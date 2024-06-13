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Вступившая в ВСУ стилист Зеленского умерла при странных обстоятельствах - РИА Новости, 13.06.2024
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06:30 13.06.2024 (обновлено: 06:49 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/stilist-1952469461.html
Вступившая в ВСУ стилист Зеленского умерла при странных обстоятельствах
Вступившая в ВСУ стилист Зеленского умерла при странных обстоятельствах - РИА Новости, 13.06.2024
Вступившая в ВСУ стилист Зеленского умерла при странных обстоятельствах
Украинская националистка Александра Рязанцева, вступившая в ВСУ и желавшая "пойти на Белгород", умерла от сердечного приступа, пишет издание "Суспильне" со... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T06:30
2024-06-13T06:49
в мире
вооруженные силы украины
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Украинская националистка Александра Рязанцева, вступившая в ВСУ и желавшая "пойти на Белгород", умерла от сердечного приступа, пишет издание "Суспильне" со ссылкой на пресс-службу ее подразделения.Как заявили представители 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ, Рязанцева "скончалась от сердечной недостаточности в больнице Житомира". При этом там утверждают, что женщина переводилась в другое подразделение, до ее перевода оставался один день.О смерти Рязанцевой 11 июня сообщила ее сестра.При этом издание РБК-Украина сообщило, что 2 июня Рязанцевой исполнилось 40 лет, в тот день она писала в соцсетях, что недавно вступила в новое подразделение десантно-штурмовых войск ВСУ. Газета "Украинская правда" опубликовала статью, в которой говорилось о гибели Рязанцевой на фронте, позднее издание внесло правку, удалив эту информацию.Как пишет "Суспильне", в 2014 году, Рязанцева, уроженка Крыма, поддержала "евромайдан", в феврале 2022-го после начала российской спецоперации вступила в тероборону ВСУ. В Сети публиковался ролик с Рязанцевой в украинской форме, на котором она грозилась "захватить" Крым, Ростов-на-Дону, а также "пойти на Белгород".До начала СВО она работала стилистом и художником по костюмам для украинских телеканалов, в частности, как отметило издание, она рассказывала, что лично одевала актеров студии "Квартал 95" и Владимира Зеленского.
https://ria.ru/20240613/mest-1952465289.html
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в мире, вооруженные силы украины, владимир зеленский, украина
В мире, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Украина
Вступившая в ВСУ стилист Зеленского умерла при странных обстоятельствах

"Суспильне": вступившая в ВСУ экс-стилист Зеленского умерла от инфаркта

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Украинская националистка Александра Рязанцева, вступившая в ВСУ и желавшая "пойти на Белгород", умерла от сердечного приступа, пишет издание "Суспильне" со ссылкой на пресс-службу ее подразделения.
Как заявили представители 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ, Рязанцева "скончалась от сердечной недостаточности в больнице Житомира". При этом там утверждают, что женщина переводилась в другое подразделение, до ее перевода оставался один день.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
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О смерти Рязанцевой 11 июня сообщила ее сестра.
При этом издание РБК-Украина сообщило, что 2 июня Рязанцевой исполнилось 40 лет, в тот день она писала в соцсетях, что недавно вступила в новое подразделение десантно-штурмовых войск ВСУ. Газета "Украинская правда" опубликовала статью, в которой говорилось о гибели Рязанцевой на фронте, позднее издание внесло правку, удалив эту информацию.
Как пишет "Суспильне", в 2014 году, Рязанцева, уроженка Крыма, поддержала "евромайдан", в феврале 2022-го после начала российской спецоперации вступила в тероборону ВСУ. В Сети публиковался ролик с Рязанцевой в украинской форме, на котором она грозилась "захватить" Крым, Ростов-на-Дону, а также "пойти на Белгород".
До начала СВО она работала стилистом и художником по костюмам для украинских телеканалов, в частности, как отметило издание, она рассказывала, что лично одевала актеров студии "Квартал 95" и Владимира Зеленского.
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В миреВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийУкраина
 
 
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