https://ria.ru/20240613/tank-1952715849.html

Оператор БПЛА рассказал об уничтожении Abrams на Авдеевском направлении

Оператор БПЛА рассказал об уничтожении Abrams на Авдеевском направлении - РИА Новости, 13.06.2024

Оператор БПЛА рассказал об уничтожении Abrams на Авдеевском направлении

Танк Abrams на авдеевском направлении "вспыхнул, как спичка" после попадания в него снаряда с FPV-дрона, рассказал российский оператор беспилотника. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T20:38

2024-06-13T20:38

2024-06-13T20:56

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Танк Abrams на авдеевском направлении "вспыхнул, как спичка" после попадания в него снаряда с FPV-дрона, рассказал российский оператор беспилотника. "Сделали дежурный вылет "птички" с камерой, с "теплаком". Увидел теплую точку движения техники, подлетать начал - смотрю, это танчик. Очевидно было - большой. Потихоньку пристроился к нему... спикировал, и он с одной маленькой "морковки" вспыхнул как спичка", - рассказал оператор, видео с рассказом которого приводится в Telegram-канале Минобороны РФ. По его словам, сначала думали, что это подбит танк Leopard, "а оказалось - Abrams".

https://ria.ru/20240305/abrams-1931148611.html

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Оператор дрона с позывным "Кот" об уничтожении танка Abrams на Авдеевском направлении Оператор FPV-дрона с позывным "Кот" рассказал об уничтожении танка Abrams на авдеевском направлении. "Вспыхнул, как спичка" Видео с рассказом военнослужащего предоставило Минобороны. 2024-06-13T20:38 true PT2M48S

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