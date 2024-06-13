https://ria.ru/20240613/sud-1952456789.html

В суд поступило дело о крупнейшей взятке в истории современной России

В суд поступило дело о крупнейшей взятке в истории современной России - РИА Новости, 13.06.2024

В суд поступило дело о крупнейшей взятке в истории современной России

Дело двух следователей СК, обвиняемых в получении рекордной взятки в более чем в 2,7 тысячи биткоинов, поступило в Балашихинский городской суд Московской... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T00:45

2024-06-13T00:45

2024-06-13T03:01

происшествия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Дело двух следователей СК, обвиняемых в получении рекордной взятки в более чем в 2,7 тысячи биткоинов, поступило в Балашихинский городской суд Московской области, сообщается в картотеке инстанции."Зарегистрировано уголовное дело в отношении Тамбиева Марата Хамидовича и Ляховенко Кристины Васильевны", — сказано в базе суда.Дата рассмотрения пока не назначена. Следователям СК Тамбиеву и Ляховенко вменяют несколько эпизодов взяточничества в особо крупном размере, приготовления к получению взятки, а также превышение должностных полномочий и фальсификацию доказательств. По данным следствия, они вымогали у хакеров из группировки Infraud Organization сумму в 2718 биткоинов.Майора Тамбиева, возглавлявшего следственный отдел столичного главка СК по Тверскому району, арестовали в марте 2022 года. Как утверждает следствие, во время расследования дела Infraud Organization он вымогал у фигурантов взятку в криптовалюте и добился своего. Впоследствии обвиняемые пожаловались на него в ФСБ, после этого следователя задержали. Хакеры же получили условные сроки.Позже арестовали Ляховенко. Следователи считают, что она незаконно передала изъятые электронные носители информации "для отыскания содержащейся в них криптовалюты и последующего ее перевода на принадлежащие Тамбиеву адреса электронных криптокошельков". Кроме того, соучастники не приняли мер по аресту и обращению в доход государства остальной криптовалюты хакеров в эквиваленте более 14 миллиардов рублей. Тамбиев и Ляховенко вину не признают, получение денег отрицают.

https://ria.ru/20240611/sud-1952250238.html

https://ria.ru/20240119/prokuror-1922254315.html

московская область (подмосковье)

россия

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происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия