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Оператор БПЛА рассказал об уничтожении Abrams на Авдеевском направлении - РИА Новости, 13.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:38 13.06.2024 (обновлено: 20:56 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/tank-1952715849.html
Оператор БПЛА рассказал об уничтожении Abrams на Авдеевском направлении
Оператор БПЛА рассказал об уничтожении Abrams на Авдеевском направлении - РИА Новости, 13.06.2024
Оператор БПЛА рассказал об уничтожении Abrams на Авдеевском направлении
Танк Abrams на авдеевском направлении "вспыхнул, как спичка" после попадания в него снаряда с FPV-дрона, рассказал российский оператор беспилотника. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T20:38
2024-06-13T20:56
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Танк Abrams на авдеевском направлении "вспыхнул, как спичка" после попадания в него снаряда с FPV-дрона, рассказал российский оператор беспилотника. "Сделали дежурный вылет "птички" с камерой, с "теплаком". Увидел теплую точку движения техники, подлетать начал - смотрю, это танчик. Очевидно было - большой. Потихоньку пристроился к нему... спикировал, и он с одной маленькой "морковки" вспыхнул как спичка", - рассказал оператор, видео с рассказом которого приводится в Telegram-канале Минобороны РФ. По его словам, сначала думали, что это подбит танк Leopard, "а оказалось - Abrams".
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Оператор дрона с позывным "Кот" об уничтожении танка Abrams на Авдеевском направлении
Оператор FPV-дрона с позывным "Кот" рассказал об уничтожении танка Abrams на авдеевском направлении. "Вспыхнул, как спичка" Видео с рассказом военнослужащего предоставило Минобороны.
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россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
Оператор БПЛА рассказал об уничтожении Abrams на Авдеевском направлении

Оператор БПЛА: танк Abrams на Авдеевском направлении вспыхнул как спичка

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Танк Abrams на авдеевском направлении "вспыхнул, как спичка" после попадания в него снаряда с FPV-дрона, рассказал российский оператор беспилотника.
«
"Сделали дежурный вылет "птички" с камерой, с "теплаком". Увидел теплую точку движения техники, подлетать начал - смотрю, это танчик. Очевидно было - большой. Потихоньку пристроился к нему... спикировал, и он с одной маленькой "морковки" вспыхнул как спичка", - рассказал оператор, видео с рассказом которого приводится в Telegram-канале Минобороны РФ.
По его словам, сначала думали, что это подбит танк Leopard, "а оказалось - Abrams".
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