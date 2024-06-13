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СМИ раскрыли, как США будут действовать в случае нападения на Украину - РИА Новости, 13.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:41 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/ssha-1952629659.html
СМИ раскрыли, как США будут действовать в случае нападения на Украину
СМИ раскрыли, как США будут действовать в случае нападения на Украину - РИА Новости, 13.06.2024
СМИ раскрыли, как США будут действовать в случае нападения на Украину
Соглашение по безопасности между США и Украиной, которое будет подписано в четверг, предусматривает, что Вашингтон будут проводить с Киевом консультации на... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T16:41
2024-06-13T16:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
киев
джо байден
джейк салливан
владимир путин
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Соглашение по безопасности между США и Украиной, которое будет подписано в четверг, предусматривает, что Вашингтон будут проводить с Киевом консультации на высоком уровне в течение 24 часов в случае нападения на Украину в будущем, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники. "Оно обязывает США провести консультации на высоком уровне с Киевом в течение 24 часов, если Украина снова подвергнется нападению в будущем", - говорится в публикации со ссылкой на источники. Ранее помощник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что готовящееся к подписанию соглашение по безопасности между США и Украиной не содержит упоминания конкретных сумм, однако включает обязательство со стороны администрации президента Джо Байдена добиваться новых ассигнований на нужды Киева от американского конгресса. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20240613/konflikt-1952532068.html
украина
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в мире, украина, сша, киев, джо байден, джейк салливан, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Киев, Джо Байден, Джейк Салливан, Владимир Путин
СМИ раскрыли, как США будут действовать в случае нападения на Украину

WP: США будут консультировать Украину в течение 24 часов в случае нападения

© AP Photo / Carolyn KasterФлаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Соглашение по безопасности между США и Украиной, которое будет подписано в четверг, предусматривает, что Вашингтон будут проводить с Киевом консультации на высоком уровне в течение 24 часов в случае нападения на Украину в будущем, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.
«
"Оно обязывает США провести консультации на высоком уровне с Киевом в течение 24 часов, если Украина снова подвергнется нападению в будущем", - говорится в публикации со ссылкой на источники.
Ранее помощник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что готовящееся к подписанию соглашение по безопасности между США и Украиной не содержит упоминания конкретных сумм, однако включает обязательство со стороны администрации президента Джо Байдена добиваться новых ассигнований на нужды Киева от американского конгресса.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Американские военные во время учения НАТО в Румынии - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
"Риск высок": в США раскрыли, к чему приведет стратегия НАТО по Украине
Вчера, 12:02
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАКиевДжо БайденДжейк СалливанВладимир Путин
 
 
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