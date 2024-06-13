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Российские военные корабли у берегов Кубы возмутили Трампа - РИА Новости, 13.06.2024
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22:30 13.06.2024 (обновлено: 23:08 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/tramp-1952732330.html
Российские военные корабли у берегов Кубы возмутили Трампа
Российские военные корабли у берегов Кубы возмутили Трампа - РИА Новости, 13.06.2024
Российские военные корабли у берегов Кубы возмутили Трампа
Экс-президент США Дональд Трамп назвал немыслимым появление российских военных кораблей у берегов Кубы. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T22:30
2024-06-13T23:08
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ВАШИНГТОН, 13 июн — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп назвал немыслимым появление российских военных кораблей у берегов Кубы. &quot;Мы не хотим видеть российские корабли прямо у побережья Флориды, где они сейчас находятся. Это немыслимо&quot;, — заявил он журналистам после встречи в конгрессе с сенаторами-республиканцами.Разнородная тактическая группа из четырех судов, включая суда обеспечения, которые на этой неделе отрабатывали в Атлантике применение высокоточного ракетного оружия, вошла в порт Гаваны с официальным визитом, который продлится с 12 по 17 июня. В планах российских моряков — встречи с командованием ВМФ Кубы и губернатором Гаваны, посещение исторических и культурных мест.Как уточнялось, речь идет об атомной подлодке "Казань", фрегате "Адмирал Горшков", танкере-снабженце "Академик Пашин" и спасательном буксире "Николай Чикер".Главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев рассказал РИА Новости, что заход на Кубу — лишь одна из задач дальнего похода и совершается в рамках международного сотрудничества нашей страны.В МИД республики, комментируя визит, отметили, что он отвечает дружеским отношениям между Гаваной и Москвой, а также строго соответствует международным правилам. В ведомстве подчеркнули, что ни один из кораблей не несет ядерного оружия и их стоянка не представляет угрозы для региона.CBS News со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщал, что корабли ВМС США будут следить за этим визитом. Один из собеседников телеканала уточнил, что в Вашингтоне не рассматривают ситуацию как угрозу, но американские корабли развернут "для слежения за русскими". При этом, по информации ABC News, Пентагон пытается преуменьшить значение прибытия российских военных кораблей на Кубу.
https://ria.ru/20240613/podlodka-1952721969.html
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сша, куба, флорида, дональд трамп, гавана, москва, военно-морские силы сша, министерство обороны сша
США, Куба, Флорида, Дональд Трамп, Гавана, Москва, Военно-морские силы США, Министерство обороны США
Российские военные корабли у берегов Кубы возмутили Трампа

Трамп назвал появление российских военных кораблей у берегов Кубы немыслимым

© AP Photo / Arial LeyРоссийская атомная подводная лодка "Казань" прибывает в порт Гаваны, Куба
Российская атомная подводная лодка Казань прибывает в порт Гаваны, Куба - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© AP Photo / Arial Ley
Российская атомная подводная лодка "Казань" прибывает в порт Гаваны, Куба
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 июн — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп назвал немыслимым появление российских военных кораблей у берегов Кубы.
«

"Мы не хотим видеть российские корабли прямо у побережья Флориды, где они сейчас находятся. Это немыслимо", — заявил он журналистам после встречи в конгрессе с сенаторами-республиканцами.

Фрегат Адмирал Горшков заходит в порт Гаваны - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
США направили к Кубе подлодку на фоне визита кораблей ВМФ России
Вчера, 21:08
Разнородная тактическая группа из четырех судов, включая суда обеспечения, которые на этой неделе отрабатывали в Атлантике применение высокоточного ракетного оружия, вошла в порт Гаваны с официальным визитом, который продлится с 12 по 17 июня. В планах российских моряков — встречи с командованием ВМФ Кубы и губернатором Гаваны, посещение исторических и культурных мест.
Как уточнялось, речь идет об атомной подлодке "Казань", фрегате "Адмирал Горшков", танкере-снабженце "Академик Пашин" и спасательном буксире "Николай Чикер".
Главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев рассказал РИА Новости, что заход на Кубу — лишь одна из задач дальнего похода и совершается в рамках международного сотрудничества нашей страны.
Фрегат Адмирал флота Советского Союза Горшков заходит в порт Гаваны, Куба. 12 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
Канада подтвердила наблюдение за российскими кораблями у побережья Кубы
Вчера, 15:25
В МИД республики, комментируя визит, отметили, что он отвечает дружеским отношениям между Гаваной и Москвой, а также строго соответствует международным правилам. В ведомстве подчеркнули, что ни один из кораблей не несет ядерного оружия и их стоянка не представляет угрозы для региона.
CBS News со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщал, что корабли ВМС США будут следить за этим визитом. Один из собеседников телеканала уточнил, что в Вашингтоне не рассматривают ситуацию как угрозу, но американские корабли развернут "для слежения за русскими". При этом, по информации ABC News, Пентагон пытается преуменьшить значение прибытия российских военных кораблей на Кубу.
Атомная подводная лодка Казань заходит в порт Гаваны, Куба - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
"Пять тысяч ядерных боеголовок". В США забили тревогу из-за Кубы
12 июня, 18:16
 
СШАКубаФлоридаДональд ТрампГаванаМоскваВоенно-морские силы СШАМинистерство обороны США
 
 
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