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ЦБ оценил ситуацию на валютном рынке России - РИА Новости, 13.06.2024
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08:32 13.06.2024 (обновлено: 09:38 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/tsb-1952476457.html
ЦБ оценил ситуацию на валютном рынке России
ЦБ оценил ситуацию на валютном рынке России - РИА Новости, 13.06.2024
ЦБ оценил ситуацию на валютном рынке России
Баланс на валютном рынке России в целом остается неизменным, сообщили в ЦБ. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T08:32
2024-06-13T09:38
экономика
цены на нефть
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Баланс на валютном рынке России в целом остается неизменным, сообщили в ЦБ. "Баланс на валютном рынке (в отличие от ситуации и 2022, и 2023 года, когда значительно менялись и экспорт, и импорт) в целом остается неизменным", — добавили в Банке России.Как объяснил регулятор, введенные против Мосбиржи ограничения поменяют только структуру торговли на внутреннем валютном рынке, но не повлияют на объемы поступления валюты от экспорта и на спрос на нее для оплаты импорта.В ЦБ напомнили, что курс рубля к ключевым валютам определяется балансом спроса и предложения валюты от внешней торговли и он не зависит от торговой площадки, на которой заключаются сделки. При этом в последнее время на фоне благоприятной конъюнктуры цен на энергоресурсы увеличивались объемы продажи валюты экспортерами. Так, в мае они выросли на 13%, до 15 млрд долларов по 29 крупнейшим экспортерам.США в среду расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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экономика, цены на нефть, россия, сша, московская биржа, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Цены на нефть, Россия, США, Московская биржа, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ оценил ситуацию на валютном рынке России

ЦБ: баланс на валютном рынке не изменится

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Баланс на валютном рынке России в целом остается неизменным, сообщили в ЦБ.
«
"Баланс на валютном рынке (в отличие от ситуации и 2022, и 2023 года, когда значительно менялись и экспорт, и импорт) в целом остается неизменным", — добавили в Банке России.
Как объяснил регулятор, введенные против Мосбиржи ограничения поменяют только структуру торговли на внутреннем валютном рынке, но не повлияют на объемы поступления валюты от экспорта и на спрос на нее для оплаты импорта.
В ЦБ напомнили, что курс рубля к ключевым валютам определяется балансом спроса и предложения валюты от внешней торговли и он не зависит от торговой площадки, на которой заключаются сделки. При этом в последнее время на фоне благоприятной конъюнктуры цен на энергоресурсы увеличивались объемы продажи валюты экспортерами. Так, в мае они выросли на 13%, до 15 млрд долларов по 29 крупнейшим экспортерам.
США в среду расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
Цены на нефть снижаются на опасениях по поводу спроса
Вчера, 08:18
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияСШАМосковская биржаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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