https://ria.ru/20240613/tsar-1952630976.html

В ЦАР задержали двух французов с оружием

В ЦАР задержали двух французов с оружием - РИА Новости, 13.06.2024

В ЦАР задержали двух французов с оружием

Два человека с гражданством Франции и Алжира задержаны в Центральноафриканской Республике с оружием и военным снаряжением, сообщает радиостанция Ndeke Luka. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T16:47

2024-06-13T16:47

2024-06-13T16:47

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франция

алжир (провинция)

банги

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Два человека с гражданством Франции и Алжира задержаны в Центральноафриканской Республике с оружием и военным снаряжением, сообщает радиостанция Ndeke Luka. В полиции подтвердили РИА Новости эту информацию. "Два франко-алжирских гражданина были задержаны в понедельник, 10 июня, в Банги и помещены под стражу в отделе по расследованиям. В видео, распространяемом в соцсетях, можно увидеть двоих мужчин рядом с большим количеством оружия и элементами военного снаряжения, которые были изъяты у них дома в 7-м округе. Жандармерия объявила об открытии расследования", - говорится в сообщении радиостанции. Как отмечается, задержанные - Османи Самир Антони и Бенсалем Хакад, у которых, помимо французского и алжирского паспортов, есть еще и вид на жительство в Дубае. Согласно радиостанции, официально они несколько лет занимаются бизнесом в ЦАР. Французский дипломатический источник подтвердил агентству Франс Пресс информацию о задержании двух французов. По словам источника, посольство Франции намерено оказать им консульскую помощь.

https://ria.ru/20230203/tsar-1849418058.html

https://ria.ru/20230916/otvet-1896735029.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, алжир (провинция), банги