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ЦБ объяснил приостановку торгов гонконгским долларом
ЦБ объяснил приостановку торгов гонконгским долларом - РИА Новости, 13.06.2024
ЦБ объяснил приостановку торгов гонконгским долларом
Приостановку торгов гонконгским долларом (вслед за долларом и евро) на Московской бирже Банк России объяснил необходимостью снижения рисков, следует из... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T08:29
2024-06-13T08:29
2024-06-13T08:37
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости/Прайм. Приостановку торгов гонконгским долларом (вслед за долларом и евро) на Московской бирже Банк России объяснил необходимостью снижения рисков, следует из комментария регулятора. "Что касается гонконгского доллара, то эта валюта привязана к доллару США, и банки, которые проводят расчеты в этой валюте, традиционно применяют достаточно жесткий комплаенс, расчеты удлиняются. Поэтому для сокращения рисков было принято решение приостановить торги и гонконгским долларом", - комментирует ЦБ РФ. Ранее в среду минфин США сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Московская биржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ). При этом управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии на сворачивание до 13 августа операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и НКЦ.
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экономика, сша, россия, московская биржа, министерство финансов сша, центральный банк рф (цб рф), санкции в отношении россии
Экономика, США, Россия, Московская биржа, Министерство финансов США, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Санкции в отношении России
ЦБ объяснил приостановку торгов гонконгским долларом
ЦБ объяснил приостановку торги гонконгским долларом необходимостью снизить риски