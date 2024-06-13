https://ria.ru/20240613/tsb-1952476457.html

ЦБ оценил ситуацию на валютном рынке России

ЦБ оценил ситуацию на валютном рынке России - РИА Новости, 13.06.2024

ЦБ оценил ситуацию на валютном рынке России

Баланс на валютном рынке России в целом остается неизменным, сообщили в ЦБ. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T08:32

2024-06-13T08:32

2024-06-13T09:38

экономика

цены на нефть

россия

сша

московская биржа

центральный банк рф (цб рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804242848_0:4:3068:1730_1920x0_80_0_0_d59e50ec3a9ea385f213484efbc15a55.jpg

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Баланс на валютном рынке России в целом остается неизменным, сообщили в ЦБ. "Баланс на валютном рынке (в отличие от ситуации и 2022, и 2023 года, когда значительно менялись и экспорт, и импорт) в целом остается неизменным", — добавили в Банке России.Как объяснил регулятор, введенные против Мосбиржи ограничения поменяют только структуру торговли на внутреннем валютном рынке, но не повлияют на объемы поступления валюты от экспорта и на спрос на нее для оплаты импорта.В ЦБ напомнили, что курс рубля к ключевым валютам определяется балансом спроса и предложения валюты от внешней торговли и он не зависит от торговой площадки, на которой заключаются сделки. При этом в последнее время на фоне благоприятной конъюнктуры цен на энергоресурсы увеличивались объемы продажи валюты экспортерами. Так, в мае они выросли на 13%, до 15 млрд долларов по 29 крупнейшим экспортерам.США в среду расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

https://ria.ru/20240613/neft-1952475679.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, россия, сша, московская биржа, центральный банк рф (цб рф)