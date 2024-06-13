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Ефрейтор ВС России ворвался в окоп противника и уничтожил до десяти солдат
Ефрейтор ВС России ворвался в окоп противника и уничтожил до десяти солдат - РИА Новости, 13.06.2024
Ефрейтор ВС России ворвался в окоп противника и уничтожил до десяти солдат
Ефрейтор Вооруженных сил Евгений Мещеряков во время штурма украинского опорного пункта одним из первых ворвался на вражеские позиции и уничтожил до десяти... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T16:02
2024-06-13T16:02
2024-06-13T16:50
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Ефрейтор Вооруженных сил Евгений Мещеряков во время штурма украинского опорного пункта одним из первых ворвался на вражеские позиции и уничтожил до десяти боевиков, сообщили в Минобороны. "Ефрейтор Евгений Мещеряков, действуя в составе группы российских военнослужащих, выполнял задачу по штурму опорного пункта противника. После артиллерийской подготовки группа атаковала опорный пункт противника во фланг. Евгений одним из первых ворвался на вражеские позиции и занял выгодный рубеж", — отметили в ведомстве. После этого военный начал вести огонь по противнику и уничтожил до десяти боевиков ВСУ. "Оставшиеся в живых украинские военнослужащие, понимая бесполезность дальнейшего сопротивления, покинули свои позиции и отступили", — добавили в Минобороны. Благодаря смелым и решительным действиям Мещерякова российские бойцы заняли опорный пункт противника без потерь, что позволило закрепиться на новых рубежах и продолжить наступление на позиции врага.
https://ria.ru/20240612/nagrazhdenie-1952313147.html
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в мире, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия
Ефрейтор ВС России ворвался в окоп противника и уничтожил до десяти солдат
МО: ефрейтор Мещеряков ворвался на позиции ВСУ и уничтожил до 10 солдат ВСУ
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Ефрейтор Вооруженных сил Евгений Мещеряков во время штурма украинского опорного пункта одним из первых ворвался на вражеские позиции и уничтожил до десяти боевиков, сообщили в Минобороны.
"Ефрейтор Евгений Мещеряков, действуя в составе группы российских военнослужащих, выполнял задачу по штурму опорного пункта противника. После артиллерийской подготовки группа атаковала опорный пункт противника во фланг. Евгений одним из первых ворвался на вражеские позиции и занял выгодный рубеж", — отметили в ведомстве.
После этого военный начал вести огонь по противнику и уничтожил до десяти боевиков ВСУ.
"Оставшиеся в живых украинские военнослужащие, понимая бесполезность дальнейшего сопротивления, покинули свои позиции и отступили", — добавили в Минобороны.
Благодаря смелым и решительным действиям Мещерякова российские бойцы заняли опорный пункт противника без потерь, что позволило закрепиться на новых рубежах и продолжить наступление на позиции врага.