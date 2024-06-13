Рейтинг@Mail.ru
Ефрейтор ВС России ворвался в окоп противника и уничтожил до десяти солдат - РИА Новости, 13.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:02 13.06.2024 (обновлено: 16:50 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/svo-1952616415.html
Ефрейтор ВС России ворвался в окоп противника и уничтожил до десяти солдат
Ефрейтор ВС России ворвался в окоп противника и уничтожил до десяти солдат - РИА Новости, 13.06.2024
Ефрейтор ВС России ворвался в окоп противника и уничтожил до десяти солдат
Ефрейтор Вооруженных сил Евгений Мещеряков во время штурма украинского опорного пункта одним из первых ворвался на вражеские позиции и уничтожил до десяти... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T16:02
2024-06-13T16:50
специальная военная операция на украине
в мире
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952625444_0:154:713:555_1920x0_80_0_0_26614c7e424b9b9e69bb983a97cf2b08.jpg
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Ефрейтор Вооруженных сил Евгений Мещеряков во время штурма украинского опорного пункта одним из первых ворвался на вражеские позиции и уничтожил до десяти боевиков, сообщили в Минобороны. "Ефрейтор Евгений Мещеряков, действуя в составе группы российских военнослужащих, выполнял задачу по штурму опорного пункта противника. После артиллерийской подготовки группа атаковала опорный пункт противника во фланг. Евгений одним из первых ворвался на вражеские позиции и занял выгодный рубеж", — отметили в ведомстве. После этого военный начал вести огонь по противнику и уничтожил до десяти боевиков ВСУ. "Оставшиеся в живых украинские военнослужащие, понимая бесполезность дальнейшего сопротивления, покинули свои позиции и отступили", — добавили в Минобороны. Благодаря смелым и решительным действиям Мещерякова российские бойцы заняли опорный пункт противника без потерь, что позволило закрепиться на новых рубежах и продолжить наступление на позиции врага.
https://ria.ru/20240612/nagrazhdenie-1952313147.html
https://ria.ru/20240203/spetsoperatsiya-1925145151.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952625444_5:127:719:662_1920x0_80_0_0_3d3be2f4a13138996865ea06b1efc089.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия
Ефрейтор ВС России ворвался в окоп противника и уничтожил до десяти солдат

МО: ефрейтор Мещеряков ворвался на позиции ВСУ и уничтожил до 10 солдат ВСУ

© Фото : Минобороны России Ефрейтор Евгений Мещеряков
 Ефрейтор Евгений Мещеряков - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© Фото : Минобороны России
Ефрейтор Евгений Мещеряков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Ефрейтор Вооруженных сил Евгений Мещеряков во время штурма украинского опорного пункта одним из первых ворвался на вражеские позиции и уничтожил до десяти боевиков, сообщили в Минобороны.
"Ефрейтор Евгений Мещеряков, действуя в составе группы российских военнослужащих, выполнял задачу по штурму опорного пункта противника. После артиллерийской подготовки группа атаковала опорный пункт противника во фланг. Евгений одним из первых ворвался на вражеские позиции и занял выгодный рубеж", — отметили в ведомстве.
Полевое награждение - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
Военнослужащих группировки "Центр" наградили за освобождение Очеретино
12 июня, 05:15
После этого военный начал вести огонь по противнику и уничтожил до десяти боевиков ВСУ.
"Оставшиеся в живых украинские военнослужащие, понимая бесполезность дальнейшего сопротивления, покинули свои позиции и отступили", — добавили в Минобороны.
Благодаря смелым и решительным действиям Мещерякова российские бойцы заняли опорный пункт противника без потерь, что позволило закрепиться на новых рубежах и продолжить наступление на позиции врага.
Военнослужащие РФ - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
В Минобороны рассказали о рядовом, сорвавшем украинскую засаду
3 февраля, 00:09
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала