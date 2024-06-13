Рейтинг@Mail.ru
WSJ сообщила о дипломатическом вакууме США в Латинской Америке - РИА Новости, 13.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:19 13.06.2024 (обновлено: 15:22 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/ssha-1952599244.html
WSJ сообщила о дипломатическом вакууме США в Латинской Америке
WSJ сообщила о дипломатическом вакууме США в Латинской Америке - РИА Новости, 13.06.2024
WSJ сообщила о дипломатическом вакууме США в Латинской Америке
Строительство огромного китайского порта Чанкай в Перу иллюстрирует дипломатический вакуум, который США оставили в Латинской Америке после того, как они... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T15:19
2024-06-13T15:22
в мире
сша
латинская америка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739888152_0:130:1176:792_1920x0_80_0_0_ea8659e2dee38ba389fa51894eb4610c.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Строительство огромного китайского порта Чанкай в Перу иллюстрирует дипломатический вакуум, который США оставили в Латинской Америке после того, как они сконцентрировали все свои ресурсы на Украине и Ближнем Востоке, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на американских экс-чиновников. "Бывшие американские чиновники говорят, что проект подчёркивает дипломатический вакуум, который США оставили в Латинской Америке, поскольку они сконцентрировали ресурсы в других местах, в последнее время на Украине и на Ближнем Востоке", - пишет издание. Бывший высокопоставленный дипломат Госдепартамента, который сейчас возглавляет вашингтонский офис аналитического центра Совета Америк, Эрик Фарнсворт заявил, что новый порт по-новому продвигает интересы Китая в Южной Америке и создает "ворота на глобальные рынки". На данный момент это не просто коммерческий, это стратегический вопрос. Ранее посол Перу в Москве Хуан Хенаро дель Кампо Родригес рассказал РИА Новости, что новый огромной морской порт Чанкай, который строится сейчас в Перу, будет запущен в работу в ноябре. Порт строится на средства китайской компании COSCO и перуанской Volcan.
https://ria.ru/20240604/amerika-1950271369.html
сша
латинская америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739888152_52:0:1176:843_1920x0_80_0_0_b2f744fcd6d46aa07f36385e7ae9125b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, латинская америка
В мире, США, Латинская Америка
WSJ сообщила о дипломатическом вакууме США в Латинской Америке

WSJ: США из-за Украины и Ближнего Востока оставили вакуум в Латинской Америке

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Перейти в медиабанк
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Строительство огромного китайского порта Чанкай в Перу иллюстрирует дипломатический вакуум, который США оставили в Латинской Америке после того, как они сконцентрировали все свои ресурсы на Украине и Ближнем Востоке, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на американских экс-чиновников.
"Бывшие американские чиновники говорят, что проект подчёркивает дипломатический вакуум, который США оставили в Латинской Америке, поскольку они сконцентрировали ресурсы в других местах, в последнее время на Украине и на Ближнем Востоке", - пишет издание.
Бывший высокопоставленный дипломат Госдепартамента, который сейчас возглавляет вашингтонский офис аналитического центра Совета Америк, Эрик Фарнсворт заявил, что новый порт по-новому продвигает интересы Китая в Южной Америке и создает "ворота на глобальные рынки". На данный момент это не просто коммерческий, это стратегический вопрос.
Ранее посол Перу в Москве Хуан Хенаро дель Кампо Родригес рассказал РИА Новости, что новый огромной морской порт Чанкай, который строится сейчас в Перу, будет запущен в работу в ноябре. Порт строится на средства китайской компании COSCO и перуанской Volcan.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Американская мечта, давай, до свидания!
4 июня, 08:00
 
В миреСШАЛатинская Америка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала