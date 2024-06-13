https://ria.ru/20240613/strausenok-1952488446.html

В крымском сафари-парке родился страусенок

В крымском сафари-парке родился страусенок - РИА Новости, 13.06.2024

В крымском сафари-парке родился страусенок

Страусенок родился в сафари-парке "Тайган" в Белогорском районе Крыма, сообщила РИА Новости представитель зоопарка Татьяна Алексагина. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T09:58

2024-06-13T09:58

2024-06-13T15:34

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европа

белогорский район

сафари-парк "тайган"

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн — РИА Новости. Страусенок родился в сафари-парке "Тайган" в Белогорском районе Крыма, сообщила РИА Новости представитель зоопарка Татьяна Алексагина."У нас в сафари-парке пополнение. В День России 12 июня у пары африканских страусов появился малыш", — сказала она.Кроме того, по словам Алексагиной, в этот же день также родились ослик и лань. Сафари-парк "Тайган" — частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь — стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.

https://ria.ru/20231102/lvy-1907047461.html

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европа, белогорский район, сафари-парк "тайган", общество