, министерство финансов сша, центральный банк рф (цб рф)