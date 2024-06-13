Рейтинг@Mail.ru
В ЦАР задержали двух французов с оружием - РИА Новости, 13.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:47 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/tsar-1952630976.html
В ЦАР задержали двух французов с оружием
В ЦАР задержали двух французов с оружием - РИА Новости, 13.06.2024
В ЦАР задержали двух французов с оружием
Два человека с гражданством Франции и Алжира задержаны в Центральноафриканской Республике с оружием и военным снаряжением, сообщает радиостанция Ndeke Luka. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T16:47
2024-06-13T16:47
в мире
франция
алжир (провинция)
банги
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155039/69/1550396927_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_54af5dcf3ce95a1d40d61aa21b4464eb.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Два человека с гражданством Франции и Алжира задержаны в Центральноафриканской Республике с оружием и военным снаряжением, сообщает радиостанция Ndeke Luka. В полиции подтвердили РИА Новости эту информацию. "Два франко-алжирских гражданина были задержаны в понедельник, 10 июня, в Банги и помещены под стражу в отделе по расследованиям. В видео, распространяемом в соцсетях, можно увидеть двоих мужчин рядом с большим количеством оружия и элементами военного снаряжения, которые были изъяты у них дома в 7-м округе. Жандармерия объявила об открытии расследования", - говорится в сообщении радиостанции. Как отмечается, задержанные - Османи Самир Антони и Бенсалем Хакад, у которых, помимо французского и алжирского паспортов, есть еще и вид на жительство в Дубае. Согласно радиостанции, официально они несколько лет занимаются бизнесом в ЦАР. Французский дипломатический источник подтвердил агентству Франс Пресс информацию о задержании двух французов. По словам источника, посольство Франции намерено оказать им консульскую помощь.
https://ria.ru/20230203/tsar-1849418058.html
https://ria.ru/20230916/otvet-1896735029.html
франция
алжир (провинция)
банги
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155039/69/1550396927_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_3f7e133396cd51630b8bad878b409e12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, алжир (провинция), банги
В мире, Франция, Алжир (провинция), Банги
В ЦАР задержали двух французов с оружием

В ЦАР задержали двух французов с оружием и военным снаряжением

© AP Photo / Jerome DelayОполченец "Антибалаки" в Банги, ЦАР
Ополченец Антибалаки в Банги, ЦАР - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© AP Photo / Jerome Delay
Ополченец "Антибалаки" в Банги, ЦАР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Два человека с гражданством Франции и Алжира задержаны в Центральноафриканской Республике с оружием и военным снаряжением, сообщает радиостанция Ndeke Luka.
В полиции подтвердили РИА Новости эту информацию.
Военные на базе в Бамбари, ЦАР - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
Вывод военных Франции из ЦАР не повлиял на безопасность, заявил посол
3 февраля 2023, 08:21
"Два франко-алжирских гражданина были задержаны в понедельник, 10 июня, в Банги и помещены под стражу в отделе по расследованиям. В видео, распространяемом в соцсетях, можно увидеть двоих мужчин рядом с большим количеством оружия и элементами военного снаряжения, которые были изъяты у них дома в 7-м округе. Жандармерия объявила об открытии расследования", - говорится в сообщении радиостанции.
Как отмечается, задержанные - Османи Самир Антони и Бенсалем Хакад, у которых, помимо французского и алжирского паспортов, есть еще и вид на жительство в Дубае. Согласно радиостанции, официально они несколько лет занимаются бизнесом в ЦАР.
Французский дипломатический источник подтвердил агентству Франс Пресс информацию о задержании двух французов. По словам источника, посольство Франции намерено оказать им консульскую помощь.
Президент Центрально-Африканской Республики Фостен Арканж Туадера - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
СМИ: президент ЦАР дал жесткий ответ на предложение Макрона
16 сентября 2023, 19:07
 
В миреФранцияАлжир (провинция)Банги
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала