https://ria.ru/20240613/su-34-1952466405.html
Экипажи Су-34 поразили командный пункт ВСУ
Экипажи Су-34 поразили командный пункт ВСУ - РИА Новости, 13.06.2024
Экипажи Су-34 поразили командный пункт ВСУ
Экипажи самолетов Су-34 нанесли удар по командному пункту ВСУ в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T05:11
2024-06-13T05:11
2024-06-13T05:20
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Экипажи самолетов Су-34 нанесли удар по командному пункту ВСУ в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. "Летный состав Воздушно-космических Сил (ВКС) России на самолетах Су-34 выполнил полетное задание по нанесению удара авиационными средствами поражения по подразделениям ВСУ в зоне проведения СВО. Бомбометание было выполнено по командному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Восток", - говорится в сообщении. Отмечается, что удар наносился фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволило нанести точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника. После успешного выполнения задания, получив подтверждение об уничтожении важных объектов, экипажи вернулись на аэродром вылета.
https://ria.ru/20240501/bombardirovschiki-1943238986.html
https://ria.ru/20240520/su-34-1947084117.html
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россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-34
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Су-34
Экипажи Су-34 поразили командный пункт ВСУ
Экипажи Су-34 ВКС России нанесли удар по командному пункту ВСУ в зоне СВО