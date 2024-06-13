https://ria.ru/20240613/tramp-1952732330.html

Российские военные корабли у берегов Кубы возмутили Трампа

Российские военные корабли у берегов Кубы возмутили Трампа - РИА Новости, 13.06.2024

Российские военные корабли у берегов Кубы возмутили Трампа

Экс-президент США Дональд Трамп назвал немыслимым появление российских военных кораблей у берегов Кубы. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T22:30

2024-06-13T22:30

2024-06-13T23:08

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ВАШИНГТОН, 13 июн — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп назвал немыслимым появление российских военных кораблей у берегов Кубы. "Мы не хотим видеть российские корабли прямо у побережья Флориды, где они сейчас находятся. Это немыслимо", — заявил он журналистам после встречи в конгрессе с сенаторами-республиканцами.Разнородная тактическая группа из четырех судов, включая суда обеспечения, которые на этой неделе отрабатывали в Атлантике применение высокоточного ракетного оружия, вошла в порт Гаваны с официальным визитом, который продлится с 12 по 17 июня. В планах российских моряков — встречи с командованием ВМФ Кубы и губернатором Гаваны, посещение исторических и культурных мест.Как уточнялось, речь идет об атомной подлодке "Казань", фрегате "Адмирал Горшков", танкере-снабженце "Академик Пашин" и спасательном буксире "Николай Чикер".Главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев рассказал РИА Новости, что заход на Кубу — лишь одна из задач дальнего похода и совершается в рамках международного сотрудничества нашей страны.В МИД республики, комментируя визит, отметили, что он отвечает дружеским отношениям между Гаваной и Москвой, а также строго соответствует международным правилам. В ведомстве подчеркнули, что ни один из кораблей не несет ядерного оружия и их стоянка не представляет угрозы для региона.CBS News со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщал, что корабли ВМС США будут следить за этим визитом. Один из собеседников телеканала уточнил, что в Вашингтоне не рассматривают ситуацию как угрозу, но американские корабли развернут "для слежения за русскими". При этом, по информации ABC News, Пентагон пытается преуменьшить значение прибытия российских военных кораблей на Кубу.

https://ria.ru/20240613/podlodka-1952721969.html

https://ria.ru/20240613/korabli-1952601698.html

https://ria.ru/20240612/cuba-1952412260.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, куба, флорида, дональд трамп, гавана, москва, военно-морские силы сша, министерство обороны сша