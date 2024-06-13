Российские военные корабли у берегов Кубы возмутили Трампа
Трамп назвал появление российских военных кораблей у берегов Кубы немыслимым
© AP Photo / Arial LeyРоссийская атомная подводная лодка "Казань" прибывает в порт Гаваны, Куба
© AP Photo / Arial Ley
Российская атомная подводная лодка "Казань" прибывает в порт Гаваны, Куба
ВАШИНГТОН, 13 июн — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп назвал немыслимым появление российских военных кораблей у берегов Кубы.
«
"Мы не хотим видеть российские корабли прямо у побережья Флориды, где они сейчас находятся. Это немыслимо", — заявил он журналистам после встречи в конгрессе с сенаторами-республиканцами.
Разнородная тактическая группа из четырех судов, включая суда обеспечения, которые на этой неделе отрабатывали в Атлантике применение высокоточного ракетного оружия, вошла в порт Гаваны с официальным визитом, который продлится с 12 по 17 июня. В планах российских моряков — встречи с командованием ВМФ Кубы и губернатором Гаваны, посещение исторических и культурных мест.
Как уточнялось, речь идет об атомной подлодке "Казань", фрегате "Адмирал Горшков", танкере-снабженце "Академик Пашин" и спасательном буксире "Николай Чикер".
Главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев рассказал РИА Новости, что заход на Кубу — лишь одна из задач дальнего похода и совершается в рамках международного сотрудничества нашей страны.
CBS News со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщал, что корабли ВМС США будут следить за этим визитом. Один из собеседников телеканала уточнил, что в Вашингтоне не рассматривают ситуацию как угрозу, но американские корабли развернут "для слежения за русскими". При этом, по информации ABC News, Пентагон пытается преуменьшить значение прибытия российских военных кораблей на Кубу.