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Подмосковный медколледж готовится принять на бюджет 2,8 тысячи студентов
Подмосковный медколледж готовится принять на бюджет 2,8 тысячи студентов - РИА Новости, 13.06.2024
Подмосковный медколледж готовится принять на бюджет 2,8 тысячи студентов
Московский областной медицинский колледж №1 готовится принять 2,8 тысячи студентов на бюджетной основе, в прошлом году на бюджетную форму обучения поступили 2,4 РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T16:43
2024-06-13T16:43
2024-06-13T17:24
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алексей сапанюк
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Московский областной медицинский колледж №1 готовится принять 2,8 тысячи студентов на бюджетной основе, в прошлом году на бюджетную форму обучения поступили 2,4 тысячи человек, сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк. "Медицинское направление традиционно пользуется большим спросом у абитуриентов, поэтому мы увеличиваем количество бюджетных мест. Так, в прошлом году на бюджетную форму обучения поступили 2,4 тысячи человек, а в этом году планируется принять уже 2,8 тысячи, что в два раза больше, чем в 2017 году", - сказал Сапанюк, слова которого цитирует пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. В ведомстве добавили, что в Московском областном медицинском колледже № 1 обучение проводится по таким специальностям, как "Лечебное дело", "Сестринское дело", "Акушерское дело", "Стоматология ортопедическая", "Стоматология профилактическая", "Лабораторная диагностика", "Фармация". В настоящий момент в колледже обучаются более 9,2 тысячи студентов.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), алексей сапанюк, образование - общество
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Сапанюк, Образование - Общество
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Московский областной медицинский колледж №1 готовится принять 2,8 тысячи студентов на бюджетной основе, в прошлом году на бюджетную форму обучения поступили 2,4 тысячи человек, сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
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"Медицинское направление традиционно пользуется большим спросом у абитуриентов, поэтому мы увеличиваем количество бюджетных мест. Так, в прошлом году на бюджетную форму обучения поступили 2,4 тысячи человек, а в этом году планируется принять уже 2,8 тысячи, что в два раза больше, чем в 2017 году", - сказал Сапанюк, слова которого цитирует пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В ведомстве добавили, что в Московском областном медицинском колледже № 1 обучение проводится по таким специальностям, как "Лечебное дело", "Сестринское дело", "Акушерское дело", "Стоматология ортопедическая", "Стоматология профилактическая", "Лабораторная диагностика", "Фармация".
В настоящий момент в колледже обучаются более 9,2 тысячи студентов.