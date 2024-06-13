https://ria.ru/20240613/svo-1952616415.html

Ефрейтор ВС России ворвался в окоп противника и уничтожил до десяти солдат

Ефрейтор ВС России ворвался в окоп противника и уничтожил до десяти солдат - РИА Новости, 13.06.2024

Ефрейтор ВС России ворвался в окоп противника и уничтожил до десяти солдат

Ефрейтор Вооруженных сил Евгений Мещеряков во время штурма украинского опорного пункта одним из первых ворвался на вражеские позиции и уничтожил до десяти... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T16:02

2024-06-13T16:02

2024-06-13T16:50

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Ефрейтор Вооруженных сил Евгений Мещеряков во время штурма украинского опорного пункта одним из первых ворвался на вражеские позиции и уничтожил до десяти боевиков, сообщили в Минобороны. "Ефрейтор Евгений Мещеряков, действуя в составе группы российских военнослужащих, выполнял задачу по штурму опорного пункта противника. После артиллерийской подготовки группа атаковала опорный пункт противника во фланг. Евгений одним из первых ворвался на вражеские позиции и занял выгодный рубеж", — отметили в ведомстве. После этого военный начал вести огонь по противнику и уничтожил до десяти боевиков ВСУ. "Оставшиеся в живых украинские военнослужащие, понимая бесполезность дальнейшего сопротивления, покинули свои позиции и отступили", — добавили в Минобороны. Благодаря смелым и решительным действиям Мещерякова российские бойцы заняли опорный пункт противника без потерь, что позволило закрепиться на новых рубежах и продолжить наступление на позиции врага.

https://ria.ru/20240612/nagrazhdenie-1952313147.html

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