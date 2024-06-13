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WSJ сообщила о дипломатическом вакууме США в Латинской Америке
WSJ сообщила о дипломатическом вакууме США в Латинской Америке - РИА Новости, 13.06.2024
WSJ сообщила о дипломатическом вакууме США в Латинской Америке
Строительство огромного китайского порта Чанкай в Перу иллюстрирует дипломатический вакуум, который США оставили в Латинской Америке после того, как они... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T15:19
2024-06-13T15:19
2024-06-13T15:22
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Строительство огромного китайского порта Чанкай в Перу иллюстрирует дипломатический вакуум, который США оставили в Латинской Америке после того, как они сконцентрировали все свои ресурсы на Украине и Ближнем Востоке, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на американских экс-чиновников. "Бывшие американские чиновники говорят, что проект подчёркивает дипломатический вакуум, который США оставили в Латинской Америке, поскольку они сконцентрировали ресурсы в других местах, в последнее время на Украине и на Ближнем Востоке", - пишет издание. Бывший высокопоставленный дипломат Госдепартамента, который сейчас возглавляет вашингтонский офис аналитического центра Совета Америк, Эрик Фарнсворт заявил, что новый порт по-новому продвигает интересы Китая в Южной Америке и создает "ворота на глобальные рынки". На данный момент это не просто коммерческий, это стратегический вопрос. Ранее посол Перу в Москве Хуан Хенаро дель Кампо Родригес рассказал РИА Новости, что новый огромной морской порт Чанкай, который строится сейчас в Перу, будет запущен в работу в ноябре. Порт строится на средства китайской компании COSCO и перуанской Volcan.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, латинская америка
В мире, США, Латинская Америка
WSJ сообщила о дипломатическом вакууме США в Латинской Америке
WSJ: США из-за Украины и Ближнего Востока оставили вакуум в Латинской Америке
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости.
Строительство огромного китайского порта Чанкай в Перу иллюстрирует дипломатический вакуум, который США оставили в Латинской Америке после того, как они сконцентрировали все свои ресурсы на Украине и Ближнем Востоке, сообщает издание Wall Street Journal
со ссылкой на американских экс-чиновников.
"Бывшие американские чиновники говорят, что проект подчёркивает дипломатический вакуум, который США оставили в Латинской Америке, поскольку они сконцентрировали ресурсы в других местах, в последнее время на Украине и на Ближнем Востоке", - пишет издание.
Бывший высокопоставленный дипломат Госдепартамента, который сейчас возглавляет вашингтонский офис аналитического центра Совета Америк, Эрик Фарнсворт заявил, что новый порт по-новому продвигает интересы Китая в Южной Америке и создает "ворота на глобальные рынки". На данный момент это не просто коммерческий, это стратегический вопрос.
Ранее посол Перу в Москве Хуан Хенаро дель Кампо Родригес рассказал РИА Новости, что новый огромной морской порт Чанкай, который строится сейчас в Перу
, будет запущен в работу в ноябре. Порт строится на средства китайской компании COSCO и перуанской Volcan.