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В крымском сафари-парке родился страусенок - РИА Новости, 13.06.2024
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09:58 13.06.2024 (обновлено: 15:34 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/strausenok-1952488446.html
В крымском сафари-парке родился страусенок
В крымском сафари-парке родился страусенок - РИА Новости, 13.06.2024
В крымском сафари-парке родился страусенок
Страусенок родился в сафари-парке "Тайган" в Белогорском районе Крыма, сообщила РИА Новости представитель зоопарка Татьяна Алексагина. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T09:58
2024-06-13T15:34
хорошие новости
европа
белогорский район
сафари-парк "тайган"
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн — РИА Новости. Страусенок родился в сафари-парке "Тайган" в Белогорском районе Крыма, сообщила РИА Новости представитель зоопарка Татьяна Алексагина.&quot;У нас в сафари-парке пополнение. В День России 12 июня у пары африканских страусов появился малыш&quot;, — сказала она.Кроме того, по словам Алексагиной, в этот же день также родились ослик и лань. Сафари-парк "Тайган" — частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь — стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
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европа, белогорский район, сафари-парк "тайган", общество
Хорошие новости, Европа, Белогорский район, Сафари-парк "Тайган", Общество
В крымском сафари-парке родился страусенок

В сафари-парке "Тайган" в Крыму родился страусенок

© Фото : Олег Зубков/ВКонтактеСтраусенок, родившийся в сафари-парке "Тайган" в Белогорском районе Крыма
Страусенок, родившийся в сафари-парке Тайган в Белогорском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© Фото : Олег Зубков/ВКонтакте
Страусенок, родившийся в сафари-парке "Тайган" в Белогорском районе Крыма
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн — РИА Новости. Страусенок родился в сафари-парке "Тайган" в Белогорском районе Крыма, сообщила РИА Новости представитель зоопарка Татьяна Алексагина.
«

"У нас в сафари-парке пополнение. В День России 12 июня у пары африканских страусов появился малыш", — сказала она.

Кроме того, по словам Алексагиной, в этот же день также родились ослик и лань.
Сафари-парк "Тайган" — частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь — стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
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Хорошие новостиЕвропаБелогорский районСафари-парк "Тайган"Общество
 
 
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