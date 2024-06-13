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Запад не сможет блокировать экспорт российского СПГ, заявил эксперт - РИА Новости, 13.06.2024
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17:34 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/spg-1952650936.html
Запад не сможет блокировать экспорт российского СПГ, заявил эксперт
Запад не сможет блокировать экспорт российского СПГ, заявил эксперт - РИА Новости, 13.06.2024
Запад не сможет блокировать экспорт российского СПГ, заявил эксперт
Западные страны не обладают экономическими инструментами, которые позволили бы полностью заблокировать экспорт российского сжиженного природного газа (СПГ),... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T17:34
2024-06-13T17:34
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Западные страны не обладают экономическими инструментами, которые позволили бы полностью заблокировать экспорт российского сжиженного природного газа (СПГ), таким мнением поделился с РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. США в среду обновили санкционный список в отношении России. В него, в частности, вошли дочерние структуры компании "Новатэк", еще не реализованные производственные проекты "Арктик СПГ 1", "Арктик СПГ 3" и "Обский СПГ". Минфин США включил в список и другие "дочки" "Новатэка" - "Новатэк СПГ топливо Кашира" и "Мурманск-трансгаз". До этого помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Паятт заявлял о планах страны усиливать санкционное давление на российскую энергетику, прежде всего на производство СПГ. "Цель США - попытаться изолировать "Новатэк" от максимально широкого круга зарубежных партнеров и контрагентов, в том числе и из дружественных стран... У западных стран нет экономических инструментов, чтобы полностью блокировать экспорт российского СПГ", - считает собеседник агентства. Тем не менее, по словам эксперта, у Запада есть много рычагов, чтобы осложнить экспорт СПГ из России. Основной из них в - в текущей структуре рынка: 62% всего импорта СПГ в прошлом году по-прежнему приходилось именно на недружественные страны. При этом в перспективе этот баланс будет меняться. "Поэтому основным риском для российского экспорта СПГ остается эмбарго со стороны ЕС, которое может быть введено к 2026 году. Хорошая новость в том, что планов по эмбарго пока нет у азиатских стран (прежде всего, Японии и Южной Кореи)", - пояснил Белогорьев. Эксперт также напомнил о проблеме импортозамещения, связанной с нехваткой судов-газовозов и технологическими санкциями против самих заводов. На решение этой проблемы, по мнению Белогорьева, могут уйти годы. "В целом, пути (для экспорта российского СПГ - ред.) есть, экспорт продолжит ежегодно расти, но значительно медленнее, чем планировалось", - заключил эксперт.
https://ria.ru/20240613/sanktsii-1952597001.html
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экономика, цены на нефть, сша, россия, япония, новатэк, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Цены на нефть, США, Россия, Япония, Новатэк, Евросоюз, Санкции в отношении России
Запад не сможет блокировать экспорт российского СПГ, заявил эксперт

Эксперт Белогорьев: Запад не может полностью блокировать экспорт российского СПГ

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкГравитационная платформа по производству сжиженного газа в Белокаменке
Гравитационная платформа по производству сжиженного газа в Белокаменке - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Гравитационная платформа по производству сжиженного газа в Белокаменке. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Западные страны не обладают экономическими инструментами, которые позволили бы полностью заблокировать экспорт российского сжиженного природного газа (СПГ), таким мнением поделился с РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
США в среду обновили санкционный список в отношении России. В него, в частности, вошли дочерние структуры компании "Новатэк", еще не реализованные производственные проекты "Арктик СПГ 1", "Арктик СПГ 3" и "Обский СПГ". Минфин США включил в список и другие "дочки" "Новатэка" - "Новатэк СПГ топливо Кашира" и "Мурманск-трансгаз". До этого помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Паятт заявлял о планах страны усиливать санкционное давление на российскую энергетику, прежде всего на производство СПГ.
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"Цель США - попытаться изолировать "Новатэк" от максимально широкого круга зарубежных партнеров и контрагентов, в том числе и из дружественных стран... У западных стран нет экономических инструментов, чтобы полностью блокировать экспорт российского СПГ", - считает собеседник агентства.
Тем не менее, по словам эксперта, у Запада есть много рычагов, чтобы осложнить экспорт СПГ из России. Основной из них в - в текущей структуре рынка: 62% всего импорта СПГ в прошлом году по-прежнему приходилось именно на недружественные страны. При этом в перспективе этот баланс будет меняться. "Поэтому основным риском для российского экспорта СПГ остается эмбарго со стороны ЕС, которое может быть введено к 2026 году. Хорошая новость в том, что планов по эмбарго пока нет у азиатских стран (прежде всего, Японии и Южной Кореи)", - пояснил Белогорьев.
Эксперт также напомнил о проблеме импортозамещения, связанной с нехваткой судов-газовозов и технологическими санкциями против самих заводов. На решение этой проблемы, по мнению Белогорьева, могут уйти годы.
"В целом, пути (для экспорта российского СПГ - ред.) есть, экспорт продолжит ежегодно расти, но значительно медленнее, чем планировалось", - заключил эксперт.
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