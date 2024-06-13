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"Нас — несколько сотен". Кто раскрывает европейцам правду о Донбассе - РИА Новости, 13.06.2024
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08:00 13.06.2024 (обновлено: 21:03 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/spetsoperatsiya-1952183543.html
"Нас — несколько сотен". Кто раскрывает европейцам правду о Донбассе
"Нас — несколько сотен". Кто раскрывает европейцам правду о Донбассе - РИА Новости, 13.06.2024
"Нас — несколько сотен". Кто раскрывает европейцам правду о Донбассе
Сбор гуманитарки, мирные демонстрации у посольства Украины, помощь российским военнопленным — искусствовед Ирина Вихарева уехала из Донецка больше тридцати лет... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T08:00
2024-06-13T21:03
надежные люди
в мире
украина
италия
донбасс
павел дремов
служба безопасности украины
европарламент
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости, Виктор Званцев. Сбор гуманитарки, мирные демонстрации у посольства Украины, помощь российским военнопленным — искусствовед Ирина Вихарева уехала из Донецка больше тридцати лет назад, но связь с родным городом сохранила. О том, как, оказавшись в чужой стране, можно помогать землякам, — в материале РИА Новости.Точка невозвратаЗа событиями на Майдане Ирина следила через итальянские СМИ — к тому времени уже больше двадцати лет она жила в Риме. По ее словам, информацию подавали однобоко, выставляли сторонников "евроинтеграции" борцами за демократию и свободу, а их противников — едва ли не "агентами Кремля".Последовавшие за госпереворотом трагические события в одесском Доме профсоюзов большинство западных медиа также повернули в пользу майдановцев."Итальянские журналисты довольно цинично заявили, что в здании "сожгли русскоязычных", — говорит Вихорева. — Конечно, я очень переживала, но поворотный момент в сознании произошел 26 мая 2014-го, когда из Донецка позвонил брат и сказал, что украинские военные бомбят аэропорт. Потом начались обстрелы города".Большинство итальянских изданий сразу окрестили ополченцев сепаратистами, а Донбасс объявили чуть ли не террористическим регионом. Президент Порошенко заявил, что жители края "не умеют работать, поэтому у них никогда ничего не будет". Более того, донбасские дети будут сидеть в подвалах, когда ученики остальной Украины пойдут 1 сентября в школу."Я была в шоке от таких слов. В соцсетях прочитала, что некая группа активистов собирается организовать митинг в поддержку Донбасса, — вспоминает Ирина. — Я тоже пошла и познакомилась с соотечественниками. Все хотели хоть как-то принять участие в судьбе родного края".Вихорева решила действовать в противовес европейской пропаганде и проводить массовые акции в поддержку новых республик."Мы всегда были далеки от политики, — объясняет она. — Поэтому присоединялись то к одной группе, то к другой, не вдаваясь в их принадлежность. Но, как оказалось, в Италии в этом плане очень сложный микроклимат, поэтому держаться особняком и не погружаться во внутриполитические дрязги очень тяжело".В итоге активисты решили создать собственную организацию и сосредоточиться лишь на акциях в поддержку Донбасса. Принять участие приглашали всех неравнодушных.Важные знакомстваС июля 2014-го Ирина с единомышленниками стала собирать гуманитарную помощь — одежду, продукты, лекарства для беженцев и ополченцев. Помогала с протезированием раненых. Грузы отправляли с помощью частных перевозчиков, которые на микроавтобусах проезжали по всей территории Украины.В августе 2014-го Вихорева лично повезла гуманитарку в Донецк, однако из-за сложной ситуации в регионе добралась только до лагеря беженцев на границе с Ростовской областью. Там познакомилась с ополченцем Павлом Дремовым.Непосредственно в Донбасс удалось попасть в начале января 2015-го. "Тогда парни Дремова предложили повозить меня по региону и сделать любительский документальный фильм, — говорит волонтер. — Во время съемок в Первомайске я совершенно случайно познакомилась с и. о. мэра Первомайска Евгением Ищенко. Спустя три недели его убили".Ирина хотела остаться в Донбассе, но Ищенко с Дремовым убедили ее вернуться в Италию и рассказывать о том, что на самом деле происходит в регионе. Приехав в Рим, Вихорева стала распространять фильм среди общественности — договаривалась с кинотеатрами о бесплатных показах. Признается, что встречала огромное сопротивление со стороны властей, однако своего все же добилась."Спустя некоторое время уже на меня начали выходить разные организации, — продолжает Вихорева. — Приглашали выступить на конференциях и рассказать о ситуации в Донбассе. Вскоре со своим фильмом я проехала едва ли не всю страну. Можно сказать, занялась контрпропагандой западной точки зрения, причем совершенно бесплатно".Каждый год 2 мая в память о событиях в Одессе активисты проводили согласованные митинги и пикеты, в которых участвовали сотни людей. Кроме того, до "ковидного" 2020-го организовывали акцию "Бессмертный полк".ПленныеВ 2017-м Ирина активно включилась в защиту Дмитрия и Ярослава Лужнецких из Тернополя, которых отец сдал в СБУ за поддержку "Антимайдана". Обращения с требованием освободить их она передавала в посольство Украины в Риме, а также в Европарламент и резиденцию папы римского в Ватикане. В итоге все закончилось благополучно — по программе обмена пленными братья попали в Россию."Занимались и делом одессита Евгения Мефедова, которого украинские власти обвинили в массовых беспорядках, — говорит Вихорева. — Пять лет он провел за решеткой, но его тоже обменяли — уехал жить в Россию. Были и другие, менее резонансные случаи".Недавно подключились к истории пленного донецкого шахтера Дениса Резникова. Украинские спецслужбы шантажировали его дочь — хотели, чтобы она фотографировала военные объекты, выманивали личные данные российских солдат.Ирина наняла адвоката, тот обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека, Европейский комитет по предупреждению пыток, а также в посольство Украины в Швейцарии в преддверии так называемого саммита мира, который Зеленский намерен провести в середине июня.Вихорева тем временем готовится к новым акциям в поддержку родного региона, продолжает собирать гуманитарную помощь и очень надеется, что в сознании европейцев рано или поздно произойдет поворот в сторону Донбасса.
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4.7
96
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7 495 645-6601
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в мире, украина, италия, донбасс, павел дремов, служба безопасности украины, европарламент, антимайдан
Надежные люди, В мире, Украина, Италия, Донбасс, Павел Дремов, Служба безопасности Украины, Европарламент, Антимайдан
"Нас — несколько сотен". Кто раскрывает европейцам правду о Донбассе

Донецкая активистка устраивает акции поддержки Донбасса в Италии

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЦветы и мягкие игрушки у мемориала в память о детях, погибших из-за обстрелов Донбасса Вооруженными силами Украины, на Аллее ангелов в парке Ленинского Комсомола в Донецке
Цветы и мягкие игрушки у мемориала в память о детях, погибших из-за обстрелов Донбасса Вооруженными силами Украины, на Аллее ангелов в парке Ленинского Комсомола в Донецке - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости, Виктор Званцев. Сбор гуманитарки, мирные демонстрации у посольства Украины, помощь российским военнопленным — искусствовед Ирина Вихарева уехала из Донецка больше тридцати лет назад, но связь с родным городом сохранила. О том, как, оказавшись в чужой стране, можно помогать землякам, — в материале РИА Новости.

Точка невозврата

За событиями на Майдане Ирина следила через итальянские СМИ — к тому времени уже больше двадцати лет она жила в Риме. По ее словам, информацию подавали однобоко, выставляли сторонников "евроинтеграции" борцами за демократию и свободу, а их противников — едва ли не "агентами Кремля".
Последовавшие за госпереворотом трагические события в одесском Доме профсоюзов большинство западных медиа также повернули в пользу майдановцев.
© РИА Новости / Антон Круглов | Перейти в медиабанкГорожане возлагают цветы в память о погибших в результате пожара в Доме профсоюзов на площади Куликово поле в Одессе
Горожане возлагают цветы в память о погибших в результате пожара в Доме профсоюзов на площади Куликово поле в Одессе - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Антон Круглов
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Горожане возлагают цветы в память о погибших в результате пожара в Доме профсоюзов на площади Куликово поле в Одессе
"Итальянские журналисты довольно цинично заявили, что в здании "сожгли русскоязычных", — говорит Вихорева. — Конечно, я очень переживала, но поворотный момент в сознании произошел 26 мая 2014-го, когда из Донецка позвонил брат и сказал, что украинские военные бомбят аэропорт. Потом начались обстрелы города".
Большинство итальянских изданий сразу окрестили ополченцев сепаратистами, а Донбасс объявили чуть ли не террористическим регионом. Президент Порошенко заявил, что жители края "не умеют работать, поэтому у них никогда ничего не будет". Более того, донбасские дети будут сидеть в подвалах, когда ученики остальной Украины пойдут 1 сентября в школу.
"Я была в шоке от таких слов. В соцсетях прочитала, что некая группа активистов собирается организовать митинг в поддержку Донбасса, — вспоминает Ирина. — Я тоже пошла и познакомилась с соотечественниками. Все хотели хоть как-то принять участие в судьбе родного края".
© РИА Новости / Геннадий Дубовой | Перейти в медиабанкРазрушенный самолет в аэропорту города Донецка
Разрушенный самолет в аэропорту города Донецка - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Геннадий Дубовой
Перейти в медиабанк
Разрушенный самолет в аэропорту города Донецка
Вихорева решила действовать в противовес европейской пропаганде и проводить массовые акции в поддержку новых республик.
"Мы всегда были далеки от политики, — объясняет она. — Поэтому присоединялись то к одной группе, то к другой, не вдаваясь в их принадлежность. Но, как оказалось, в Италии в этом плане очень сложный микроклимат, поэтому держаться особняком и не погружаться во внутриполитические дрязги очень тяжело".
В итоге активисты решили создать собственную организацию и сосредоточиться лишь на акциях в поддержку Донбасса. Принять участие приглашали всех неравнодушных.
© Фото предоставлено Ириной ВихоревойВихорева привезла гуманитарную помощь в прифронтовой поселок Спартак
Вихорева привезла гуманитарную помощь в прифронтовой поселок Спартак
© Фото предоставлено Ириной Вихоревой
Вихорева привезла гуманитарную помощь в прифронтовой поселок Спартак

Важные знакомства

С июля 2014-го Ирина с единомышленниками стала собирать гуманитарную помощь — одежду, продукты, лекарства для беженцев и ополченцев. Помогала с протезированием раненых. Грузы отправляли с помощью частных перевозчиков, которые на микроавтобусах проезжали по всей территории Украины.
В августе 2014-го Вихорева лично повезла гуманитарку в Донецк, однако из-за сложной ситуации в регионе добралась только до лагеря беженцев на границе с Ростовской областью. Там познакомилась с ополченцем Павлом Дремовым.
Непосредственно в Донбасс удалось попасть в начале января 2015-го. "Тогда парни Дремова предложили повозить меня по региону и сделать любительский документальный фильм, — говорит волонтер. — Во время съемок в Первомайске я совершенно случайно познакомилась с и. о. мэра Первомайска Евгением Ищенко. Спустя три недели его убили".
© Фото предоставлено Ириной ВихоревойВыезд под Брянку, 2015 год
Выезд под Брянку, 2015-й год
© Фото предоставлено Ириной Вихоревой
Выезд под Брянку, 2015 год
Ирина хотела остаться в Донбассе, но Ищенко с Дремовым убедили ее вернуться в Италию и рассказывать о том, что на самом деле происходит в регионе. Приехав в Рим, Вихорева стала распространять фильм среди общественности — договаривалась с кинотеатрами о бесплатных показах. Признается, что встречала огромное сопротивление со стороны властей, однако своего все же добилась.
"Спустя некоторое время уже на меня начали выходить разные организации, — продолжает Вихорева. — Приглашали выступить на конференциях и рассказать о ситуации в Донбассе. Вскоре со своим фильмом я проехала едва ли не всю страну. Можно сказать, занялась контрпропагандой западной точки зрения, причем совершенно бесплатно".
Каждый год 2 мая в память о событиях в Одессе активисты проводили согласованные митинги и пикеты, в которых участвовали сотни людей. Кроме того, до "ковидного" 2020-го организовывали акцию "Бессмертный полк".
© Фото предоставлено Ириной ВихоревойИрина на акции "Бессмертный полк"
Ирина на акции Бессмертный полк
© Фото предоставлено Ириной Вихоревой
Ирина на акции "Бессмертный полк"

Пленные

В 2017-м Ирина активно включилась в защиту Дмитрия и Ярослава Лужнецких из Тернополя, которых отец сдал в СБУ за поддержку "Антимайдана". Обращения с требованием освободить их она передавала в посольство Украины в Риме, а также в Европарламент и резиденцию папы римского в Ватикане. В итоге все закончилось благополучно — по программе обмена пленными братья попали в Россию.
"Занимались и делом одессита Евгения Мефедова, которого украинские власти обвинили в массовых беспорядках, — говорит Вихорева. — Пять лет он провел за решеткой, но его тоже обменяли — уехал жить в Россию. Были и другие, менее резонансные случаи".
Недавно подключились к истории пленного донецкого шахтера Дениса Резникова. Украинские спецслужбы шантажировали его дочь — хотели, чтобы она фотографировала военные объекты, выманивали личные данные российских солдат.
© Фото предоставлено Ириной ВихоревойВихорева на акции в поддержку Резникова
Вихорева на акции в поддержку Резникова
© Фото предоставлено Ириной Вихоревой
Вихорева на акции в поддержку Резникова
Ирина наняла адвоката, тот обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека, Европейский комитет по предупреждению пыток, а также в посольство Украины в Швейцарии в преддверии так называемого саммита мира, который Зеленский намерен провести в середине июня.
Вихорева тем временем готовится к новым акциям в поддержку родного региона, продолжает собирать гуманитарную помощь и очень надеется, что в сознании европейцев рано или поздно произойдет поворот в сторону Донбасса.
 
Надежные людиВ миреУкраинаИталияДонбассПавел ДремовСлужба безопасности УкраиныЕвропарламентАнтимайдан
 
 
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