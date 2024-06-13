https://ria.ru/20240613/sud-1952582821.html
Суд будет слушать дело Беркович* и Петрийчук* в закрытом режиме из-за угроз
Суд будет слушать дело Беркович* и Петрийчук* в закрытом режиме из-за угроз - РИА Новости, 13.06.2024
Суд будет слушать дело Беркович* и Петрийчук* в закрытом режиме из-за угроз
Суд по ходатайству гособвинителя продолжит слушать дело обвиняемых в оправдании терроризма режиссера Евгении Беркович* и драматурга Светланы Петрийчук* в... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T14:25
2024-06-13T14:25
2024-06-13T14:32
происшествия
сирия
евгения беркович
светлана петрийчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894594033_0:15:3152:1787_1920x0_80_0_0_ce9f73ea27b0e0f7b380e4b584004438.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Суд по ходатайству гособвинителя продолжит слушать дело обвиняемых в оправдании терроризма режиссера Евгении Беркович* и драматурга Светланы Петрийчук* в закрытом режиме, сообщили РИА Новости во 2-м Западном окружном военном суде. Соответствующее ходатайство заявила прокурор в связи с поступающими в адрес участников процесса угрозами. "Суд удовлетворил ходатайство государственного обвинителя", - сказал собеседник агентства. Ранее в суде выступил секретный свидетель, который пожаловался на спектакль в правоохранительные органы. Его данные не разглашались в целях безопасности, суд присвоил ему псевдоним "Никита". Показания он давал дистанционно с технологией изменения голоса и не отвечал на те вопросы, которые могли привести к раскрытию его личности. Как пояснил свидетель, он до сих пор работает в театральной сфере и опасается за свою карьеру и репутацию. По версии следствия, Петрийчук* подготовила сценарий театральной пьесы "Финист ясный сокол", в котором содержатся признаки оправдания и пропаганды терроризма. Затем Беркович* и Петрийчук* совместно поставили пьесу, публично демонстрируя ее на различных фестивалях, в театрах, а также в интернете. Спектакль повествует о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за адептов радикального ислама и уехать к ним в Сирию. Спектакль, созданный в том числе на деньги министерства культуры, получил театральную премию "Золотая маска". Беркович* и Петрийчук* вину не признают. Обе уже год находятся под арестом, несмотря на наличие на иждивении пожилых родственников и, в случае Беркович*, двух приёмных детей с проблемами со здоровьем и психологическими особенностями.* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
https://ria.ru/20240611/zaderzhanie-1952088263.html
https://ria.ru/20240610/berkovich-1951960713.html
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894594033_30:0:2761:2048_1920x0_80_0_0_0e0f320cf7d35d9fa7b5929b6d3cacee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сирия, евгения беркович, светлана петрийчук
Происшествия, Сирия, Евгения Беркович, Светлана Петрийчук
Суд будет слушать дело Беркович* и Петрийчук* в закрытом режиме из-за угроз
Суд продолжит слушать дело Беркович и Петрийчук в закрытом режиме из-за угроз
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Суд по ходатайству гособвинителя продолжит слушать дело обвиняемых в оправдании терроризма режиссера Евгении Беркович* и драматурга Светланы Петрийчук* в закрытом режиме, сообщили РИА Новости во 2-м Западном окружном военном суде.
Соответствующее ходатайство заявила прокурор в связи с поступающими в адрес участников процесса угрозами.
«
"Суд удовлетворил ходатайство государственного обвинителя", - сказал собеседник агентства.
Ранее в суде выступил секретный свидетель, который пожаловался на спектакль в правоохранительные органы. Его данные не разглашались в целях безопасности, суд присвоил ему псевдоним "Никита". Показания он давал дистанционно с технологией изменения голоса и не отвечал на те вопросы, которые могли привести к раскрытию его личности. Как пояснил свидетель, он до сих пор работает в театральной сфере и опасается за свою карьеру и репутацию.
По версии следствия, Петрийчук* подготовила сценарий театральной пьесы "Финист ясный сокол", в котором содержатся признаки оправдания и пропаганды терроризма. Затем Беркович* и Петрийчук* совместно поставили пьесу, публично демонстрируя ее на различных фестивалях, в театрах, а также в интернете. Спектакль повествует о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за адептов радикального ислама и уехать к ним в Сирию. Спектакль, созданный в том числе на деньги министерства культуры, получил театральную премию "Золотая маска".
Беркович* и Петрийчук* вину не признают. Обе уже год находятся под арестом, несмотря на наличие на иждивении пожилых родственников и, в случае Беркович*, двух приёмных детей с проблемами со здоровьем и психологическими особенностями.
* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов