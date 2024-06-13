https://ria.ru/20240613/tsar-1952630976.html
В ЦАР задержали двух французов с оружием
В ЦАР задержали двух французов с оружием - РИА Новости, 13.06.2024
В ЦАР задержали двух французов с оружием
Два человека с гражданством Франции и Алжира задержаны в Центральноафриканской Республике с оружием и военным снаряжением, сообщает радиостанция Ndeke Luka. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T16:47
2024-06-13T16:47
2024-06-13T16:47
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Два человека с гражданством Франции и Алжира задержаны в Центральноафриканской Республике с оружием и военным снаряжением, сообщает радиостанция Ndeke Luka. В полиции подтвердили РИА Новости эту информацию. "Два франко-алжирских гражданина были задержаны в понедельник, 10 июня, в Банги и помещены под стражу в отделе по расследованиям. В видео, распространяемом в соцсетях, можно увидеть двоих мужчин рядом с большим количеством оружия и элементами военного снаряжения, которые были изъяты у них дома в 7-м округе. Жандармерия объявила об открытии расследования", - говорится в сообщении радиостанции. Как отмечается, задержанные - Османи Самир Антони и Бенсалем Хакад, у которых, помимо французского и алжирского паспортов, есть еще и вид на жительство в Дубае. Согласно радиостанции, официально они несколько лет занимаются бизнесом в ЦАР. Французский дипломатический источник подтвердил агентству Франс Пресс информацию о задержании двух французов. По словам источника, посольство Франции намерено оказать им консульскую помощь.
https://ria.ru/20230203/tsar-1849418058.html
https://ria.ru/20230916/otvet-1896735029.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, алжир (провинция), банги
В мире, Франция, Алжир (провинция), Банги
В ЦАР задержали двух французов с оружием
В ЦАР задержали двух французов с оружием и военным снаряжением