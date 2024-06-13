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Росприроднадзор будет добиваться закрытия горящей под Новороссийском свалки - РИА Новости, 13.06.2024
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18:50 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/svalka-1952683520.html
Росприроднадзор будет добиваться закрытия горящей под Новороссийском свалки
Росприроднадзор будет добиваться закрытия горящей под Новороссийском свалки - РИА Новости, 13.06.2024
Росприроднадзор будет добиваться закрытия горящей под Новороссийском свалки
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила о намерении добиваться закрытия загоревшегося полигона в селе под Новороссийском, который продолжают тушить с РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T18:50
2024-06-13T18:50
происшествия
новороссийск
приморский район
геленджик
светлана радионова
андрей кравченко (государственный служащий)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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КРАСНОДАР, 13 июн - РИА Новости. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила о намерении добиваться закрытия загоревшегося полигона в селе под Новороссийском, который продолжают тушить с 9 июня. О возгорании мусорного полигона в селе Борисовка в Новороссийске стало известно в минувшее воскресенье. Примерная площадь пожара тогда составила 1000 квадратных метров. Вечером в тот же день мэр города Андрей Кравченко сообщил, что спасатели локализовали пожар. В понедельник утром пожарные ликвидировали открытое горение, а во вторник площадь возгорания сократилась до 300 квадратных метров. "К нам обращаются жители села Борисовка (Приморский район Новороссийска) в связи с возгоранием свалки. С объектом мы знакомы давно, сюда свозят отходы из крупных городов - Геленджика и самого Новороссийска. Больше года назад мы уже проводили маркшейдерские исследования, которые показали, что вместимость полигона в мае 2023-го была исчерпана… Сейчас полигон снова горит. Ситуацию контролируем, будем добиваться закрытия полигона", - написала в Telegram-канале Радионова. Она добавила, что эксплуатирует объект ООО "Терра-Н". План рекультивации свалки был разработан ещё в 2022 году и уже получил положительное заключение ГЭЭ (государственной экологической экспертизы – ред.). Но, по словам главы ведомства, работы по проекту так и не начались. Уточняется, что еще в декабре 2023 года письмо о необходимости исключения объекта из территориальной схемы было направлено в МинТЭК и ЖКХ Краснодарского края. Материалы проверки уже переданы в прокуратуру, добавила Радионова.
https://ria.ru/20240130/pozhar-1924269197.html
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новороссийск
приморский район
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происшествия, новороссийск, приморский район, геленджик, светлана радионова, андрей кравченко (государственный служащий), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Происшествия, Новороссийск, Приморский район, Геленджик, Светлана Радионова, Андрей Кравченко (государственный служащий), Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
Росприроднадзор будет добиваться закрытия горящей под Новороссийском свалки

Росприроднадзор хочет добиться закрытия горящей 4 дня свалки под Новороссийском

© Фото : Андрей Кравченко/TelegramМесто пожара на мусорном полигоне в Новороссийске
Место пожара на мусорном полигоне в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© Фото : Андрей Кравченко/Telegram
Место пожара на мусорном полигоне в Новороссийске
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КРАСНОДАР, 13 июн - РИА Новости. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила о намерении добиваться закрытия загоревшегося полигона в селе под Новороссийском, который продолжают тушить с 9 июня.
О возгорании мусорного полигона в селе Борисовка в Новороссийске стало известно в минувшее воскресенье. Примерная площадь пожара тогда составила 1000 квадратных метров. Вечером в тот же день мэр города Андрей Кравченко сообщил, что спасатели локализовали пожар. В понедельник утром пожарные ликвидировали открытое горение, а во вторник площадь возгорания сократилась до 300 квадратных метров.
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"К нам обращаются жители села Борисовка (Приморский район Новороссийска) в связи с возгоранием свалки. С объектом мы знакомы давно, сюда свозят отходы из крупных городов - Геленджика и самого Новороссийска. Больше года назад мы уже проводили маркшейдерские исследования, которые показали, что вместимость полигона в мае 2023-го была исчерпана… Сейчас полигон снова горит. Ситуацию контролируем, будем добиваться закрытия полигона", - написала в Telegram-канале Радионова.
Она добавила, что эксплуатирует объект ООО "Терра-Н". План рекультивации свалки был разработан ещё в 2022 году и уже получил положительное заключение ГЭЭ (государственной экологической экспертизы – ред.). Но, по словам главы ведомства, работы по проекту так и не начались.
Уточняется, что еще в декабре 2023 года письмо о необходимости исключения объекта из территориальной схемы было направлено в МинТЭК и ЖКХ Краснодарского края.
Материалы проверки уже переданы в прокуратуру, добавила Радионова.
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ПроисшествияНовороссийскПриморский районГеленджикСветлана РадионоваАндрей Кравченко (государственный служащий)Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
 
 
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