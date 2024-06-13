https://ria.ru/20240613/studenty-1952630369.html

Подмосковный медколледж готовится принять на бюджет 2,8 тысячи студентов

Подмосковный медколледж готовится принять на бюджет 2,8 тысячи студентов - РИА Новости, 13.06.2024

Подмосковный медколледж готовится принять на бюджет 2,8 тысячи студентов

Московский областной медицинский колледж №1 готовится принять 2,8 тысячи студентов на бюджетной основе, в прошлом году на бюджетную форму обучения поступили 2,4 РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T16:43

2024-06-13T16:43

2024-06-13T17:24

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

алексей сапанюк

образование - общество

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Московский областной медицинский колледж №1 готовится принять 2,8 тысячи студентов на бюджетной основе, в прошлом году на бюджетную форму обучения поступили 2,4 тысячи человек, сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк. "Медицинское направление традиционно пользуется большим спросом у абитуриентов, поэтому мы увеличиваем количество бюджетных мест. Так, в прошлом году на бюджетную форму обучения поступили 2,4 тысячи человек, а в этом году планируется принять уже 2,8 тысячи, что в два раза больше, чем в 2017 году", - сказал Сапанюк, слова которого цитирует пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. В ведомстве добавили, что в Московском областном медицинском колледже № 1 обучение проводится по таким специальностям, как "Лечебное дело", "Сестринское дело", "Акушерское дело", "Стоматология ортопедическая", "Стоматология профилактическая", "Лабораторная диагностика", "Фармация". В настоящий момент в колледже обучаются более 9,2 тысячи студентов.

https://realty.ria.ru/20231204/gospital-1913693824.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), алексей сапанюк, образование - общество