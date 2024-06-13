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Суд оставил в СИЗО главу управления по гособоронзаказу Минобороны - РИА Новости, 13.06.2024
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12:32 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/sud-1952538751.html
Суд оставил в СИЗО главу управления по гособоронзаказу Минобороны
Суд оставил в СИЗО главу управления по гособоронзаказу Минобороны - РИА Новости, 13.06.2024
Суд оставил в СИЗО главу управления по гособоронзаказу Минобороны
Второй западный окружной военный суд оставил в СИЗО начальника управления департамента Минобороны РФ по обеспечению гособоронзаказа полковника Владимира... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T12:32
2024-06-13T12:32
россия
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
владимир вертелецкий
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд оставил в СИЗО начальника управления департамента Минобороны РФ по обеспечению гособоронзаказа полковника Владимира Вертелецкого, рассказал РИА Новости один из участников процесса."Суд оставил без изменения постановление Одинцовского гарнизонного военного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.По версии следствия, Вертелецкий в 2022 году принял невыполненные работы в рамках опытно-конструкторской деятельности по государственному контракту. СК РФ считает, что этим полковник причинил государству ущерб на сумму более 70 миллионов рублей.
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россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), владимир вертелецкий
Россия, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Владимир Вертелецкий
Суд оставил в СИЗО главу управления по гособоронзаказу Минобороны

Второй западный окружной военный суд оставил полковника Вертелецкого в СИЗО

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд оставил в СИЗО начальника управления департамента Минобороны РФ по обеспечению гособоронзаказа полковника Владимира Вертелецкого, рассказал РИА Новости один из участников процесса.
«
"Суд оставил без изменения постановление Одинцовского гарнизонного военного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.
По версии следствия, Вертелецкий в 2022 году принял невыполненные работы в рамках опытно-конструкторской деятельности по государственному контракту. СК РФ считает, что этим полковник причинил государству ущерб на сумму более 70 миллионов рублей.
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