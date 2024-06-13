https://ria.ru/20240613/su-34-1952466405.html

Экипажи Су-34 поразили командный пункт ВСУ

Экипажи Су-34 поразили командный пункт ВСУ - РИА Новости, 13.06.2024

Экипажи Су-34 поразили командный пункт ВСУ

Экипажи самолетов Су-34 нанесли удар по командному пункту ВСУ в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T05:11

2024-06-13T05:11

2024-06-13T05:20

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

су-34

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935890915_0:230:3208:2034_1920x0_80_0_0_0c528ca1f0e32ad37baf893f67f8048e.jpg

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Экипажи самолетов Су-34 нанесли удар по командному пункту ВСУ в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. "Летный состав Воздушно-космических Сил (ВКС) России на самолетах Су-34 выполнил полетное задание по нанесению удара авиационными средствами поражения по подразделениям ВСУ в зоне проведения СВО. Бомбометание было выполнено по командному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Восток", - говорится в сообщении. Отмечается, что удар наносился фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволило нанести точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника. После успешного выполнения задания, получив подтверждение об уничтожении важных объектов, экипажи вернулись на аэродром вылета.

https://ria.ru/20240501/bombardirovschiki-1943238986.html

https://ria.ru/20240520/su-34-1947084117.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-34