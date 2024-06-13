https://ria.ru/20240613/stalking-1952483629.html
В Госдуме предложили создать систему поддержки жертв домашнего насилия
В Госдуме предложили создать систему поддержки жертв домашнего насилия - РИА Новости, 13.06.2024
В Госдуме предложили создать систему поддержки жертв домашнего насилия
Депутат Госдумы Ксения Горячева ("Новые люди") в своем Telegram-канале считает, что программа по борьбе с домашнем насилием должна включать несколько шагов:... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T09:26
2024-06-13T09:26
2024-06-13T09:26
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Ксения Горячева ("Новые люди") в своем Telegram-канале считает, что программа по борьбе с домашнем насилием должна включать несколько шагов: создание системы поддержки и защиты жертв насилия, криминализацию сталкинга (навязчивого преследования), обучение сотрудников правоохранительных органов. "Принимать большой документ, который бы регулировал все аспекты такой глобальной проблемы - сложно и долго. Поэтому мы предлагаем идти по шагам", - написала она. Она отметила, что такие шаги должны включать: криминализацию сталкинга и преследования, создание системы поддержки и защиты жертв насилия. "Это включает в себя горячие линии, кризисные центры и другие ресурсы, которые помогут людям в трудной ситуации", - объяснила она. Также в рамках программы предлагается создать дополнительные инструменты и обучить сотрудников правоохранительных органов, то есть, по мнению депутата, необходимо повысить их компетентность в работе с жертвами домашнего насилия и разработать единый подход для защиты тех, кто заявляет о насилии и преследовании. "Просветительские кампании и профилактика... Мы должны изменить общественное мнение и разрушить стереотипы, окружающие домашнее насилие. Все они прекрасно существуют в комментариях под любым постом про закон - можете заходить и читать, как комментарии настоятся. Мы должны искоренить саму мысль о том, что такое поведение по отношению к близким - нормально", - отметила Горячева. В этом направлении уже сделан первый шаг, подчеркнула депутат. "Запустили сайт "сталкингу.нет", где собираем обращения граждан о случаях преследования и помогаем правоохранительным органам принимать меры", - заключила Горячева. -0-
https://ria.ru/20240612/zakon-1952310684.html
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госдума рф
В Госдуме предложили создать систему поддержки жертв домашнего насилия
Депутат: надо развивать поддержку жертв домашнего насилия и сталкинга
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости.
Депутат Госдумы Ксения Горячева ("Новые люди") в своем Telegram-канале
считает, что программа по борьбе с домашнем насилием должна включать несколько шагов: создание системы поддержки и защиты жертв насилия, криминализацию сталкинга (навязчивого преследования), обучение сотрудников правоохранительных органов.
«
"Принимать большой документ, который бы регулировал все аспекты такой глобальной проблемы - сложно и долго. Поэтому мы предлагаем идти по шагам", - написала она.
Она отметила, что такие шаги должны включать: криминализацию сталкинга и преследования, создание системы поддержки и защиты жертв насилия.
"Это включает в себя горячие линии, кризисные центры и другие ресурсы, которые помогут людям в трудной ситуации", - объяснила она.
Также в рамках программы предлагается создать дополнительные инструменты и обучить сотрудников правоохранительных органов, то есть, по мнению депутата, необходимо повысить их компетентность в работе с жертвами домашнего насилия и разработать единый подход для защиты тех, кто заявляет о насилии и преследовании.
"Просветительские кампании и профилактика... Мы должны изменить общественное мнение и разрушить стереотипы, окружающие домашнее насилие. Все они прекрасно существуют в комментариях под любым постом про закон - можете заходить и читать, как комментарии настоятся. Мы должны искоренить саму мысль о том, что такое поведение по отношению к близким - нормально", - отметила Горячева.
В этом направлении уже сделан первый шаг, подчеркнула депутат.
"Запустили сайт "сталкингу.нет", где собираем обращения граждан о случаях преследования и помогаем правоохранительным органам принимать меры", - заключила Горячева. -0-