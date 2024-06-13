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Суд отказался освободить из СИЗО генерала Шамарина - РИА Новости, 13.06.2024
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11:12 13.06.2024 (обновлено: 11:34 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/sud-1952516366.html
Суд отказался освободить из СИЗО генерала Шамарина
Суд отказался освободить из СИЗО генерала Шамарина - РИА Новости, 13.06.2024
Суд отказался освободить из СИЗО генерала Шамарина
Второй западный окружной военный суд отказался отпустить из СИЗО начальника главного управления связи ВС РФ, замглавы Генштаба генерал-лейтенанта Вадима... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T11:12
2024-06-13T11:34
вооруженные силы рф
происшествия
вадим шамарин
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд отказался отпустить из СИЗО начальника главного управления связи ВС РФ, замглавы Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, обвиняемого в получении взятки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Постановление оставить без изменения", - огласил решение судья.Генерал участвовал в заседании по видеоконференцсвязи. Прося о смягчении меры пресечения, он заявил, что "готов полностью сотрудничать со следствием" и не собирается скрываться.По версии следствия, Шамарин получил взятку от гендиректора пермского телефонного завода "Телта" Алексея Высокова и главбуха фирмы Елены Гришиной в размере 36 миллионов рублей в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны и общее покровительство.В мае суд арестовал генерала, гендиректор и главбух завода также были отправлены в СИЗО.
https://ria.ru/20240606/ivanov-1950852902.html
https://ria.ru/20240612/general-1952305447.html
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вооруженные силы рф, происшествия, вадим шамарин
Вооруженные силы РФ, Происшествия, Вадим Шамарин
Суд отказался освободить из СИЗО генерала Шамарина

Суд отказался освободить генерала Шамарина, обвиняемого в получении взятки

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд отказался отпустить из СИЗО начальника главного управления связи ВС РФ, замглавы Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, обвиняемого в получении взятки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«
"Постановление оставить без изменения", - огласил решение судья.
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6 июня, 02:04
Генерал участвовал в заседании по видеоконференцсвязи. Прося о смягчении меры пресечения, он заявил, что "готов полностью сотрудничать со следствием" и не собирается скрываться.
По версии следствия, Шамарин получил взятку от гендиректора пермского телефонного завода "Телта" Алексея Высокова и главбуха фирмы Елены Гришиной в размере 36 миллионов рублей в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны и общее покровительство.
В мае суд арестовал генерала, гендиректор и главбух завода также были отправлены в СИЗО.
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