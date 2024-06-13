https://ria.ru/20240613/svo-1952570757.html

Российские военные уничтожили два полевых склада с боеприпасами ВСУ

Российские военные уничтожили два полевых склада с боеприпасами ВСУ - РИА Новости, 13.06.2024

Российские военные уничтожили два полевых склада с боеприпасами ВСУ

Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение двум украинским бригадам, сообщило в четверг Минобороны РФ. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T13:53

2024-06-13T13:53

2024-06-13T14:04

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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение двум украинским бригадам, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 115-й механизированной бригады ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Красный Лиман, Торское и Кировск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Также уничтожены два полевых склада с боеприпасами ВСУ, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240613/zapad-1952370132.html

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красный лиман

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россия, вооруженные силы украины, в мире, красный лиман, кировск