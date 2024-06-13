https://ria.ru/20240613/sud-1952582821.html

Суд будет слушать дело Беркович* и Петрийчук* в закрытом режиме из-за угроз

Суд будет слушать дело Беркович* и Петрийчук* в закрытом режиме из-за угроз - РИА Новости, 13.06.2024

Суд будет слушать дело Беркович* и Петрийчук* в закрытом режиме из-за угроз

Суд по ходатайству гособвинителя продолжит слушать дело обвиняемых в оправдании терроризма режиссера Евгении Беркович* и драматурга Светланы Петрийчук* в... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T14:25

2024-06-13T14:25

2024-06-13T14:32

происшествия

сирия

евгения беркович

светлана петрийчук

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Суд по ходатайству гособвинителя продолжит слушать дело обвиняемых в оправдании терроризма режиссера Евгении Беркович* и драматурга Светланы Петрийчук* в закрытом режиме, сообщили РИА Новости во 2-м Западном окружном военном суде. Соответствующее ходатайство заявила прокурор в связи с поступающими в адрес участников процесса угрозами. "Суд удовлетворил ходатайство государственного обвинителя", - сказал собеседник агентства. Ранее в суде выступил секретный свидетель, который пожаловался на спектакль в правоохранительные органы. Его данные не разглашались в целях безопасности, суд присвоил ему псевдоним "Никита". Показания он давал дистанционно с технологией изменения голоса и не отвечал на те вопросы, которые могли привести к раскрытию его личности. Как пояснил свидетель, он до сих пор работает в театральной сфере и опасается за свою карьеру и репутацию. По версии следствия, Петрийчук* подготовила сценарий театральной пьесы "Финист ясный сокол", в котором содержатся признаки оправдания и пропаганды терроризма. Затем Беркович* и Петрийчук* совместно поставили пьесу, публично демонстрируя ее на различных фестивалях, в театрах, а также в интернете. Спектакль повествует о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за адептов радикального ислама и уехать к ним в Сирию. Спектакль, созданный в том числе на деньги министерства культуры, получил театральную премию "Золотая маска". Беркович* и Петрийчук* вину не признают. Обе уже год находятся под арестом, несмотря на наличие на иждивении пожилых родственников и, в случае Беркович*, двух приёмных детей с проблемами со здоровьем и психологическими особенностями.* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов

https://ria.ru/20240611/zaderzhanie-1952088263.html

https://ria.ru/20240610/berkovich-1951960713.html

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происшествия, сирия, евгения беркович, светлана петрийчук