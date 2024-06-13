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Текслер предложил продлить на 5 лет льготы малому и среднему бизнесу - РИА Новости, 13.06.2024
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Челябинская область
 
17:02 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/teksler-1952635943.html
Текслер предложил продлить на 5 лет льготы малому и среднему бизнесу
Текслер предложил продлить на 5 лет льготы малому и среднему бизнесу - РИА Новости, 13.06.2024
Текслер предложил продлить на 5 лет льготы малому и среднему бизнесу
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил продлить еще на 5 лет налоговые льготы для малого и среднего бизнеса, так как перечисленные доходы в... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T17:02
2024-06-13T17:02
челябинская область
челябинская область
россия
алексей текслер
магнитогорский металлургический комбинат
фонд развития промышленности
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ЧЕЛЯБИНСК, 13 июн – РИА Новости. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил продлить еще на 5 лет налоговые льготы для малого и среднего бизнеса, так как перечисленные доходы в бюджет от этой сферы выросли с 2019 года почти в 2 раза. Глава региона пояснил, что в конце 2019 года в регионе был снижен ряд ставок по упрощенной системе налогообложения, а затем в ковидный период и период структурной трансформации экономики в 2022 году приняты еще и дополнительные налоговые льготы в виде минимально возможных ставок по "упрощенке" для сферы обрабатывающих производств, научных исследований, туризма, спорта, общепита, культуры и телекоммуникаций. "И все эти решения оказались абсолютно правильными. С 2019 года перечисленные в доходы бюджета средства от деятельности малого и среднего бизнеса выросли в номинальном размере почти в 2 раза, а с учетом инфляции – на треть. Но принятые льготы в перечисленных мною секторах истекают в этом году. Поэтому, чтобы сохранить позитивную динамику развития, предлагаю продлить их еще на пять лет", - сказал Текслер в обращении к законодательному собранию региона в четверг. По его словам, во всех секторах экономики регион поддерживает развитие индивидуального предпринимательства, малого и среднего бизнеса. "Количество средних предприятий в регионе выросло за пять лет почти на 14 процентов, а доля сектора МСП в экономике региона в целом сегодня более 27 процентов и стабильно превышает аналогичные показатели по стране и федеральному округу", - отметил он. Как отметил заместитель председателя заксобрания региона, гендиректор ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" Павел Шиляев, губернатором и профильным блоком областного правительства ведется большая работа по поддержке промышленности и в части налоговых преференций. "Эти меры серьезно повысили конкурентоспособность предприятий Южного Урала. Подготовке кадров уделяется особое внимание, и это подтверждает успешная реализация федеральной программы "Профессионалитет". Челябинская область и здесь является одним из ведущих регионов. Об этом говорил в обращении глава региона", - сказал он журналистам. Говоря о перспективах развития отрасли, губернатор в обращении сделал акцент на поддержке трудовых коллективов, на развитие компетенций в сфере информационных технологий, отметил Шиляев. "Важна поддержка, которая оказывается индустриальным паркам и технопаркам, где работает связка между крупным и малым предпринимательством. Крупный бизнес обретает дополнительных партнеров, а малый бизнес налаживает новые связи, развивается, получает точку доступа к госпрограммам", - добавил Шиляев. По словам председателя комитета заксобрания региона по экономической политике и предпринимательству Евгения Илле, депутаты поддерживают предложение губернатора о продлении льгот в система налоогобложения. "Она показала свою эффективность. Мы посмотрели динамику за несколько лет в отраслевом разрезе - там, где были снижены ставки, налоговые поступления увеличились. Что касается докапитализации Фонда развития промышленности, то сегодня наш ФРП занимает первое место среди всех субъектов РФ, он очень эффективно и системно работает на повышение производительности труда и в целом увеличение производственных мощностей, в особенности малого производственного бизнеса", - сказал депутат журналистам.
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челябинская область, россия, алексей текслер, магнитогорский металлургический комбинат, фонд развития промышленности
Челябинская область, Челябинская область, Россия, Алексей Текслер, Магнитогорский металлургический комбинат, Фонд развития промышленности

Текслер предложил продлить на 5 лет льготы малому и среднему бизнесу

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГубернатор Челябинской области Алексей Текслер
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер
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ЧЕЛЯБИНСК, 13 июн – РИА Новости. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил продлить еще на 5 лет налоговые льготы для малого и среднего бизнеса, так как перечисленные доходы в бюджет от этой сферы выросли с 2019 года почти в 2 раза.
Глава региона пояснил, что в конце 2019 года в регионе был снижен ряд ставок по упрощенной системе налогообложения, а затем в ковидный период и период структурной трансформации экономики в 2022 году приняты еще и дополнительные налоговые льготы в виде минимально возможных ставок по "упрощенке" для сферы обрабатывающих производств, научных исследований, туризма, спорта, общепита, культуры и телекоммуникаций.
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"И все эти решения оказались абсолютно правильными. С 2019 года перечисленные в доходы бюджета средства от деятельности малого и среднего бизнеса выросли в номинальном размере почти в 2 раза, а с учетом инфляции – на треть. Но принятые льготы в перечисленных мною секторах истекают в этом году. Поэтому, чтобы сохранить позитивную динамику развития, предлагаю продлить их еще на пять лет", - сказал Текслер в обращении к законодательному собранию региона в четверг.
По его словам, во всех секторах экономики регион поддерживает развитие индивидуального предпринимательства, малого и среднего бизнеса. "Количество средних предприятий в регионе выросло за пять лет почти на 14 процентов, а доля сектора МСП в экономике региона в целом сегодня более 27 процентов и стабильно превышает аналогичные показатели по стране и федеральному округу", - отметил он.
Как отметил заместитель председателя заксобрания региона, гендиректор ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" Павел Шиляев, губернатором и профильным блоком областного правительства ведется большая работа по поддержке промышленности и в части налоговых преференций. "Эти меры серьезно повысили конкурентоспособность предприятий Южного Урала. Подготовке кадров уделяется особое внимание, и это подтверждает успешная реализация федеральной программы "Профессионалитет". Челябинская область и здесь является одним из ведущих регионов. Об этом говорил в обращении глава региона", - сказал он журналистам.
Говоря о перспективах развития отрасли, губернатор в обращении сделал акцент на поддержке трудовых коллективов, на развитие компетенций в сфере информационных технологий, отметил Шиляев. "Важна поддержка, которая оказывается индустриальным паркам и технопаркам, где работает связка между крупным и малым предпринимательством. Крупный бизнес обретает дополнительных партнеров, а малый бизнес налаживает новые связи, развивается, получает точку доступа к госпрограммам", - добавил Шиляев.
По словам председателя комитета заксобрания региона по экономической политике и предпринимательству Евгения Илле, депутаты поддерживают предложение губернатора о продлении льгот в система налоогобложения. "Она показала свою эффективность. Мы посмотрели динамику за несколько лет в отраслевом разрезе - там, где были снижены ставки, налоговые поступления увеличились. Что касается докапитализации Фонда развития промышленности, то сегодня наш ФРП занимает первое место среди всех субъектов РФ, он очень эффективно и системно работает на повышение производительности труда и в целом увеличение производственных мощностей, в особенности малого производственного бизнеса", - сказал депутат журналистам.
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Челябинская областьЧелябинская областьРоссияАлексей ТекслерМагнитогорский металлургический комбинатФонд развития промышленности
 
 
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